“Pampita” no pudo frenar la curiosidad por saber si su marido le propuso casamiento a una modelo

Cuando los invitados llegan al ciclo de Carolina “Pampita” Ardohain tienen que estar preparados para responder a las preguntas más inesperadas, como la que le hizo a Ingrid Grudke sobre un rumor del pasado que hablada de una relación de la modelo con su actual marido, Roberto García Moritán y un pedido de casamiento.

“No, eso es mentira. Yo no lo conozco, no sé de dónde salió eso, y te lo digo acá a vos. Quien lo dijo que lo diga así sabemos de dónde salió eso”, intentó salir del paso Ingrid.

Antes “Pampita” le había confesado: “Te tengo que hacer una pregunta porque yo esto a Rober no le iba a preguntar si era verdad. Porque soy orgullosa y no pregunto nada del pasado, pero a Ingrid sí. ¿Es verdad que te propuso casamiento?”, indagó al hueso “Pampita”.

Con buena onda, Pampita contó por qué traía a colación esa pregunta: “Habían hablado de un chat. Yo no iba a preguntar porque me hago la que no me importa nada, pero la tengo a Ingrid acá y aprovecho”. Y Grudke expresó: “No, ¡aparte hay confianza!”.

Al final, “Pampita” e Ingrid Grudke se rieron del rumor sobre Roberto García Moritán y repitieron juntas: “¡Que sigan hablando!”.

En último fin de semana “Pampita” se mostró con su marido en una actividad solidaria que surgió por la pandemia. l