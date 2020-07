Lollapalooza 2020: cuándo es, cómo y dónde verlo en vivo por YouTube, cuáles son los recitales

31/07/2020 - 12:14 El Cronista

El Festival Lollapalooza de Chicago está organizando un evento en vivo y gratuito este fin de semana para conmemorar lo que habría sido su edición 2020, la cual fue suspendida debido a la pandemia de coronavirus.

Desde este jueves hasta el domingo, el festival transmitirá más de 150 actuaciones a través de su cuenta de YouTube, junto con eventos seleccionados especialmente para el fin de semana.

El fundador del festival, el líder de Jane's Addiction, Perry Farrell, transmitirá un trío de actuaciones, incluido un homenaje a David Bowie y una reunión del proyecto Porno for Pyros, que se formó a raíz de la ruptura inicial de Jane's Addiction. La actuación será la primera de la banda en más de 20 años.

También se presentará una actuación del proyecto en solitario Kind Heaven Orchestra de Farrell, con el baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins.

Además, se podrán ver actuaciones de Kali Uchis , HER, Vic Mensa y más, junto con sets de ediciones del pasado como los de Paul McCartney, The Cure, Arcade Fire, Lorde, Yeah Yeah Yeahs, Tyler The Creator, Run The Jewels, Metallica y muchos más.

Los organizadores del festival se asociaron además con la organización When We All Vote de Michelle Obama, la Iniciativa de Justicia Igualdad y el Fondo de Ayuda de las Artes para Illinois, que trabajan para proporcionar alivio financiero a una escena artística local cerrada ante Covid-19. Obama realizará una "aparición", y también se harán visibles enlaces para que las personas puedan registrarse para votar.













Cabe recordar que el Lollapalooza Argentina 2020, que iba a llevarse a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, fue reprogramado para el mes de noviembre de este mismo año y por ahora sigue en pie. Con la venta de abonos todavía activa, los únicos artistas confirmados son los headliners de cada día: Travis Scott (viernes 27), The Strokes (sábado 28) y Guns 'N' Roses (domingo 29).