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CARTELERA TV / 1 de agosto de 2020

A LAS 23.30 PH. PODEMOS HABLAR

- 20:12 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.15 CINE. MILAGRO EN LA CALLE 34

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

16.00 CINE. BAILA CONMIGO

17.30 ELIF

19.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.45 ELIF (CONTINÚA)

20.45 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

22.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.15 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL (CONTINÚA)

23.30 PH. PODEMOS HABLAR

00.45 GRAN BARTENDER EN CASA

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO

22.30 TICKET AL SHOW

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