“China Suárez”, en boca de todos, por Amancio

H ay maternidades que son más comentadas que otras. Por diferentes motivos. La de la actriz Eugenia la “China” Suárez es una de ellas. Su popularidad en las redes sociales, con más de 4 millones de seguidores en Instagram, y otro par de millones en Twitter hizo que el anuncio de la llegada de Amancio, su tercer hijo y el segundo con su actual pareja, el actor chileno Benjamín Vicuña diera que hablar a lo largo de ayer, más que por el nacimiento, por la elección del nombre para el niño.

“Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. @benjavicunamori gracias mi amor por otro milagro de la vida!!!”, escribió “China” en la madrugada del miércoles 29.

De esa manera, reveló el nombre del hijo, en torno al cual se habían tejido especulaciones, ya que cuando este año se conoció la noticia del embarazo, muchos daban por sentado que se llamaría Carmelo, en honor a la ciudad en el que la pareja eligió reencontrarse luego de la crisis sentimental que los mantuvo separados.

Y fue Vicuña quien explicó también en las redes el motivo para la elección del nombre, y lo hizo con la poesía que casi siempre se encuentra en sus posteos. “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más. @chinasuarez”, manifestó Benjamín.

Amancio es un nombre masculino de origen latino en su variante en español. Su significado es: amante, amoroso, amado.

Eugenia ya es madre de Rufina, de su relación anterior con Nicolás Cabré, y de Magnolia, hija de Vicuña, quien además es padre de Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca (quien falleció hace 7 años), de su matrimonio con “Pampita” Ardohain.

Hace un par de días, la actriz había compartido en sus redes sociales una imagen de su panza con el título “Explota”, y también Vicuña se mostró con Eugenia acariciando su vientre por la espalda, lo que para el público fue la confirmación del buen momento que atraviesa la pareja, luego de los rumores de crisis.

Si bien recién en mayo, con el embarazo en curso, Suárez eligió compartir la noticia de la dulce espera, luego de miles de anuncios hechos por la prensa, al poco tiempo comenzaron a circular comentarios de chispazos por la convivencia en cuarentena. La pareja no desmintió oficialmente esos rumores, pero sí se mostró muy cerca con distintos posteos.

El nombre que da que hablar

“Muchos dicen ‘qué necesidad de ponerle a un hijo ese nombre’”, comentó la periodista Pía Shaw en el programa “Informados de Todo” que conduce Guillermo Andino por América, y de forma inmediata generó un cruce con el conductor. “Pará. A mí, me encanta. Sobre gustos no hay nada escrito, se han escrito millones de libros... No hay nada obligatorio cuando se trata de un nombre y capaz que Amancio es el nombre de algún personaje, o un familiar, o alguien a quien quieren rendirle homenaje y tienen todo el derecho de hacerlo”, lanzó Andino.

Y siguió: “¿Desde dónde un nombre es más lindo que otro? Señores, dejémonos de joder. ¡Es el nombre que con todo amor le pusieron. Esta te la discuto, Pía. No tenemos derecho a criticar el nombre. Vos dijiste ‘se armó lío’. ¡Qué se dejen de hinchar!”.

Sorprendida, Pía lo tomó con ligereza, según reflejó Ciudad.com. “Estás tan enojado que no me dejás terminar. Hay todo un revuelo de por qué los famosos eligen nombres raros”, intentó explicar, mientras Andino discutía que “no es un nombre raro”. “Chicos, cuéntenme cuántos de ustedes conocen a alguien que se llame Amancio”, preguntó Pía y nadie pudo contestarle, ni siquiera Andino.

Jorge Rial también criticó el nombre, y según él, los famosos “buscan los nombres que peguen con la revista Caras. Amancio Vicuña Suárez. Olvidate, ya tiene la tapa de Caras. Si se llama Carlos Suárez es para El Gráfico”, dijo jocosamente en su programa.l