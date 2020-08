Del Bosque: “Los argentinos son los alemanes de América”

01/08/2020 - 23:23 Deportivo

El español Vicente Del Bosque ponderó las virtudes de los futbolistas argentinos, a los que caracterizó como “los alemanes de América” porque garantizan “un rendimiento seguro dentro del campo de juego”.

Del Bosque desmitificó la idea “de que el fútbol europeo es muy organizado y el jugador sudamericano es mucho talento, pero sin orden” y citó ejemplos de figuras argentinas para demostrar que “todos los jugadores del mundo son capaces de jugar hoy en cualquier parte”.

“Argentina lo ha demostrado desde los tiempos de Alfredo Di Stéfano, y yo lo he vivido con jugadores como Oscar ‘Pinino’ Más y luego con Fernando Redondo, (Santiago) Solari, (Esteban) Cambiasso, Juan Pablo Sorín. Han sido todos jugadores que yo los clasifico como los ‘alemanes de América’, de un rendimiento seguro”, afirmó.

Tras definir a Lionel Messi como “el mejor de esta época”, el ex entrenador del Real Madrid destacó a Marcelo Bielsa y Diego Simeone por “la competitividad y la mentalidad que le imprimen a sus equipos” y profundizó elogios hacia el “Cholo”, quien “lleva ocho o nueve años en un mismo club (Atlético de Madrid) y eso es un mérito extraordinario”.

Del Bosque, de 69 años, repasó sus orígenes en el fútbol. “Fui un chaval de barrio, conmigo pudo más el fútbol que los estudios. Cuando llegué a Madrid fue cuando me di cuenta de que podía ser que mi futuro estuviera ligado al fútbol, tenía mucho miedo de que no fuera así, pero la verdad es que tuve mucha suerte de caer en el Real Madrid porque me ayudaron en lo personal y en lo futbolístico para ser quien soy ahora”.