Sin perdón: despreciable sujeto golpeó a su propia madre, “porque no le compró vino”

Un vecino del Bº Este, en Sumampa, Quebrachos, fue detenido por efectivos de la Seccional 33, tras ser denunciado por su madre acusado de amenazarla, agredirla a golpes porque osó reprocharle que tenía la música en volumen alto y porque se negó a comprarle vino tinto.

Se trata de Claudio Daniel Pineda, cuya madre Mirta Veliz, acusó de maltratarla y lanzarla contra una puerta, furioso al no haber hallado en la heladera la bebida. Según la denuncia de la víctima, los escándalos estallaron el domingo y el lunes. Comenzaron mientras Pineda escuchaba música y su madre le pidió que bajara el volumen.

Fuera de sí, Pineda la amenazó y le adelantó que tarde o temprano degollaría también a su padre, señalaron los voceros policiales.

Esa noche, la madre le exigió que se fuera de la casa y el hijo le respondió: “Si me voy, me llevo a mi hijo y si él no me sigue, saco un chumbo y me mato delante de él”, trascendió.

Pineda se fue a dormir insultando. Mal pensaron que un poco de cama lo sosegaría, ya que el lunes volvió a la carga.

A las 22.40 ingresó a la casa ebrio y fue “derecho” a la heladera. No encontró vino y se ofuscó con su madre.

“Sabes que es tu obligación comprarme el vino”, gritó mientras su madre miraba paralizada, entre furiosa y perpleja.

La mujer le pidió que se retirara y Pineda se encaprichó, golpeó la mesa y se puso a gritar. De nuevo, la madre le ordenó que saliera de la casa y el hijo le advirtió que también la casa era suya. Allí la empujó y Véliz se cayó contra la puerta y golpeó el brazo izquierdo.

Desahuciada, Véliz ahondó que está cansada de los vicios de su hijo y que siempre que toma alcohol, teme que les suceda algo a ella, a su esposo (que trabaja en el campo), y a su nieto.

Informada, la fiscal Andrea Juárez requirió la detención de Pineda que le fue concedida por la jueza de Género, Norma Morán. Lo imputó por “lesiones y amenazas”. La Fiscalía prepara la indagatoria para hoy.