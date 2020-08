Nadie sabe qué pasará con la temporada teatral del verano 2021

02/08/2020 - 20:24 Pura Vida

A principio de este año, cuando en marzo explotó la pandemia de coronavirus obligando al mundo a un aislamientos obligatorio y preventivo, impensado, fue el empresario Carlos Rottemberg quien vaticinó que “el año estaba perdido”, en materia del mundo del espectáculo, con la suspensión de las obras teatrales, el cierre de las salas de cine y la prohibición para dar continuidad al rodaje de proyectos televisivos o para la pantalla grande.

Y ahora, la pregunta es qué pasará en el verano, si habrá posibilidades de vacacionar y si la Costa Atlántica ofrecerá la alternativa teatral como entretenimiento.

A poco de cumplir 43 años gestionando espectáculos en Mar del Plata, Rottemberg señaló que para que la activación de la temporada teatral se produzca es necesario que, antes, “la ciudad se ponga en marcha en primavera, que el país, en realidad, se ponga en marcha en primavera”.

Para el empresario marplatense, la primavera define verano porque “son demasiados los rubros que dependen de la temporada, todos en gateras, todos con una necesidad económica de paliar en parte un invierno gravísimo para la mayoría de los sectores”.

Al respecto, en un documento que escribió el propio empresario y que lo reflejaron Perfil y Teleshow, puntualizó que será necesario “ensayar la salida o mejor dicho la convivencia con el virus -porque de eso se va a tratar el verano- va a complicarnos si no tenemos los ensayos, entre comillas, de una primavera donde la gente vaya perdiendo el temor y vayamos acostumbrándonos a poder convivir con este Covid-19”.

En ese sentido, contó que se siente como un chef que tiene la comida preparada, pero no se atreve a servirla aún, sin antes divisar al comensal dispuesto en el restaurante. “Estoy como aquel cocinero que tiene la comida marcada, pero no pone la milanesa a freír hasta no ver el comensal en la mesa. Yo también tengo una programación marcada, pero no me animo a decirla, primero por las dudas, pero también por una cuestión de respeto, porque de entrada dije que el show no debe continuar”.

Aunque consideró que el 2020 es un año perdido desde el punto de vista de la producción de espectáculos, apostó a lo que viene, la temporada teatral del verano: “Tenemos todo listo para volver, pero primero intentemos seguir cuidándonos”.

En su escrito, Rottemberg remarcó: “De entrada dije que el show no debe continuar, esa frase tan de nuestro ambiente es por un tema sanitario, se están jugando vidas humanas y no da como para seguir con la frivolidad de lo nuestro, que es tan necesaria, tan importante y que yo le tengo hasta mucho cariño porque es mi trabajo”.

Por otra parte, comentó: “Tengo en claro, como ciudadano, que hay que anteponer lo prioritario y en este caso solo decir que estoy listo para arrancar una buena temporada de Mar del Plata. Ojalá mi próximo diálogo tenga que ver con una programación y no con esta sensación de impotencia por no saber exactamente dónde estamos parados, primero como persona y después como empresario”.

El dueño de salas como el complejo Atlas-América, el Bristol, Neptuno y Lido y el Teatro Mar del Plata, se mostró expectante y analítico: “Esta situación de Argentina y el mundo nos pone en una prueba de un delicado equilibrio, nos hace cambiar de estados de ánimo, de humor, de perspectivas incluso durante un mismo día, y no está mal que eso ocurra. Nos debemos permitir que eso nos pase, porque como dijo el Presidente (Alberto Fernández) coincidimos en que estamos frente a un enemigo invisible”.

Y sobre el aniversario número cuarenta y tres, Rottemberg se mostró extrañado por pasar un invierno sin viajar a “La Feliz”. “Nunca me había ocurrido esto de transcurrir el invierno número cuarenta y dos sin haberme podido acercar a la ciudad. Hoy lo que siento es una enorme abstinencia de Mar del Plata”, sentetizó.