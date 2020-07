Jubilada fue víctima de violencia de género por parte de su ex

28/07/2020 - 23:03 Policiales

La Justicia ordenó la aprehensión de un hombre que habría propinado una golpiza a su ex pareja, una jubilada que reside en el barrio Mishqui Mayu. La damnificada aseguró que no es la primera vez que sufre violencia de género y que pese a haber terminado la relación hace dos años, no puede vivir en paz.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, en la tarde del lunes, una mujer de 66 años que reside en el mencionado barrio de la ciudad de La Banda, se presentó en la Seccional 12 para formular una denuncia.

Relató que momentos antes, se había hecho presente su ex pareja, un hombre apodado “Cabra” de aproximadamente 45 años.

La damnificada manifestó que con el denunciado mantuvo una relación sentimental durante 7 años, pero que nunca convivieron. Sostuvo que hace aproximadamente dos años terminaron la relación, pero el acusado siempre la hostigó.

La mujer se encontraba en su vivienda junto a su familia, cuando irrumpió su ex, el cual ingresó porque la puerta estaba sin llaves.

Una vez en el interior, el hombre le habría propinado un golpe de puño en el rostro, a la altura de uno de sus ojos, sin mediar palabras.

Antes de que ella pudiera reaccionar, la empujó contra una pared y comenzó a amenazarla de muerte a los gritos.

Después de algunos minutos de tensión, el violento se retiró del departamento, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

En su denuncia, la jubilada señaló que no es la primera vez que la agrede, pero sí la primera vez que lo denuncia, ya que antes no lo había hecho por temor.

Aseguró que teme por su integridad física y la de su familia, por lo que pedía a la Justicia que se tomen medidas para evitar consecuencias más graves.

La mujer fue examinada por el médico de Sanidad Policial, el cual constató las lesiones y le diagnosticó 14 días de curaciones. El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Marta Elena Ovejero, fiscal coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de la Unidad Fiscal de La Banda, la cual ordenó la aprehensión del agresor y que se aplique el protocolo para este tipo de casos, es decir que se le brinde asistencia, se haga un informe socioambiental, testimonios a familiares y se le instale la aplicación del botón antipánico.