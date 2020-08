Martín Bossi: “El streamin g vin o para que darse, pero el te atro segui rá vivo”

01/08/2020 - 20:42 Pura Vida

La realidad política, social y económica del país siempre ha estado presente en los shows del comediante e imitador Martín Bossi, y el que ofrecerá el próximo fin de semana, en el formato de streaming en vivo no se alejará demasiado de esa propuesta.

¿Cómo analiza el momento por el que atraviesa la Argentina?

Un momento terrible y muy, pero muy difícil, pero vamos a salir adelante. Y como dice el refrán: “Esto también pasará”.

¿Cómo hacer humor sobre política, fútbol y religión sin herir susceptibilidades?

Creo que con ingenio.

¿De qué manera golpea la pandemia del coronavirus en el sector cultural?

El teatro es mágico y ¿sabes por qué es mágico?, porque es un hecho único y vivo, no hay nada más mágico para un artista y el público que el teatro. Yo en el escenario y el público en la platea en una suerte de ritual y en una comunicación que no se puede describir porque es única. El streaming viene a quedarse, de eso no hay ninguna duda, pero cuando esto pase, porque va a pasar como todo pasa en la vida, el teatro volverá y seguirá vivo y tendrá un nuevo competidor como fue la radio, el cine o la televisión y que será el streaming. El teatro en vivo y en directo siento que no va a morir jamás.

¿El aislamiento nos unió o acrecentó la grieta?

Nos unió más como argentinos aunque algunos critiquen... Necesitamos estar unidos.

¿Qué lugar puede llegar a tener la cultura en el país que viene, más allá de la buena voluntad?

La cultura la hacen los pueblos y la Argentina fue un país que ama la cultura y su cultura telúrica y popular hay que mostrarla.

¿Cómo ve el rol que desempeña Cristina Fernández de Kirchner en la realidad argentina? ¿La volvería a imitar?

Cristina fue el personaje que me hizo popular en la televisión y en la Argentina y cuando me digan de hacerlo obviamente la voy a hacer, por qué no.

¿Qué mensaje puede dar a quienes forman parte de las industrias culturales?

¡Que nos cuiden!! Que cuiden a los artistas y a los argentinos.

¿Cómo analiza el tratamiento que realiza el gobierno de la pandemia del coronavirus?

Yo creo que fuimos de los primeros países en tomarse en serio esto del coronavirus y muchos países nos tomaron como ejemplo.

¿Se puede hacer humor con un tema tan sensible como lo es hoy el coronavirus?

Si no hubiera humor estaríamos todos muertos. La loca historia del mundo y los momentos más difíciles sin humor no se hubieran sobrevivido.

¿Qué de bueno podemos sacar de este momento que nos toca vivir?

Esta pandemia nos va a dejar una lección y es la de aprender a no ser tan soberbios y creernos los dueños del mundo. Este virus nos está dando un gran sacudón.

¿Cómo imagina que será la “nueva normalidad” en nuestro país?

Extraña, muy extraña... Tan extraña como andar por la vida con barbijos.

¿Qué es lo que más extraña y lo que más le preocupa?

El poder abrazar a mi madre y estar con el público cerca.

Muchos opinan que solo Dios puede detener la pandemia. ¿Cuál es su opinión?

Obviamente. Si Dios no puede frenar esto quién sino. El hombre sin Dios no es nada ni nadie.

¿En algún momento ha tenido miedo por usted o por los suyos en medio de esta peste?

Obviamente, quién no...Pero confío en Dios y su protección.

¿Cómo ve el futuro de los programas de entretenimientos de Marcelo Tinelli?

La verdad que con “Martín Bossi clandestino” me puse tan de lleno en el armado del espectáculo con los ensayos que no veo mucha televisión, pero es bueno que haya televisión y entretenimiento.

¿Ves posible volver a trabajar con Tinelli?

Si él me convoca voy. De hecho voy siempre como invitado en cada arranque de programa, pero mi vida pasa por el teatro. Yo privilegio el teatro a todo... Y el teatro volverá por más que haya streaming.

¿Qué diferencia hay en un video en las redes a un show por streaming?

La diferencia es que es una obra de teatro tal como la verías en un escenario, pero filmada a tres cámaras, con más producción y mucho más humor.

¿Qué debe tener una personalidad para que lo imites, por decir Marcelo Bielsa?

Todo ser humano sea famoso o no tiene su personalidad y su estilo y tiene tics para imitar, sea famoso o no famoso.