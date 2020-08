FÚNEBRES | 2 de agosto del 2020

02/08/2020 - 01:07 Funebres

Fallecimientos

- María Matilde Banegas (La Banda)

- Beatriz del Valle Díaz

- Reyna Isabel Coronel

- Hugo Benjamín Mansillán

- María Dolores Aranda

- Walter Modesto Jiménez (Ledesma, Jujuy)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ANTONIO ARGAÑARÁS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/20 y espera la resurrección.

Su esposa Azucena Carrasco, sus hijos Héctor y Mariela (a); Viviana y Guillermo; Virginia y Ariel, sus nietos Nazarena y Brandon (a) Argañarás; Sol y Noel Baccino; Bautista, Santiago y Abril Kahirallah; sus fieles cuidadores Mariano Villarreal; Claudio Martínez y Mauricio Sayago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER MODESTO JIMÉNEZ (Gurri).

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Ledesma- Jujuy el 31/7/2020 y espera la resurrección.

"Desplegaste tus alas al descanso eterno, nosotros te despedimos con la esperanza del reencuentro. Brille para tu alma la Luz que no tiene final. Tu hermano Carlos Santiago Jiménez, tu cuñada Reyna Saavedra. Tus sobrinos: Mariela y Manuel; Patricia, Verónica y Lucas. Tus sobrinos nietos: Emanuel y María Reina Gutiérrez, Santiago Jiménez. Ruegan una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

NILDA ESTHER ÁLVAREZ DE GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la resurrección.

Chicha, mi amor, hoy se cumple treinta días que te fuiste y el recuerdo que dejaste es tan grande, que es muy doloroso para mi y para nuestros hijos. Todos los días le voy a rogar a nuestro Señor, que te tenga a su lado gozando de este eterno descanso. Te quiero: Nica.

Mami, ruego al Señor que te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Tu ausencia se hace dura y grande el vacio por no tenerte. Te extrañamos. Su hijo Raúl, su hija política Cristina, sus nietos Romina, Daniela, Mili, Marcos y María, nietos políticos, sus bisnietos Tiago, Bauti y la mimadita de María.

Madre querida, ya hace un mes de tu partida y todavía siguen vivos los recuerdos de tu paso por nuestras vidas de todos tus consejos y de todo el cariño que nos brindaste. Sigues estando en nuestro pensamiento y en nuestras oraciones. Te extrañamos y te amamos mucho. Ezio, Robertino, Alicia y Rody.

Mami, hoy hace un mes que te fuiste, sé que al lado de Dios estás bien, ya no sufres. Gracias por todo, descansa en paz. Te extrañamos. Tu hija Marcela, tu hijo político Luis y tus nietas Bianca, Lucrecia y Angelina.

RECORDATORIO

NÉSTOR ALFREDO DÍAZ

(q.e.p.d.) se durmió en el señor el 02/05/20 y espera la resurrección.

Hoy a tres meses de tu inesperada partida, es muy difícil aceptar tu ausencia no hay un día que no te recordamos, tus nietos te esperan. Sos la estrella que ilumina nuestros caminos, siempre presente en nuestro corazón. Tu esposa, hijos, nietos, hijos políticos, hermanos. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

RAMONA DEL VALLE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/20 y espera la resurrección.

No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lagrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besara sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdón a todos tome únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvido decirles...no he muerto solo me fui antes... Con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento sus hijos Betty, Hugo, José María y María José, hijos políticos Cecilia, Gabriela y Marcelo. Sus Nietos Bettina, Gabriela, Eugenia, Nacho, Martina, Gennaro, Lucía, Ana Paula y Emma Luz y bisnietos Valentín y Bastian ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

Dra. GLADYS PAIOLA CÁRDENAS (Kuky)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/19 y espera la resurrección.

“Querida sobrina Kuky, te fuiste dejando una luz inmensa de amor, extrañamos tu hermosa sonrisa, nos faltó mucho por hacer, pero sabemos que en su momento lo terminaremos! A un año de tu partida te recordamos con mucho amor”. Tu tía Lorena y tu ahijado Pablo rogamos una oración en su querida memoria.

INVITACION A MISA

MARÍA ROSA CAROL DE CONTATO (MALILA)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/19 y espera la resurrección.

“Te llevamos en el alma”

A un año de su Regreso a la Casa del Padre sus hijos Antonio y Adela; Eduardo y Felicitas; Lucrecia y Lorenzo; Rosa María y Alejandro José Contato Carol; sus nietos y bisnietos; unirán sus oraciones a través de la misa virtural - Dominical de 20.30 hs.- que celebra el Hno. Cristian Viscardi en su página de Facebook https://www.facebook.com/fratelcristian allí pediremos por su eterno descanso y su Feliz Resurrección. Siempre en nuestro corazón querida Madre.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Querida Beti, cuanto lamento tu partida, siempre estarás en mis recuerdos. Sara Mirta Rampulla, sus hijos Facundo Manuel y Dr. Martin Antenor Aguirre participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARANDA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Sus hijos Dani, Kike, Luis y Raúl, h. Pol. Patricia, Peque, Ana y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

ARANDA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. "El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace descansar". Sus hermanos Feliza, Ercilia, Estela, Adriana, Américo, Oscar y Mirian y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento.

ARANDA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. "Que las puertas del cielo se abran para recibirte querida hermana y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Estela, hermano político Hugo, sus sobrinos Vero, Patry, Germán, Romi y Bruno. Ruegan oración a su querida memoria.

ARANDA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. "El Señor quiso lo mejor para vos, descansa en paz querida hermana". Su hermana Ercilia, su sobrina Ana Valeria. Elevan oración por tu eterno descanso.

ARANDA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. "Bienaventurados lo misericordiosos, porque ellos verán a Dios". Sus sobrinos Vero y flia. Patry y flia. Germán, Romi y flia y Bruno elevan oración a su querida memoria.

ARANDA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Gregorio Herrera y Aida de Herrera, sus hijos Ariel, Pablo, Guillermo, Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Daniel ante la irreparable pérdida de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

ARANDA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Gerente y personal de Balbi Funcional participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Daniel y familia, y a su hermano Oscar y familia compañeros de trabajo. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus sobrinos María Lorena; María Josefina, María Cecilia y Francisco Augusto David; y Sofía Migueles participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Alberto Escolano y Sra. Sus amigos acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en este momento de dolor

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Oscar Muratore Julia Escolano de Muratore, Amalia Muratore y Eugenito acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Tus hermanos en Cristo: Bety de Salomón, Maria R. Herrera, Juan C. Chaparro, María I. Díaz., Nena y Raúl Cristofoli participan con profundo dolor la partida a la casa del Padre de nuestro querido Héctor, socio de Antioquia. y servidor incondicional del Sr a través de la RCC. Descansa ya en paz amigo., en los brazos de Jesús.

CORONEL, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 1/8/20|. Toda su familia participa de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRACIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Su esposo Campos Silvi (alico ), sus hijos Ariel, Sergio, Ricardo, hijos politicos Nancy, Cristina, Viviana, nietos Brisa, Luz, hermanos y demas familiares Sus Restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA ROXANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Sus padres Cirilo y Negra, su esposo Miguel, su hijo Luciano, sus hnos. Cristian, Loli, Silvia, Chufo, Gringa, Sergio, Adriana, Mary, Vane, Pablo, Pollonga y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 09 hs., en el cementerio Vuelta de La Barranca. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANSILLA, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Yo Soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su esposa Sara Haydee López, sus hijos Hugo, Luis, Mary, Roberto, Miriam, Jorge y Dani participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón. Su hijo Dani, su nuera Elizabeth Lobo, sus nietos Ignacio y Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Dios Misericordioso ponemos en tus manos a tu hijo Hugo, concédele la paz eterna. Su hija Miriam, sus nietos Ana María, Juancho, Fernando, Nicol y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Tus alas ya están listas para volar, pero nuestro corazón nunca estuvo listo para verte partir. Su hijo Hugo, su nuera Nilda Rivero, sus nietos Fabricio y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció 31/7/20|. Toda la familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRACIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Nos queda tu sonrisa dormida en nuestros recuerdos, es dificil no tenerte a nuestro lado, nos haces mucha falta. Te fuiste y nos dejaste un gran vacío en el corazon de todos nosotros. Su esposa Maria Bustos, sus hijos José, Leo, Carmen, Lucas y Lorena, hijos politicos y nietos, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MOLINILLO, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/14|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su compañero Miguel Fernández la recuerda con mucho amor y cariño al cumplirse seis años de su partida a la casa del Padre. Ruega oraciones en su memoria.

YAPUR, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Hoy recuerdo todos los momentos que logré compartir junto a ti, esos momentos de risa y felicidad, son los que mantienen tu alma viva y junto a la mía, mi mente no te olvida, mi corazón te sigue amando y mis brazos siguen disfrutando tu figura en un abrazo. Es así como mantengo vivo tu recuerdo. Hoy se cumple un año de tu despedida de este mundo, hoy me consuela saber que el cielo recibió a un ángel, Dios te ilumine siempre mi querido esposo. Te acompaña tu señora Eva, sus hijos Carolina, Florencia, Jimena, Fernanda, Andrea y Jorge, hijos políticos Mariano, Ramiro y Rocío y nietos lo recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, MARÍA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus sobrinos y demás familiares, part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. Casa de duelo Las Falda. Dto. Banda. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.