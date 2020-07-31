CARTELERA TV / 1 de agosto de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.15 CINE. MILAGRO EN LA CALLE 34
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
16.00 CINE. BAILA CONMIGO
17.30 ELIF
19.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.45 ELIF (CONTINÚA)
20.45 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
22.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.15 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL (CONTINÚA)
23.30 PH. PODEMOS HABLAR
00.45 GRAN BARTENDER EN CASA
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO
22.30 TICKET AL SHOW