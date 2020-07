“Pepe” Sánchez, coordinador de selecciones menores

30/07/2020 - 01:29 Deportivo

Juan Ignacio Sánchez, director de Bahía Basket, fue desinado ayer coordinador de selecciones menores, tanto masculinas como femeninas, desde la categoría U17 hacia abajo.

“Creemos que es la mejor opción para una nueva etapa en la Argentina sumar no sólo a un enorme ex jugador de la Generación Dorada, sino además un dirigente joven, de mirada profesional y con ideas nuevas, como exige el mundo”, le comentó el presidente de CABB, Fabián Borro, a Pick And Roll.

El nuevo coordinador de selecciones menores sería presentado oficialmente el próximo lunes.

Luego de concluir su etapa como jugador en la temporada 2012/2013, “Pepe” Sánchez tomó la conducción de Bahía Basket, que sustituyó al histórico Estudiantes, dándole una visión nueva en la contratación de valores jóvenes y trabajando para el desarrollo profesional de esos jugadores.

Su franquicia se constituyó tres veces campeona de la Liga de Desarrollo que instrumenta la Asociación de Clubes y si bien inicialmente se nutrió de jugadores que ya estaban en gran parte desarrollados, los potenció a su salto profesional, como Juan Pablo Vaulet, Gastón Whelan, Lucio Redivo, para trabajar más adelante con recursos más jóvenes como Facundo Corvalán, Santiago Vaulet, Fermín Thygesen, Máximo Fjellerup, Leandro Bolmaro, Martín Fernández, entre otros.

Durante la presente pandemia, hace dos meses, Pepe Sánchez tuvo una charla por Instagram Live con el ex jugador y actual presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón, y en la misma sostuvo que “la Selección es algo sagrado para nosotros más allá de los logros que tuvimos. Por eso tengo la intención y me encantaría darle el servicio de que el Dow Center pueda ser un poco lo que es el predio de Ezeiza para la AFA”.

Además, el ex base de la selección amplió: “Me gustaría poder brindarle a las selecciones menores, de mujeres y hombres, con los mismos derechos, todo exactamente igual. Es lo que me pasó en la universidad: teníamos todos los mismo más allá de que unos generaban más ingresos que otros”.

Además en la reestructuración los directivos de CABB decidieron poner al frente de departamento nacional de minibásquet como coordinador general al reconocido profesor y entrenador formativo Ricardo Bojanich, quien ya había pasado por ese puesto en la temporada 2011/2012. l