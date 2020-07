Alberto Fernández presentó el proyecto para crear la Justicia Federal Penal

29/07/2020 - 17:45 País

Alberto Fernández presentó desde la Casa Rosada la reforma judicial que mandará al Congreso. El Presidente estuvo acompañado por la mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros de la Cámara de Diputados y Senadores, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco -la única del máximo tribunal que se hizo presente- y los once integrantes del consejo de asesores designados por el mandatario para modificar la Corte Suprema, entre otras cosas.

“Busco hacer la república que todos reclaman pero algunos humillaron”, afirmó Alberto Fernández al comienzo de su alocución. Y ratificó las críticas hacia el Poder Judicial que había expresado el 1 de marzo durante la apertura de sesiones ordinarias: “Solo existe una organización de jueces que buscan satisfacer el deseo del poderoso. Digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas y nunca más a una política que judicializa los disenso para eliminar al adversario de turno”.

Asimismo, defendió la norma, que fue redactada por Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Internos, y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica: “Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. El pueblo con su voto me acompañó y lo ratifiqué frente al Parlamento. Dispuse la intervención de la AFI. Ese organismo ya no cuenta con fondos reservados. No hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales”.

“Proponemos organizar mejor al justicia federal. Estamos proponiendo una justicia independiente que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estamos construyendo una Justicia proba sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos y políticos. Si lo logramos habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene con los argentinos y argentinas. Y también habremos saldado una de esas deudas que la democracia tiene con las sociedad”, manifestó.

Además de los presentes en Casa Rosada, hubo dirigentes que se conectaron de manera virtual. Estos fueron el senador Alberto Wereltinek, el Decano Fernando Pérez Lazala de la Universidad de Cuyo, el diputado Felipe Álvarez, la diputada Alma Liliana Sapag, el Decano Gonzalo Salerno de la Universidad Nacional de Catamarca, el Decano Guillermo Barrera Buteler de la Universidad Nacional de Córdoba, el diputado Carlos Gutiérrez, el Decano Javier Aga de la Universidad Nacional del Litoral, el senador José Mayans, el diputado Luis Contigiani, el diputado Luis Di Giacomo, la senadora Magdalena Solari Quintana, la senadora María de los Ángeles Sacnun, la integrante del Consejo de la Magistratura María Inés Pilatti Vergara, la Decana María del Carmen Ortega de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el senador Oscar Parrilli, el miembro del Consejo de la Magistratura Ricardo Recondo y el diputado Enrique Estevez.

En su discurso, el jefe de Estado repasó los conceptos claves de la iniciativa, que ya habían trascendido los últimos días.

Las frases más destacadas de Alberto Fernández

"Con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257 del año 2015, se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y de todas las normas que lo complementaban".

"Con el devenir de los días, se fue perdiendo la transparencia judicial".

"Digamos nunca más a una política que judicialice las diferencias. Sin justicia independiente no hay democracia".

"Con ese objetivo, estamos poniendo a consideración del Congreso el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia federal".

"En términos generales, proponemos organizar mejor la Justicia federal, y en particular superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la Justicia Federal con competencia penal".

"En primer término, el proyecto crea la Justicia Federal Penal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional federal y penal económico".