FÚNEBRES | 1 de agosto del 2020

31/07/2020 - 21:48 Funebres

Fallecimientos

- Héctor Antonio Argañarás

- Celsa Azucena Dega

- Luis Sinforoso Díaz (Villa Robles)

- Oscar Federico Benavídez (La Banda)

- Norma Molinillo (La Banda)

- Eloy Alberto Jiménez

- Beatriz Aliaga de Bezián

- Bartolina Ibáñez (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ ALIAGA DE BEZIÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/20 y espera la resurrección.

José Hernández, Olvia Carol, Adriana Hernández, José Mariano, María Constanza, Agustina y Lorenzo Hernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Bety. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ ALIAGA DE BEZIÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/20 y espera la resurrección.

Sus vecinos y amigos de calles Sor Mercedes Guerra y Garibaldi familias: Flores, Carrizo, Hernández, Manzueto, Rivas, Aldaitz, Chipolatti, Santillán, Karan, Bonahora, Bravo, Valle, Rodríguez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CELSA AZUCENA DEGA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/20 y espera la resurrección.

“Hoy nos toca despedirte mamita preciosa, nuestra alma está fría y desolada, nunca más tus palabras, tu consuelo, tu calor, pero nos dejas tu ejemplo y el corazón colmado de amor. Gracias mamá, guíanos en este camino hasta que volvamos a encontrarnos”. Tus hijos y nietos que te adoran participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Quimilí. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

WALTER HUGO ALBORNOZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/20 y espera la resurrección.

Se cumple hoy el primer mes de tu partida al Reino del Señor para encontrarte con tu amada esposa Chávela, después de haber transitado por este mundo haciendo notar en todo momento tus virtudes, intelectuales, éticas y morales que adornaban tu respetable figura de buen caballero. Recordaremos siempre los lindos momentos que pasamos juntos con su serena mirada, tu sonrisa amplia, tu palabra justa y tus muchas bondades. Siempre estarás en nuestros corazones. Que tu alma descanse en paz. Tu compadre Julio Medina, tu ahijada Malena Medina.

RECORDATORIO

LORENZO CIANCIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As., el 1/8/13 y espera la resurrección.

Amor: este es un recordatorio especial, a siete años de tu partida, y a la distancia. Hoy nos invade una tristeza de no poder viajar por la pandemia, desde nuestra casa hacia Loreto, donde descansas en paz. No hablaré de tus virtudes pero sí de lo amado que eres por ser buen padre y esposo. Toda tu familia reconocemos día a día cuánta falta nos hace tu presencia.

Aunque no podemos visitarte, rezaremos a la distancia y pediré a nuestro Dios Todopoderoso que haga brillar para ti la luz que no tiene fin y tu alma tenga descanso eterno. Tus hijos, nueras, nietos y uno más que viene en camino están bien. Yo les digo, cada vez que nos visitamos, que los amo con todo mi corazón y que desde el cielo tú iluminarás esos corazones llenándolos de felicidad.

Sé que me dirías que sea fuerte y valiente para poder continuar, que me cuide; pues así lo haré. Amor. Descansa en paz, te amo y nunca olvidaré que nos prometimos amarnos y cuidarnos hasta la eternidad, en esta y en mil vidas más.

Recordándote con mucho amor, tu esposa, Norma.

RECORDATORIO

MIGUEL ANTONIO SAAD (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/17 y espera la resurrección.

A tres años de tu partida a la casa de Dios te recordamos con inmenso dolor, es muy difícil aceptar tu ausencia entre nosotros porque siempre hay algo que recordar. Fuiste una persona llena de cualidades, médico de una gran vocación. Como médico pediatra te recuerdan con profundo agradecimiento a cuanto niño atendiste.

Querido hijo Migui te extraño, mucho, te tengo presente todos los días. Gracias hijo por tanta bondad y siempre estarás en nuestros corazones.

Su madre Margarita Hallak de Saad, su esposa Marcela, sus queridos hijos: Nahiara, Zahira, Nahim y Yael que no te olvidan. Tus hermanso Mariel, Dr. Juan Daniel con sus respectivas familias, tus tíos, primos, amigos y demás familiares. Pedimos oraciones en tu querida memoria.

“Que Jesús y su divina misericordia te brinden el descanso eterno”.

RECORDATORIO

MARÍA VITALIA CHÁVEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/19 y espera la resurrección.

Amada madre, a un año de tu partida, tengo la certeza que desde el cielo me has estado bendiciendo, día, tras día. Quiero que sepas que has sido mi mayor inspiración y mi mejor ejemplo en esta vida. Te extraño con todo mi corazón. Tu hijo Miguel Ángel Orieta.

RECORDATORIO

HÉCTOR LUIS DEPOMPA (Gringo) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/20 y espera la resurrección.

Dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá". Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que lo hagas descansar en tu regazo de las fatigas terrenales. Dale tu paz eterna y que brille para él la luz que no tiene fin. Al cumplirse el noveno día de su partida a la casa del Padre eterno; su esposa e hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares agradecen a todos los que de una forma u otra hicieron llegar sus condolencias, su afecto y compañía en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones a Dios, a Jesús y a María Santísima por su querida memoria y su descanso eterno.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus primos: Oscar, Noemí, Mirian, Gilda y Celina con sus respectivas familias, participan con dolor su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". Su primo Oscar Veliz y su sobrina Ivana Veliz participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Bety. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus sobrinos que nunca te olvidaran: Walter, Nancy, Marta, Silvia, Mónica, Marisol, Karina Gramajo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Gracias por todo, gracias por tanto.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su prima Myriam Acevedo y Enrique Alarcón, sus hijos Pablo, Gladys y Sebastián, Gissel y Dario y sus nietos Benja, Fiorella, Luana y Bastian participan su fallecimiento.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus primos Noemí y Lito, sus sobrinos Viviana y Sergio, Analia y Anselmo, Leysa y Esteban, Raúl, Karina y Fabricio y Vanina Infante Acevedo, sus sobrinos nietos Constanza, Santiago, Justina, Benicio, Mateo, Nicolás, Isabella y Simón participan su fallecimiento.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Su tía Lilia Díaz de Acevedo, sus primas Noemí y Myriam, primos políticos Raúl Infante, Enrique Alarcón, sus sobrinos Viviana y Sergio, Analia y Anselmo, Leysa y Esteban, Raúl, Karina y Fabricio, Vanina Infante, Pablo, Gladys y Sebastián, Gissell y Dario y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. "Dios misericordioso, ponemos en tus manos a tu hija Beatriz, concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos". Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor, su amiga Blanca Celina Díaz de Gómez, sus hijos Lic. Silvia Mónica Gómez de Carrera, Dr. Julio Mariano Gomez.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. José (Coty) Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira y sus nietos participan con profundo dolor el fallec. de nuestra querida amiga de toda la vida y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Pedimos oraciones por su memoria.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". Sus amigas: Tany, Isabel, Stelita, Sara, Nani y Gringa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sofía Flores y familia participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. César Manzur y flia. y sus amigos de Florería Alba 2 la despiden con profunda tristeza y elevan oraciones en su memoria.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Con mucho pesar te despido amiga de casi toda la vida. Que dolor me causó tu partida. Rogaré a Dios que bendiga y acompañe tu eterno descanso. Beatriz Vercelli y su hijo Fabián Ruiz.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Su esposa Azucena Carrasco, sus hijos Héctor, Viviana y Virginia, sus hijos políticos Mariela, Guillermo y Ariel y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus hermanos Verónica Argañarás de Verón y flia. Guillermo Argañarás y flia. Virginia de Giménez y flia., Mario Argañarás y flia., Marta Argañarás y flia., Amalia Argañarás de Skunca y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Su hermana Marta Argañarás de Carrera, su esposo Roberto Carrera e hijos: Alejandro Carrera y esposa Silvina Cortés e hijas Agustina, Silvana y Mía Carrera; Gabriel Carrera y su hijo Luciano, Analía Carrera; Sergio Carrera y Sabrina Juárez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus primas hermanas María Victoria David y su hija Lourdes; Verónica David y sus hijos Daniela, Gustavo y Martín participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus primos hermanos: Verónica de Gelid, Ana Barquín de Coronel, Victoria Barquín de Bejarano y Carlota Barquín de Gorini, sus hijos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Azucena, sus hijos Viviana, Héctor y Virginia, a sus hermanos Marta de Carrera, Verónica (a), Guillermo (a), Virginia (a), Mario (a) y Amalia (a) residentes en Resistencia (Chaco) en este doloroso momento.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". María Angélica Campos, Mercedes, Choli y Álvaro Méndez participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. "Señor permítele apreciar tu rostro". Sus amigos y vecinos María Teresa Cáceres de Ledesma, su esposo Luis Carlos Alberto Ledesma e hija Teresita Noemí Ledesma Cáceres despiden a Hectitor como te decía yo, cuántas charlas compartidas, cuñado te llevaba la eucaristía, participan con profundo dolor y acompañan en este momento a Azucena, Viviana y Virginia y flia. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Eva Ibáñez de Trejo, sus hijos Mary, Marito, Oscar, Myriam y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su apreciado vecino. Ruegan una oración en su memoria.

DEGA, CELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. Su prima Yoli Abdala y familia participa con gran dolor su fallecimiento.

DEGA, CELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. Las amigas de su hija Susana Loza: Patricia y Susana Corbalán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGA, CELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Silvia Graciela Vital, sus hijos Constanza, Luciano y Federico Astudillo participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Susy y Daniel y ruegan oraciones en su memoria.

DEGA, CELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. " Señor ya esta ante Ti, recíbela en tu Reino". Juan Luis Vital, Silvia Camus y sus hijos Silvia, Gabriela, Alejandra y Juan Vital y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Susy y Daniel.

DEGA, CELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". José Bravo Yanuzzi, Maria Vital, sus hijas Micaela y Julia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la seño Susy.

DEGA, CELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. Señor tu hija ya está ante ti Haz que brille para ella la luz que no tiene fin ". Los amigos de sus hijos Susy y Daniel : Marcelo, Diego, José, Silvia A., Lucky, Silvia V., Rody, Leandro, Ruly, Sandra, Patricia, Liliana, Nancy, Claudio, Sergio, Claudia y Freddy participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Su hermana Norma Gómez, sus sobrinos Marcelo Guzmán, Norma Guzmán y Pamela Guzmán, su sobrina política Ana Sirevich y sus sobrinos nietos Evangelina y Florencia Guzmán Sirevich participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ ROMÁN (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Pepe, hermano, amigo de la juventud, primero nos separamos porque me fui de Santiago en busca de futuro, pero nuestra amistad permaneció intacta y las vueltas de la vida, nos reencontró y nos regaló momentos muy lindos en nuestra madurez. Hoy te tocó partir porque Dios te llamó a su presencia. Sólo me queda decirte gracias por tu amistad sincera y descansa en paz, tu amigo Carlín.

GÓMEZ, JOSÉ ROMÁN (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Carlos y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Miriam y a sus hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ALBERTO ELOY (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. Su esposa Noemí Azucena, sus hijos Vero, Jorge, Andrés, Silvia, nietos, bisnietos, h.pol, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ, ELOY ALBERTO (PALERMO) (q.e.p.d.) Fallecio el 30/7/20|. Compañeras y amigas del grupo de tejidos del taller Manos Laboriosas, acompañan en este difícil momento de dolor a su esposa Yoli. Elevan oraciones para su eterno descanso y cristiana resignación a su flia.

YOCCA, OSVALDO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/00|. Aquella mañana fría del 1 de agosto del 2000 te preparabas impecable como siempre para ir a tus trámites que permitían oraganizar la empresa familiar. Tú eras el envión... Tú eras el cerebro... Tú eras el previsor... Tú eras el visionario... En tu agenda aquel día se detuvieron junto a tu corazón todas las responsabilidades de padre que con tanto amor y dedicación no reparabas en tu cansancio porque solo anhelabas el bienestar de tus hijos, Hoy hace 20 años que en un segundo nos dejaste papi querido, y soltaste todas tus preocupaciones o proyectos para dejarnos a nosotros seguir ese camino que tu tan bien marcaste.... El camino del trabajo... La honestidad ... La hermandad. Hoy con amor te recordamos y mirando al cielo te agradecemos todo lo que significaste en nuestras vidas.,,, Descansa en paz. Rezamos unidos en tu memoria, tu esposa Miguela Ryllinski, sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Ángelo, NIno y Renato, hijos políticos, nietos y bisnietos.

CHÁVEZ, MARÍA VITALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Eres nuestro más dulce recuerdo, siempre en nuestros corazones. Tu hijo Miguel Ángel, tu hija política María Eugenia y tu nieta Valentina Marisol. Te recuerdan a un año de tu partida a la Casa del Señor.

MOYANO DE ROBLES, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/15|. Quien pasó por nuestras vidas y dejó luz, resplandece en nuestra alma para toda la vida. Madre querida, hoy te recordamos como todos los días desde que partiste al encuentro de Dios y tus seres queridos dejándonos un dolor inmenso en nuestros corazones, pero sé que estás descansado en paz y que desde allí nos proteges. Sus hijos Hugo, Juan Carlos, Teresa, Ramón, Nelly, Miryam y Marcelo, hijos políticos, nietos y bisnietos. Elevan una oración a su memoria por el eterno descanso de su alma, al cumplirse 5 años de su partida. Besos al cielo.

ROLÓN DE OLMOS, ADELA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Su hijo Héctor, hija política Leticia, nietos Paola, Martin, Alejandro y Emilio, nietos políticos, bisnietos : Ana Belén, Facundo, Gabriel, Máxima y Oriana, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria

ROMERO, PABLO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Pablo en una mañana fría como hoy, te dormiste en los brazos del Señor Jesucristo, pasaron tres años de tu partida y tu recuerdo se mantiene intacto es por eso que siempre estarás presente en nuestros corazones. Su esposa Ester Larrea, su hermana Mirta, hnos. políticos Paula, Cecilia, Carlos y sobrinos invitan a escuchar la santa misa en su memoria que se celebrará en la Catedral Basílica y que será trasmitida por canal 7 el próximo 2 de agosto a las 11 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BENAVÍDEZ, OSCAR FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Su hermana Betty y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

IBÁÑEZ, BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Su hijo Walter Barraza y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos seran inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

MOLINILLO, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus hijas Mónica y Liliana Llarrul, nietas Antonella, Alessandra y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9.30 hs en el cemeterio Jardín del Sol. Casa de duelo Belgrano 532 (S/V). La Banda. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MOLINILLO, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Directivos, gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleada Liliana Marcela Llarrull. Ruegan una oración en su memoria.

MONTESINO, ERLINDA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 29/7/20|. Su hijo Marcelo Javier, su hija politica María Beatriz, sus nietos: César Tomás y Máximo Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LUIS SINFOROSO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus hijos Mario, Luisa, Gladys, Néstor, Rosa, Walter Díaz h. políticos, nietos bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALVA, BLANCA CIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. Mami: Los días que resten no serán suficientes para recordarte y agradecerte por el camino trazado de valores y ejemplos virtuosos que son y serán el mejor recuerdo de tu legado. Sus hijos: Freddy y Rossy Villar nos unimos en oración para rogar por tu descanso eterno. "Brille para ella, la luz que no tiene fin". Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San José Dpto. Figueroa.

VILLALVA, BLANCA CIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. Sus hijos Freddy y Rossy Villar, agradecen a familiares, amigos y vecinos el acompañamiento en tan duro momento.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus hijos Aurelia Zurita Fantoni, Daniel Juárez Muas, sus nietos Constanza y Augusto, invitan a la misa que se realizará mañana en la parroquia Nuestra Señora de Loreto al cumplirse dos años de su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria. Loreto.