Para Trotta, la reorganización pedagógica es uno de los desafíos para los años siguientes

02/08/2020 - 21:32 Santiago

El titular de la cartera educativa analizó que “estamos viviendo un momento absolutamente excepcional, en el que los chicos no están yendo a la escuela por una pandemia, pero están haciendo un esfuerzo los docentes para educar a distancia, y los chicos y sus padres para aprender en la casa. Claramente no se aprende lo mismo en la casa que lo que se aprende en la escuela, y es ahí donde vamos a tener un enorme desafío de reorganización pedagógica para los años siguientes, por el impacto de los aprendizajes, no lo resolveremos con dos o tres semanas más de clases, va a ser una reorganización general”.

Precisamente en cuanto a una posible modificación del calendario escolar, dijo que “en el NOA, y en Santiago en particular, es difícil imaginar clases en enero y febrero por las altas temperaturas. Al mismo tiempo, eso sería contradictorio con el esfuerzo que está llevando adelante toda la comunidad educativa”.

Contenidos

“Ahí tenemos el desafío de qué vamos a promocionar este año. No vamos a promocionar todos los saberes del grado, vamos a promocionar los saberes que se puedan acreditar que se hayan podido abordar en el aula. Esto quiere decir que un niño que va a pasar a cuarto grado, al momento de iniciar ese ciclo, tendrá contenidos pendientes de tercero, o sea que el año que viene va a transitar una porción del tercer grado, una porción del cuarto, al año subsiguiente hay que ver si todavía hay que reorganizar si quedaron pendientes contenidos de cuarto grado con los de quinto. Nos llevará el tiempo que sea necesario para garantizar los aprendizajes, ése es el desafío y por supuesto no renunciamos a la calidad educativa que tiene que recibir nuestros estudiantes. Pero sí remarcamos que esta reorganización es consecuencia de la pandemia que estamos transitando”, indicó.

Comentó respecto de la manera en que se impartieron los contenidos durante la pandemia, que “la continuidad pedagógica, según la instancia de evaluación, ha marcado que un 95% de los estudiantes ha establecido contacto con la escuela y ha recibió material, con distinto nivel de profundidad de ese vínculo”.

“Por eso tenemos que ser claros que el regreso a las aulas va a ser a aulas más heterogéneas, porque el condicionamiento del aprendizaje del hogar impactó por múltiples variables, no sólo la socioeconómica o el acceso a la tecnología. No es lo mismo un hogar donde hay un único hijo a otro donde son cuatro hermanos, porque implica el acompañamiento que esa mamá o ese papá tienen que hacer a un número más grande de chicos, eso para poner un ejemplo. O una madre que sea médica y esté afectada a la lucha contra la pandemia y que está poco en el hogar; si los adultos tienen estudios universitarios o no tienen finalizado el Primario. Todo eso impacta en el aprendizaje en el hogar. Entonces, por supuesto que tenemos un enorme desafío frente a lo que va a ser el regreso a las aulas, que también va a ser más desigual”, amplió.

Está garantizado el ingreso a la universidad

Nicolás Trotta aseguró a los chicos del último curso de la Secundaria, que “no van a perder el año, van a ingresar a la universidad o a los institutos terciarios el año próximo”.

“Estamos articulando, y aquí hay que tomar a la Argentina en su diversidad, el momento del regreso al aula. Lo que tenemos que garantizar con los estudiantes es que al año próximo vamos a tener los aprendizajes, de ser necesario vamos a desplegar un módulo presencial el primer trimestre o cuatrimestre para cerrar los 14 años de educación obligatoria, y es ahí donde venimos conversando con las universidades que ese cierre lo podamos llevar adelante en las propias instancias de educación superior”, aseguró.

Mensaje a los docentes Santiagueños

Antes de despedirse, el ministro Trotta quiso dejarles su mensaje a los docentes santiagueños:

“Les agradezco el enorme compromiso, y les digo que mañana (por hoy) vamos a estar todos los argentinos muy contentos y atentos a su vuelta a las aulas, como primer paso para comenzar a proyectar un regreso seguro a esta escuela de transición que nos impone la pandemia. Es un momento en que les pedimos que sostengan el compromiso, que es lo que necesitamos para que en este momento tan complejo puedan seguir educando en las distintas modalidades que nos impone la pandemia”.