Tomás Lezana y Bautista Pedemonte, listos para el llamado de la selección

31/07/2020 - 01:36 Deportivo

El rugby, como muchos deportes en Argentina, sigue a la espera de lo que sucederá en los próximos meses. Ayer, se confirmó que el Rugby Championship tendrá actividad oficial este año y Los Pumas serán protagonistas. Tomás Lezana y Bautista Pedemonte, dos de los tres santiagueños convocados al seleccionado, se preparan en la “Madre de Ciudades”, a la espera de lo que será el regreso a los entrenamientos.

Los dos se están entrenando en doble turno en el gimnasio Tuluka de esta ciudad, con rutinas impuestas por el seleccionado nacional, ayudados por el preparador físico Martín Jugo.

Bautista Pedemonte, de apenas 20 años, dialogó con EL LIBERAL y aseguró que está a la espera del llamado para el regreso a las prácticas, aunque confirmó que no tienen aún mayores precisiones. “Todavía no sabemos nada respecto de una posible fecha de regreso a los entrenamientos. Esto, como sabemos, depende también de las medidas que tome el gobierno por la pandemia. Es importante estar preparados para el llamado y en eso me baso”, contó “Bauti”.

“Sin dudas que se siente la falta de juego. Estamos hace cinco meses sin jugar ni entrenando juntos. Es importante hoy mirar el lado positivo ya que pudimos trabajar con un plan. Tuvimos la suerte que en Santiago se flexibilizara la cuarentena y ahora salgo a hacer actividad física al aire libre y voy al gimnasio, siempre con el PF que nos guía. En la parte técnica quizás estamos un escalón abajo. Pero en la parte física y mental, estamos bien y es para destacar. Desde el primer día que combatimos la cuarentena entrenando, con los hábitos de comida y cuidándonos de la mejor forma”, aseguró el tercera línea.

Seguidamente, Pedemonte afirmó: “Estamos atravesando una crisis en la salud que está afectando a muchos ámbitos en todo el mundo. Lo importante hoy es estar enfocado en uno mismo y no estresarse con las cosas que uno no puede controlar. Yo pienso hoy en estar preparado para cuando nos llamen. Ojalá sea lo antes posible. Hoy trabajo para estar disponible”.

“Individualmente estoy muy bien por la preparación física que realicé. Desde el día 1 de la cuarentena que estoy entrenando. Por ese lado considero que estoy preparado y sigo preparándome cada vez más para estar presente cuando nos llamen”, cerró el jugador santiagueño.

Sus ganas de seguir en Argentina

Bautista Pedemonte aseguró que, pese a que muchos deportistas argentinos apuntan actualmente a tener experiencias en el exterior, su idea fue, es y será seguir entrenando con la Unión Argentina de Rugby. “Es importante crecer como persona y como jugador. En mi caso, la UAR me dio mucho. Mi intención es seguir con la UAR. Si llega el momento, llegará. Pero es importante ir paso a paso y de a poco, año tras año. Después se verá. Desde chico que puedo trabajar con la UAR y estoy agradecido con lo que pude aprender”.

A su vez, Pedemonte recalcó: “Yo soy una persona que le saca a todo algo positivo. A pesar de este momento que estamos viviendo en el mundo, estoy disfrutando mucho el hecho de estar con mi familia y mis amigos. Nosotros, que por ahí estamos más tiempo en Buenos Aires, este tiempo aquí es muy valioso. Para un deportista es importante compartir con su familia”, cerró Bautista Pedemonte. l