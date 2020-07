VIDEO | Le robaron el auto con su hijo dentro y lo tiraron a la calle dos cuadras después

31/07/2020 - 10:26 Policiales

Una mujer de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, fue víctima de un violento asalto en la puerta de su casa, en el que delincuentes le robaron el auto, con su hijo de seis años dentro.

La mujer que trabaja como peluquera, dijo que ayer se había levantado para por fin reabrir su peluquería tras la cuarentena. En el camino, iba a dejar a su hijo con su abuela. Sin embargo, se topó con los delincuentes que se metieron en el auto y ni siquiera dejaron bajar al niño.

"Ya nos vaciaron la casa dos veces. Yo me levanto para ir a trabajar y ellos para ir a robar. Lo único que recuerdo es que corría por el medio de la calle llamándolo. Me desesperé, no me importó que tuvieran armas", comentó Claudia, entre llanto.

IMAGENES SENSIBLES Le robaron el auto con su hijo adentro

"No estás preparado para esto: Yo por mi familia, le hubiera

bajado el cargador".



Dos cuadras después, los delincuentes arrojaron al menor a la calle. Volvió corriendo, ensangrentado y contó a su madre que lo habían tirado del vehículo. "No pudo dormir. Estuvo con vómitos toda la noche por los nervios", relató.

Por otro lado, el padre del nene dijo que vieron el video del robo en las cámaras de seguridad y pudieron identificar a uno de los ladrones: un joven de la zona que salió de la cárcel hace un mes.

"Sabemos los nombres, sabemos todo, pero qué podemos hacer, nada podés hacer", expresó junto a su mujer, a quien destacó por su valentía. "Mi mujer fue una leona", resumió.