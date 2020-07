“Es muy temprano para decir algo con relación a una vacuna”, señaló Cahn

29/07/2020 - 08:34 Santiago

Dentro del caudal informativo en relación con la pandemia del coronavirus, hay expectativa y esperanza puesta en las investigaciones científicas para hallar una vacuna. Incluso en la Argentina se harán pruebas de laboratorios internacionales. Sobre esta cuestión en diálogo con EL LIBERAL , el infectólogo Pedro Cahn buscó bajar el nivel de ansiedad al decir que todavía los estudios están en fase 2, por lo que es incierto hablar de una pronta vacuna. No obstante, rescató que en la Argentina, hasta fin de año, estarán probándose al menos cuatro de distintos laboratorios.

“En primer lugar”, señaló sobre la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford con un laboratorio privado y de la que se mencionan que genera anticuerpos, que “no hay tal resultado de ninguna vacuna porque todas las vacunas han llegado a fase 2 y recién están empezando los estudios de fase 3”.

“¿Qué quiero decir con esto de las fases? Con un medicamento o con una vacuna lo primero que se hace es un estudio de fase 1 y se hace con un número muy limitado de pacientes, generalmente menos de 100 que es para identificar que no haya ningún efecto adverso porque en medicina la primera obligación es no hacer daño. Entonces tenemos que ver en fase 1 si esto fue seguro, más allá de la molestia natural de la inyección o alguna línea de fiebre, si no produjo ningún efecto adverso, no produjo trastorno, no produjo daño hepático o renal, todo en orden. Fenómeno, pasamos a la fase 2 donde ya hablamos de un par de centenares, en algunos casos hasta 1.000 pacientes que son expuestos a la vacuna y a veces en distintas dosis”, describió de manera pedagógica.

“Entonces -continuó Cahn- se recoge más información de seguridad y se identifica cuál es la dosis más apropiada y ya se empieza a estudiar la respuesta de anticuerpos. Lo que tenemos es que en esa población limitada en el número, se ha podido establecer que hay buena respuesta de anticuerpos con varias vacunas, no solo con la de Oxford que es la que más propaganda hizo, hay una vacuna de un laboratorio moderno en los EE.UU.; hay por lo menos tres vacunas de China, hay una vacuna que está ensayando el laboratorio Janssen de Bélgica”.

El infectólogo agregó sobre el desarrollo de vacunas, que “hay una cantidad importante de procesos en marcha, pero ninguna llegó a la fase 3 que es un estudio donde los pacientes son asignados al azar a recibir vacunas o placebos, es decir van a recibir al azar una inyección una mitad de ellos y la otra mitad una sustancia inerte. Y ahí se va a poder ver las diferencias en términos de efectos adversos si es que los hubiera y en segundo lugar se va a poder ver la efectividad en términos de producción de anticuerpos y protección durante una eventual infección”, explicó.

“Entonces, en primer lugar, la fase 3 está por empezar, en la Argentina hay una vacuna que es del laboratorio Pfizer que está en proceso de aprobación por Anmat que supongo que lo va a aprobar. En segundo lugar, es muy posible que tengamos dos diferentes vacunas de laboratorios chinos y la vacuna que le comenté que viene del Laboratorio Jannsen de Bélgica que es posible que se investigue en la Argentina. Podríamos tener en un tiempo razonable antes de fin de año, tres o cuatro estudios de vacuna en marcha en el país si esto las autoridades regulatorias lo aprueban”, anticipó.

Y continuando sobre estos procesos, manifestó que “una vez que ese estudio comienza, vamos a tener resultados preliminares a 28 días, donde vamos a ver qué monto de anticuerpos producen esas vacunas; si no producen anticuerpos, entonces no funciona. Si producen anticuerpos, habrá que ver si esos anticuerpos son protectores y por qué tiempo, porque no sabemos si habrá que vacunarse todos los años como la de la gripe o ponerse cada 10 años, como la vacuna de tétanos”. “Es muy temprano para decir algo con relación a esto”, sentenció.

-Mientras tanto, ¿cómo nos cuidamos?

-Comprendiendo que el virus no vuela, en todo caso nosotros vamos hacia el virus, el virus no viene hacia nosotros. Si somos capaces de mantener el distanciamiento social de dos metros, usar tapabocas permanentemente, cuando estamos en la casa, cuando vamos al negocio, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al trabajo; si somos capaces de lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón preferentemente y si no estamos en casa o en un lugar que no tenga canilla, con alcohol en gel; si limpiamos la superficie, si ventilamos los ambientes, si tosemos en el pliegue del codo, si hacemos todo eso y evitamos las reuniones clandestinas, evitamos juntarnos con familias y amigos salvo que en la provincia esté autorizado como en Santiago que es hasta 10 personas. Y si la autorización es hasta 10 personas, no es 11 o 12, es hasta 10. Y recordando que salvo en el momento en que estén comiendo, lo conveniente es que si van a estar en un lugar cerrado -sin embargo el lugar tiene que estar ventilado- traten de mantenerse con el barbijo colocado. Sé que es incómodo hablar con el barbijo colocado, pero es más incómodo es contagiarse coronavirus.