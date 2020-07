Piden prisión preventiva para friense por apuñalar al primo en una “cerveceada”

31/07/2020 - 00:38 Policiales

El fiscal de la ciudad de Frías, Gustavo Benjamín Zavalía, solicitó la prisión preventiva de un individuo, acusado de apuñalar 20 veces al primo en una prolongada cerveceada, cuya armonía voló por los aires al echarlo de la casa y retenerle botellas adquiridas por la víctima minutos antes.

“Homicidio en grado de tentativa” es el cargo endilgado a Fabián Amado Pedraza, quien el 13 de junio mandó al hospital a Marcelo Alejandro Pedraza, causándole múltiples heridas que por poco no causaron su muerte.

Según la denuncia en la Seccional 23, la víctima fue a casa de sus primos, Fabián Amado y Aldo Pedraza, en calle Río Negro s/n, y comenzaron a beber cervezas.

En 1ª persona

“Me acerqué a tomar con ellos cerca de las 21. Estábamos todos bien, hasta que en un momento entre risas me dijeron: ‘pongamos los piecitos en el agua...’, refiriéndose a que fuera a comprar, como si estuviera de arriba”, declaró la víctima.

En efecto, Marcelo comprendió el mensaje no tan sutil y fue a comprar cervezas, trascendió.

Regresó y les entregó las botellas y fue al baño.

Después, los primos le habrían planteado: “¿Qué, nos quieres menospreciar con dos cervezas...?”, deslizaron los voceros en la causa.

Sin sutilezas

“Me quisieron dar dinero y no les acepté”, ahondó la víctima. Acto seguido, Aldo sacó a Marcelo a empujones “y en la puerta me dijo: ‘Andate’. Yo les pedí que me devuelvan las cervezas para llevarlas”, agregó Marcelo.

Los primos se pusieron violentos y lo echaron sin miramientos. “Nos trenzamos a pelear. Mientras Aldo me pegaba, Fabián de atrás empezó a darme puntazos. No sentía, hasta que comencé a ver la sangre”, añadió el damnificado.

Justó pasó una vecina de la víctima y les gritó que lo dejasen en paz. Poco y nada le importó a Fabián, quien apuñaló 20 veces a Marcelo y después se escapó.

Desesperación

Con suma desesperación, la familia condujo a Marcelo al Hospital Zonal y desde allí los médicos lo derivaron al Regional, cuyos profesionales les indicaron que si hubieran demorado 20 minutos más, el paciente se moría.

Heridas peligrosas en cuello y tórax

De acuerdo con los médicos, Marcelo recibió heridas a la altura del tórax y el cuello que pudieron ser mortales.

Contabilizaron ocho puñaladas, una herida que perforó en forma leve el pulmón y muchos cortes en el resto del cuerpo.

Fue intervenido quirúrgicamente por una lesión muy grave en hemitórax.

Conclusión forense

El informe del forense, Ángel Rodolfo Gómez, estableció heridas cortantes en región del borde superior frontal izquierdo; otra en el hueco supraclavicular izquierdo; también en región del pectoral mayor derecho; línea media infraaxilar media izquierda, entre otras.

Marcelo estuvo internado 6 días y le dieron un mes de reposo en su casa.

Luego, el paciente deberá aguardar 30 días más para volver a trabajar, lo cual le ocasionará un perjuicio económico para su familia. Marcelo tiene un hijo de 2 años y 8 meses.l