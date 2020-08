La reflexión del entrenador de Central Córdoba sobre la pandemia y su felicidad por Bielsa

01/08/2020 - 21:47 Deportivo

Alfredo Berti, durante su charla exclusiva con EL LIBERAL , hizo una interesante reflexión sobre las consecuencias que ocasiona la pandemia y su mayor deseo apunta a que no les afecte a los niños y adolescentes.

“Estamos en un estado que amplifica todos nuestros sentimientos. Estamos con incertidumbre, con angustia, con ansiedad, con deseos de poder volver a tener una vida normal. Estamos esperando que esto termine para que nuestros seres queridos puedan tener la vida que tenían antes”, dijo.

“Hay muchas sensaciones encontradas. Estamos encerrados, saliendo poco, no viendo a los afectos, sin relacionarnos con las personas que uno quiere, haciendo el trabajo de otra manera. Son muchos factores que ojalá Dios quiera no afecte tanto a los niños y a los adolescentes. Yo creo que nosotros, las personas grandes, tenemos capacidades como para tratar de resolver esto en nuestras cabezas, pero aspiro a que no afecte tanto a los niños y adolescentes que son el futuro de nuestro país”, agregó.

Conocida es la admiración de Berti por Marcelo Bielsa (fue el entrenador que lo hizo debutar en Primera y con el que trabajó como asistente en la selección de Chile), por eso celebró el reciente logro del “Loco”. “A mí me pone muy contento porque es una persona a la que le tengo mucho aprecio, respeto mucho y que quiero mucho como ser humano. Indudablemente a personas que uno quiere, siempre le desea el bien y estoy muy contento que le haya ido bien, que haya podido hacer un gran trabajo y salir campeón. No he hablado con él todavía pero como dije, siempre a las personas que uno quiere y respeta les desea el bien y está muy contento cuando les va bien”, concluyó.