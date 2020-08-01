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CARTELERA TV / 2 de agosto de 2020

A LAS 22.30 POR EL MUNDO EN CASA

- 20:43 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

16.00 CINE. EL GRAN SHOWMAN

17.30 ELIF

20.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO EN CASA

23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CUATRO DESTINOS

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VHS

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. REGATAS

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

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