Barby Franco reveló que el hacker de “Pampita” le hizo una propuesta y ella contestó a todos los mensajes

30/07/2020 - 21:43 Pura Vida

Hace unos días, “Pampita” fue víctima de hackeos de sus redes sociales y su teléfono celular, en particular el WhatsApp.

Ya más calmada, aunque pidiendo que la dejen en paz, la conductora hasta bromea con la situación.

Ahora, Barby Franco -su compañera de “Pampita online”, Net- le reveló que la persona que le intervino su móvil le escribió con una inesperada propuesta.

“¡Pegué onda con tu hacker! Me invitó a cenar”, contó la novia de Fernando Burlando. “Pampita”, agarrándose la cabeza, sorprendida le siguió la charla: “¿Me estás jodiendo? ¿Qué? ¿Te escribió?”.

Barby se explayó y contó que tuvo una conversación con esta persona pensando que la modelo había recuperado su número.”Yo te escribí a vos y pensé: “Recuperó el número. Pampita me está invitando a cenar”. Después digo: “No, no puede ser, no creo que sea Caro”. Entonces te mandé un mensaje por Instagram para saber si habías recuperado el número”, contó la morocha.

“¡Mirá qué vivo es el hacker!”, dijo “Pampita” por la avivada de su impostor.