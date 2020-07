Norberto Oyarbide: “Soy enano, trolo y todo lo que quieran, pero no traidor”

30/07/2020 - 12:28 País

El exjuez federal Norberto Oyarbide, reapareció hoy públicamente y contó detalles de la declaración que dio ante el fiscal Carlos Stornelli, quien se encuentra en frente de la investigación que lo apunta por haber cerrado la investigación por enriquecimiento ilícito contra Cristina y Néstor Kirchner.

Tras ser abordado por los medios, Oyarbide sorprendió a todos con una particular defensa: "Yo soy enano, trolo, todo lo que me quieran decir, pero yo traidor no soy y mentiroso menos, digo siempre la verdad".

Oyarbide confesó que Stornelli quería saber su él había recibido indicaciones para cerrar la investigación. Y repitió su respuesta en los medios: "En ninguna oportunidad había tenido ocasión de ver, hablar personalmente o por teléfono con Néstor o Cristina Kirchner".

"Esa causa terminó con sobreseimiento, con el dictamen de los peritos. Nadie alzó la voz”, recordó.

Por último, dijo que Stornelli no lo trató mal, pero que sí fue "muy soberbio".