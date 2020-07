FÚNEBRES | 29 de julio del 2020

28/07/2020 - 22:34 Funebres

Fallecimientos

- Héctor Domingo Sánchez

- Carlos Rago

- Analía Fernanda Ponce

- Elvecia Yolanda Zelaya Tévez

- Raúl Alberto Vega (Beltrán)

- Daniel Teodoro Cisnero (La Banda)

- Héctor Leónidas Sández

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante Sr. Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo participan con dolor su fallecimiento elevan oraciones a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

Raúl Ick y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

La H.C.D. de AMUQUIM participa el fallecimiento del nieto del Sr. Gerardo Montenegro e hijo de Gerardo, ambos colaboradores de la misma. Oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

Empleados de Asociación Atlética Quimsa y AMUQUIM participan el fallecimiento del nieto del Sr. Gerardo Montenegro e hijo de Gerardo. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

La H.C.D. de la Asociación Atlética Quimsa participa con dolor el fallecimiento del nieto del señor presidente de la misma Gerardo Montenegro e hijo del socio y colaborador Gerardo. Oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

Emilio Ribera, Raúl Salto, Juan Martínez, Florencia Gómez, Ema Gómez, Ezequiel Montoya, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Gerardo Montenegro, Nora Rodríguez y Nicolás y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

HÉCTOR ROBERTO DAPELLO, (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/2/20 y espera la resurrección.

Hace 5 meses que estás en la Gloria del Señor, feliz y riéndote seguramente. Estás en el lugar que todos deseamos estar algún día. Esa fe nos sostiene sabiendo que nos reencontraremos en algún momento.

Mientras tanto los recuerdos se hacen presentes dado el tiempo. Quedan grabadas a fuego tus enseñanzas, tus anécdotas, tu vida…

Sabemos que estarás con nosotros cuando te llamen nuestros corazones.

Tu esposa Meky, tus hijos Marcela, Patricia, Héctor y tus adorados nietos.

Descansa en paz, todo está en orden.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

JOSÉ STEVALE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/7/03 y espera la resurrección.

“Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia”. (Mt 5,7).

Hoy se cumplen diecisiete años de tu partida a la Casa del Padre. Al recordar tu vida queremos hacerlo desde tu niñez, mientras asistías a la escuela, aprendiste el oficio de carpintero con tan solo ocho años. Es así, que trabajando en una fábrica sufriste un accidente laboral, hecho determinante en la elección de tu vocación como dirigente sindical, estudiaste las leyes laborales a fin de desempeñar tu función con idoneidad y responsabilidad.

En el año 1946, siendo muy joven, decidiste junto a otros compañeros fundar la Organización Sindical de la Industria Maderera para la defensa de los derechos de los trabajadores, siendo electo Secretario General del Gremio y Secretario de Organización de la U.S.I.M.R.A, a la vez que militabas en el Partido Justicialista, abrazando los principios de la doctrina Peronista.

Todos los que te conocimos te recordamos como una persona honesta, de firmes convicciones, lo cual te llevó a ejercer diferentes cargos públicos desde los cuales ayudaste a todas las personas que acudieron a ti, sin olvidar jamás tu origen humilde, desenvolviéndote en lo más diversos ámbitos sociales. Estarás siempre presente en nuestros corazones con el legado que dejaste, enseñándonos que todos tenemos los mismos derechos sin distinción alguna, el valor del trabajo que dignifica al hombre y sobre todo los valores cristianos.

Su esposa Elena Victoria Sánchez y sus hijas Ruth y Silvana Stevale, invitan a escuchar la santa misa en su memoria que se celebrará en la Catedral Basílica y que será transmitida por Canal 7, el próximo domingo 2 de agosto a las 11 horas. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

RAQUEL TRUJILLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/20 y espera la resurrección.

Raquelucha querida, madrecita linda, aunque Dios te tiene con Él en su reino celestial, es enorme el dolor que tus hijos tenemos por tu partida. Seguirás aquí en los recuerdos, no te fuiste del todo de nuestras vidas, porque vivirás eternamente en nuestros corazones. Te amamos y extrañamos mucho mami. Sus hijos Cristina, Amado, Peque, Bety, Moni y Sole, sus hijos políticos, nietos y bisnietos. Rogamos oraciones en su memoria con motivo de recordarse hoy un mes de su triste partida.

RECORDATORIO

JOSÉ CARLOS ALBERTO SOSA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/7/19 y espera la resurrección.

A un año de tu inesperada partida de un viaje definitivo a brazos de nuestro Dios y con la certeza que estás descansando en su Reino, prometemos que jamás te olvidaremos y te llevaremos en nuestros corazones. Tu esposa Zaida, tus hijas Tamara y Milagros, tu nietita Justina e hijos políticos Maxi y Cristian. Ruegan una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Carlos Ricardo Tragant y María Marcela Pinto participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Daniel Serrano y flia. participa con profundo dolor, el fallecimiento del querido escribano Jiménez, quien en mi juventud, me transmitió su pasión por el deporte y su entrañable afecto por Estuky de Huaico Hondo y acompañan a sus queridos hijos en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Viniste a bendecir a la familia, sos nuestro ángel protector; acompaño en el sentimiento y en la resignación de sus papás Gera y Melina. Su abuelo Gerardo Montenegro.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Sus abuelos Mara Barrionuevo y Jorge Llugdar, sus tios Lucía, Yamila y Dani participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Salva, oh Señor, mi vida!. El Señor es muy justo y compasivo, nuestro Dios está lleno de ternura, estaba yo sin fuerza y me salvó. Alma mía, retorna a tu descanso, pues el Señor se porta bien contigo. Ha librado mi vida de la muerte, de lágrimas mis ojos, y mis pies de andar dando tropezones. Caminaré en presencia del Señor en la tierra que habitan los vivientes. Que Dios te lleve la Gloria". Su abuela Nora Rodríguez participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Estarás siempre en nuestro corazón, llegaste para brindarnos amor puro: acompañamos los sentimientos de Melina y Gerardo. Sus tíos Saúl Juárez y Norita Montenegro, sus primos Martina y Lorenzo participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Fuiste en poco tiempo la luz de mi vida y serás siempre mi ángel perfecto. Su tío Nicolás Montenegro participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Su tío abuelo Bonifacio Ricardo Islas y familia, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a sus padres y abuelos.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus abuelos Gerardo y Nora en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. La comisión directiva y empleados de A.M.A.U.P.C.N. ruega una oración en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin. Acompañamos a los familiares en tan doloroso momento.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Dios te quiso para su coro de ángeles y te llevó a ese cielo sin nubes donde reina la paz". La comisión directiva y los empleados de SIMESE participan con profundo dolor el fallecimiento de Vicente Montenegro, nieto de Nora Rodríguez, secretaria Gral. de este sindicato. Se ruega oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Tu llegada fue el motivo de alegría en la familia, desde que supimos que ya existías en nuestras vidas fuiste motivo de alegría Sus tíos Marita y Jorge, sus primos Agustín, Guille y Máximo participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Yo te celebraré con toda el alma, y glorificaré tu nombre eternamente, porque tu Piedad conmigo ha sido grande, me sacaste del abismo de la muerte". Maria Teresita Sciolla Montenegro, sus tios Fabricio y Facundo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Al paraíso te llevaron los ángeles y el cielo se hizo fiesta con tu llegada". José Gómez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del nieto del compañero y amigo Gerardo Montenegro y acompañan a toda su familia en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Juan Manuel Suffloni y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Señor ya está ante Ti, permítele entrar en tu reino". El consejo directivo C.G.T. Regional Santiago del Estero en la persona del secretario general José Gómez participa con profundo dolor el fallecimiento del nieto del subsecretario general Gerardo Montenegro y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Caminante no hagas ruido, porque Vicente se ha dormido en los brazos del Señor". El consejo directivo C.G.T. Regional Santiago del Estero en la persona del secretario general José Gómez participa con profundo el fallecimiento del nieto de la Sra. Nora Rodríguez y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Señor ya está ante tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". José Gómez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del nieto de su gran amiga y acompañan a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Una estrella fugaz dejó una estela de amor y ahora brilla en otro Cielo más azul al amparo de Dios". Marisa Araujo y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento del nieto de sus compadres Nora Rodríguez y Gerardo Montenegro. Ruega a Jesús Misericordioso consuelo y resignación para sus seres queridos.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Magistrados, funcionarios y colaboradores del Colegio de Jueces Civil y Comercial Nº 2 acompañan a su compañera Melina en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Norma Abdala de Matarazzo y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Ariel Luis Matarazzo y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. "Que el Señor con su infinita misericordia lo tenga a su lado y le de la paz eterna". Son los ruegos de la familia Díaz (calle Islas Malvinas), vecinos de su abuelo el querido senador Gerardo Montenegro. Le piden cristiana resignación para toda la familia y oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Pepita Ybáñez y Juan Carlos Coronel participan con profundo dolor ante la irreparable pérdida, rogando a Dios y María por consuelo y fortaleza, para la flia. Montenegro.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. La comisión directiva, jugadores y socios del Club Atlético Unión Santiago participan con pesar el fallecimiento de Vicente Montenegro, nieto del senador Gerardo Montenegro, socio y colaborador directo de la institución, acompañando a sus familiares en este difícil momento.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Ernesto Antonio Vital, su esposa Sara Ugozzoli y sus hijos Cecilia, Ernesto (h) y Mariano participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momento de dolor.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Cecilia Eugenia Vital y Dante Godoy Jaramillo participan con profundo dolor su fallecimiento y envían un fuerte abrazo a su abuela Norita.

PONCE, ANALÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Su madre María Isabel Quiroga, su hijo José Luis Rojas, tíos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos son velados en la Capilla del Espíritu Santo y serán sepultados hoy a las 10:30 en el cementerio La Piedad. Serv. Soc. Amparo SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAGO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Sus hijos Miguel y Patricia, su hijo pol Jorge García, sus nietos Joaquín y Benjamin Rago, Matías y Candela Garcia, bisnietos Miqueas, Natael, Renata, Martiniano, Guillermina, Maite y Geronimo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAGO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Señor Jesús, Carlos llegó hasta tu morada, recíbelo con los brazos abiertos y dale el eterno descanso. Mi querido tío Carlos ya estás en paz. Su sobrina Nory, su esposo Carlos y sus hijos. Oraciones en su memoria.

RAGO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. La Iglesia "Cabildo de Esperanza" participa con profunda tristeza la partida del papá de Patricia nuestra querida amiga y hermana en Cristo. Rogamos que Dios bendiga a toda la familia con su paz y consuelo.

SÁNDEZ, HÉCTOR LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Su esposa Suárez Leticia, su hija Carmen, hijo político Victor, nietos Héctor, Gastón, bisnietos Facundo, Breana y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

ZELAYA TÉVEZ, ELVECIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Sus hijos Yudith, Domingo, Héctor, Lucía, Luciana, Amado, Rubén y demás familiares participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BUSTOS, FRANCISCO L. (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/178|. Hoy se cumplen 2 años de tu partida esposo, padre, abuelo, tus recuerdos siempre están en nuestros corazones. Elevamos nuestras oraciones en tu memoria. Tu esposa Dora, tus hijas y nietos.

GONZÁLEZ, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/03|. "No hay corazón que Dios no sane, mi oracion que el no escuche eres el ángel que nuesetro Señor eligió para que nos ilumine desde el Cielo". Al recordarse 17 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria. Sus padres Gino, Sandra y sus hemanos Gabriel, Matias y Fiama, lo recuerdan con amor.

GUZMÁN, VÍCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) 29/7/16|. "Aquelos que nos han dejado no están ausentes si no invisibles, tienes sus ojos llenos de gloria fijos en los nuestros llenos de lágrimas". Al cumplirse 4 años de su fallecimiento, tu mamá Margarita Dolores Brandán de Guzmán, sus hermanos y sobrinos. Rogamos una oración en tu memoria.

MEDINA, VÍCTOR HUGO (Tintín) (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Nuestro querido hijo Tintín! Te recordaremos siempre alegre, con tu sonrisa resplandeciente y bondadoso. Descansa en paz! Tus padres Nancy y Victor, tu hermana Marina, tu hijo Francisco y su familia lo recordamos con mucho amor.

MONTIVERO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Nadie muere para siempre. Vivirás eternamente en el afecto y el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerte. Sus hijos René y Alfredo, h. políticos, nietos, sus cuñadas Francisca, Ana y Azucena, su concuñada Adelma, tus sobrinos Luis Alberto, Pilar y Leandro, la recuerdan con cariño, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRIGUEZ, CÉSAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/03|. "Que coseches en el Cielo lo que sembraste en la tierra. Que brille la luz que no tiene fin". Al recordarse 17 años de su partida al Cielo. Se ruega una oración en su memoria. Sus nietos Gabriel, Matias y Fiama, lo recuerdan con amor.

CISNERO, DANIEL TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Su esposa Saavedra Ysolina, sus hijos Claudio, Daniel, Víctor, Romina, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Los Acostas. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

REY, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. Nené Grana de Manfredi y sus hijos Pancho, Mónica, Susi y Silvina y sus respectivas familias, acompañan a Memeca y demás familiares en este dificil momento de la vida. Victor ya está con Dios y con su mamá gozando de la paz eterna. Elevan oraciones en su memoria.

REY, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. Lidia Esther Grana de Manfredi y flia, acompañan al papá de Víctor y a su hermano. Elevan oraciones en su memoria y para que Dios lo tenga junto a él recorriendo, con su mamá Vicky, los verdes prados donde la luz no tiene fin.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Su sobrina Judith Cura de Jiménez, su esposo Mario, sus hijos Virginia y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento, tu recuerdo permanecerá siempre en los que te supimos quererte de verdad.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Sus vecinos y amigos de Suncho Corral hijos de Amado Hallak y Chanse Saad con sus respectivas flias., participan con dolor su partida al reino celestial, acompañan espiritualmente en tan dificil momento a sus fliares,sus restos fueron sepultados en Monte Quemado.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos, acompañan en este dolor recordando con cariño al querido Huguito.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Dora Fernández, sus hijos Alejandro Julián y Marcia, Ricardo y Marisa, Pedro y Patricia, Ramiro y Vanesa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Carmen Cornet y Hernán Funes de la Vega y sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, María Mercedes, Gerónimo, María Ángela y Carmen con sus respectivas familias participan y acompañan en el dolor a la familia Cura y a su hermana Elsita Cura y su hija Andrea y familia y ruegan una oración en su memoria.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Dora Fernández, sus hijos Alejandro Julián y Marcia, Ricardo y Marisa, Pedro y Patricia, Ramiro y Vanesa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Sus primos Humberto Herrera, María Cristina Tévez, sus hijos Sebastián, Pablo, Pilar, Florencia. Participan en su fallecimiento y acompañan a la familia por esta dolorosa pérdida.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Sus sobrinos Jorge Julián y Graciela Frias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en tan duro momento.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias. Mario García Hernández y familia, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos y ruegan al Señor le de el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Hacen llegar sus expresiones de dolor a su esposa Turca, su hijo Augui, sus hermanas, hija politica, sobrinos, nietos y demás familiares.

SÁNCHEZ, HÉCTOR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Sus hermanos Martín, Roque, Marta, sobrinos y demás familiares. COB. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

VEGA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Sus hijos Marisa y Nerio, su esposa María Villalba, su nietos Marcos, Damian, Matías, Aníbal, Yamila y Anahi participan su fallecimiento, sus resots fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.