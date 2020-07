Reunión positiva entre ediles, propietarios y trabajadores de taxis y radiotaxis

29/07/2020 - 19:41 Santiago

En efecto, la reunión, que se concretó en dependencias del deliberativo municipal congregó a representantes de la Federación Nacional de Propietarios de Taxi; Asociación de Titulares de Taxi de Santiago del Estero; Cámara Santiagueña de Empresarios de Radio Taxi y de la Federación Nacional de Peones de Taxis.

Participaron los ediles miembros de la comisión de Obras y Servicios Públicos – integrada por ediles del oficialismo y la oposición-, y el Presidente del cuerpo, Humberto Eduardo Santillán.

En la oportunidad, al término de la reunión, el Presidente de la COySP, concejal Walter Medina Salomón (FC), indicó a la prensa que “la reunión ha sido positiva y, estimó, que a la brevedad, en la próxima semana, con el despacho correspondiente de la comisión, habrá una respuesta a los planteos que hemos escuchado de propietarios como de los trabajadores de taxis y radiotaxis de la ciudad”.

Reveló que “hemos conversado con los distintos sectores, patronal y trabajadores, sobre la problemática de la actividad, entendiendo todos que se vive una situación de excepción por la pandemia y comprendiendo que, desde febrero, se viene sin poder articular una solución al incremento de tarifas que solicitaron. Por ello, es que se propició esta reunión que considero ha sido positiva. Hemos retomado el tema, venimos haciendo una serie de estudios que estamos ultimando, como un análisis de costos, para poder determinar un posible aumento de las tarifas”.

“Hubo coincidencias en muchos aspectos y disidencias en otros, no obstante hemos avanzado. También se abordó la seguridad de las personas transportadas, el número de transportados autorizados, para lo cual solicitaron más capacidad de transporte, lo cual es un tema estrictamente sanitario y que corresponde su tratamiento al Comité de Emergencia, dado que la provincia adhiere a las recomendaciones del Poder Ejecutivo Nacional”, señaló el edil.

Indicó Medina Salomón que “el sector tiene una pretensión de recomposición de tarifas, que entendemos razonable, no obstante tenemos que analizar que la misma sea atendible a la actual situación que atravesamos y que no atente contra la funcionalidad de los vehículos, que no caigan en situación de abandono, que no afecte la prestación y, fundamentalmente, sostener una fuente de trabajo que da solución a más de 1500 familias”.

Por último, reveló el edil que “luego de esta reunión, habrá una convocatoria especial a la comisión, para elaborar el despacho correspondiente, para actualizar el cuadro tarifario, para llevarlo al plenario del cuerpo, contemplando la posibilidad de considerarlo en la próxima sesión ordinaria”.