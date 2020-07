Andrea Frigerio, en la piel de una madre egocéntrica

28/07/2020 - 21:17 Pura Vida

Andrea Frigerio vuelve a mostrar su inagotable talento en el cine. En esta oportunidad, el espacio en donde se luce es “El encanto”, un filme en donde da vida a un personaje “totalmente distinto a todos los que había presentado en otras películas”, tal como lo manifestó durante la conferencia de prensa virtual y federal.

“Es un personaje que aparece y deja un color en la película, que es el color de una madre que todavía no se enteró que es madre, que la vida la llevó a ser mamá y no abandonó su egocentrismo. Lo sentí así y así lo compuse porque en mi caso personal, Andrea y no el personaje, yo tuve un hijo a los 19 años y la vida me lo presentó sin ni siquiera haberlo pensado y me cambió para siempre el eje de mi vida”, puntualizó.

“Mi vida empezó a girar alrededor de mi hijo y me alucinó lo que me pasó. Me pareció increíble dejar de ser yo la protagonista de mi vida y que el protagonista de mi vida sea mi hijo Tomás, que cumplió 38 años. Así que yo hace 38 años que no soy la protagonista de mi vida. Por lo tanto, a este personaje (el de “El encanto”) yo lo construí con el signo opuesto a esto que estoy diciendo: una madre que sigue siendo la protagonista de su vida y que lo único que le importa es lo que está haciendo, lo que está pintando”, precisó.

Frigerio no es afecta a las cirugías estéticas, aunque para hacer a esa madre de “El encanto” tuvo que hacer una excepción. “Yo, muchas veces lo conté que, en mi vida personal, no me hago cirugías en la cara ni me pongo botox, pero este personaje me lo pidió y fui y me puse botox para poder transformar esa mirada, esa mirada de una mujer distante de la realidad de su hija y de lo que la hija le venía a mostrar”, reveló. “Me permitieron (por los productores y los directores) construir un personaje totalmente distinto a todos los que había presentado en otras películas. A la película la disfruté mucho. La película me invitó a pensar, a reflexionar y me divirtió”, indicó.

Además, aconsejó a los espectadores a ver este filme. “Hay que ver esta película porque siento que las generaciones se fueron corriendo conforme la vida se fue extendiendo y ya vivimos más tiempo. Un hombre, a los 30 años, ya le cuesta asumir la responsabilidad, lo veo en general, de formar una familia y tener un hijo. Siempre es una cuestión más de las mujeres que parece que queremos tener un hijo”.

Y añadió: “Siento que la adolescencia se fue extendiendo y entonces hay muchas parejas que sienten que si tienen un hijo se les termina la juventud. No pasa eso, no se te termina nada. Es todo lo contrario, se te ensancha, se te agranda el corazón. Esta pareja (Bruno y Juliana, de la película) invita a, justamente, a darse cuenta que se entiende el vértigo de tomar la decisión de tener un hijo y que cuesta mucho porque uno quiere ser hijo eternamente y no quiere cambiar de etapa. Esta película invita, justamente, a que quien la ve se dé cuenta de esto, que tener un hijo es lo más lindo que te puede pasar en la vida”. l