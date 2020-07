Pedro Cahn: “Si se hace más control se reduce el riesgo, pero Santiago no está exento de un brote”

29/07/2020 - 08:27 Santiago

El próximo 2 de agosto se cumplirá una nueva etapa de la cuarentena que decretó el Gobierno nacional por la pandemia de coronavirus. Mientras el país se encuentra “dentro de la tormenta” como graficó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, por el incremento de contagios, hay expectativa por el anuncio del presidente Alberto Fernández de si el país continuará con esta medida de prevención.

Antes de esa decisión, el mandatario consultará como lo viene haciendo, con el gabinete de asesores médicos. Y la cara más visible, uno de los infectólogos más reconocidos del país y a nivel internacional, Pedro Cahn, entiende que el distanciamiento social continuará “porque no creo que el 2 de agosto tengamos superado el problema”.

Así lo anticipó a EL LIBERAL en una entrevista a fondo con el destacado profesional, en la que tocó todos los temas: su reprobación al uso político de la cuarentena; si hay riesgo o no de un colapso en las terapias intensivas de Buenos Aires y la posibilidad de trasladar a pacientes a otros distritos.

Cahn, fundador de la Fundación Huésped de lucha contra el sida, volvió a defender la cuarentena y sostuvo que de no haber comenzado de manera temprana con el aislamiento, hoy la Argentina “tendría el triple de muertos”. También aseguró que el Gobierno no se desentendió de la economía, entre otras definiciones trascendentes.

-Si hoy le pregunta el Presidente qué hacer con la cuarentena, ¿usted qué le recomendaría? ¿Seguir de la misma manera o flexibilizar?

-Hay que analizarlo distrito por distrito. No se puede adoptar la misma conducta en Santiago que en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, son circunstancias completamente diferentes. Lo que cuesta es que la gente se dé cuenta de que no es la cuarentena lo que produce el daño económico, lo que produce daño económico básicamente es la pandemia. Hoy me consultaron sobre una fábrica que cerraron por 50 contagios. El tema no es un problema de cuarentena o no cuarentena, es si podemos controlar o no la pandemia. Lo que se trata es de evitar una acumulación de casos tal que lleve a la saturación de camas de terapia intensiva, porque entonces la tasa de letalidad, que es una de las más bajas 1,8%, puede aumentar el triple. Si hacemos la proporción entre número de fallecidos y casos diagnosticados, el 1,8% de los diagnosticados fallece. La media en América es 4,6%, quiere decir que podríamos haber tenido el triple de los muertos que tenemos ahora si no hubiéramos tomado esa medida, sin contar situaciones como las de Brasil o Chile que tienen 10 veces o 20 veces la cantidad de muertos que nosotros, por millón de habitantes. Para que esa situación no se desborde, tenemos que evitar que las camas de terapia intensiva se saturen, porque en el momento que se sature, habrá gente que no podrá acceder al tubo de oxígeno, al respirador. Y eso puede llevar a incrementar la mortalidad como se ha visto en otros países del mundo, como en Europa y también en países de América Latina.

-Manifestó que si llegara a colapsar el sistema de camas se podrían trasladar pacientes a otras jurisdicciones. ¿Es una opinión personal o está en evaluación por parte del Gobierno?

-Es una opinión personal, pero seguro que eso está marcado en el programa. Intercambio de pacientes entre Caba y Gran Buenos Aires me imagino que puede estar ocurriendo; si en determinado momento alguien está del lado norte de la General Paz y tiene una necesidad de una cama y no la tiene en su distrito, tendrá que pasar al lado sur de la General Paz (avenida que divide Capital Federal del Conurbano). Un paciente tiene que ser atendido entre distritos, somos un país federal, pero al fin de cuentas somos un solo país. Lo mismo, el intercambio de camas (pacientes) entre sector público y sector privado.

-Con la cuarentena, el Gobierno buscó demorar y aplanar la curva de contagio para que el sistema de salud se preparara mejor. Ahora con el aumento de casos, surge cierto riesgo de colapso ¿Cómo se explica esta situación?

-La situación se explica en que si no hubiéramos hecho esto, estaríamos hoy con miles y miles de muertos porque no hubiéramos tenido el sistema de salud preparado. Hasta ahora el sistema de salud no ha colapsado, estamos con un 55% de camas ocupadas a nivel nacional y aproximadamente el 65% de las camas ocupadas en el Amba. Imagínese que si no hubiéramos crecido en un 40% el número de camas, en el número de respiradores, etc. hoy estaríamos en una situación muy crítica. Por el momento no tenemos señal de que el sistema vaya a colapsar, pero naturalmente si los casos continúan creciendo de una manera importante, podemos llegar a estar en una situación problemática, en un plazo de varias semanas o un mes y es lo que tenemos que evitar.

-El 2 de agosto finaliza una nueva etapa de cuarentena, ¿qué nuevas actividades podrían liberarse?

-Quiero aclarar que nosotros no asesoramos sobre qué actividades hay que liberar, lo que decimos es cómo hay que liberarlas. Cuando en la reunión nos dicen está la idea de abrir la fábrica, nosotros le decimos que si se va a abrir se garantice que el personal no viaje en medio de transporte público, sino que le pongan un transporte especial; que tengan la posibilidad de que los trabajadores estén a más de 2 metros de distancia, que tengan un plan de contingencia en caso de que aparezca un caso positivo, que tengan alcohol en gel disponible, que tengan control de temperatura en la entrada. Si abren una fábrica de caucho o una procesadora de alimentos a nosotros nos da exactamente lo mismo.

-¿A partir del 2 de agosto, continuará la cuarentena?

-No lo sé, es una decisión que va a tomar el Poder Ejecutivo, pero lo más probable es que alguna forma de distanciamiento se va a seguir manteniendo. No creo que el 2 de agosto tengamos superado el problema.

-Aludió a que Santiago tiene pocos casos y una de las medidas para evitar la propagación fue restringir el ingreso a la provincia. Hay sectores que presionan por flexibilizar esta medida ¿Hay riesgo de que relajar los controles derive en un importante brote como pasa en Jujuy?

-Ningún distrito del país está exento que le pueda ocurrir lo mismo porque a mí me parece razonable que se hagan controles en las fronteras interprovinciales. Pero indudablemente hay gente que circula igual; los bienes y productos tienen que circular, ustedes necesitan alimentos que le llegan de otras provincias y por ahí tienen que sacar mercaderías que ustedes exportan a otras provincias también. Entonces ahí hay todo un tema con los camioneros que van de provincia, es imposible decir que estamos salvados porque cerramos la fronteras, porque las fronteras no se cierran totalmente, hay un control como hacen varias provincias donde vigilan quién entra, en qué condiciones y si se hace más control se reduce el riesgo, pero indudablemente nadie puede decir que está a salvo de un eventual brote. Lo importante no es ponerse a salvo de un eventual brote, sino tener rapidez de reflejo para inmediatamente hacer un cordón sanitario sobre el brote para que no se expanda al resto de la provincia.