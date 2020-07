“Santiago tiene una cifra muy baja, están bastante preservados”, rescató Cahn

29/07/2020 - 08:31 Santiago

El destacado infectólogo Pedro Cahn, presidente de la Fundación Huésped y principal asesorde Alberto Fernández, le reveló a EL LIBERAL la situación del país con relación al coronavirus.





-El Presidente señaló que estamos cerca del pico de la pandemia. ¿Cuál es la situación epidemiológica del país, teniendo en cuenta las distintas realidades en el territorio?

-Durante julio hemos tenido un crecimiento de casos, estos últimos cuatro días han sido más serenos porque de tener más de seis mil casos por día estamos en un orden de 4.800 y 5.000. Habrá que ver qué pasa con el reporte que lo esperamos con ansiedad cada día (ayer el Reporte Nacional informó 5.939 casos). La verdad es que tenemos un mosaico en el país, tenemos provincias que están muy bien y otras que están no tan bien. Santiago por ejemplo tiene una cifra baja (38 casos según el último reporte del Ministerio de Salud provincial), comparada con lo que pasa en Jujuy, en Tucumán o en Salta. Están bastante preservados, tienen menos casos que La Pampa (59) que hace 15 días que no tenía casos. Los focos se están concentrando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), la provincia de Jujuy, la provincia de Córdoba, Río Negro, Neuquén, ahora también Entre ríos y Mendoza. Es decir, está bastante diseminada (la pandemia) por el interior del país, con distintas características. No en todos los casos es circulación comunitaria. En Córdoba, por ejemplo, son casos de conglomerado, salvo en la ciudad capital de Córdoba donde sí hay circulación comunitaria. Es un panorama muy variable, provincia por provincia.