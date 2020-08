Ex policía apeló procesamiento y culpó al ex juez Moreno de cualquier exceso en Crimen 4ª

03/08/2020 - 00:05 Policiales

El ex colaborador del ex juez Miguel Moreno apeló su procesamiento y manifestó que “no cometió delito alguno; no cobró dinero del Estado y el delito endilgado está prescripto”.

Asistido por el abogado Marcelo Castillo Gioya, el ex policía José Alfredo Catán acudió a la Cámara de Apelaciones, en procura de intentar hacer caer el reciente procesamiento por “defraudación agravada en perjuicio de la administración de Justicia”.

La investigación

El prólogo del proceso surgió en 2016. La Fiscalía empezó una investigación por supuestas anomalías en el Juzgado del Crimen de 4ª Nominación y acusó al ex juez de incorporar al Juzgado a Catán e Ibáñez, por fuera del personal del Poder Judicial.

También atribuyó a los tres imputados, manejos irregulares con causas vinculadas a conflictos de tierras en diferentes distritos de la provincia, por los cuales acaban de ser procesados.

Indagatoria y despegue

En 2019, Catán fue indagado e intentó despegarse de Moreno. “Si hay algún responsable en esto, es el ex juez Moreno”; “Jamás cobré un peso y siempre viví de mi jubilación en la policía”; “Mucho menos he firmado expediente alguno, ya que mi función era de un instructor coordinado por el ex juez”; “Cuando Moreno renunció fue dispuesta una auditoría, cuyas conclusiones son conocidas por la Justicia”, subrayó Catán en cuatro horas de indagatoria.

En su escrito, la defensa señaló ahora: “Mi defendido no cobró dinero alguno, ya que trabajó con Moreno 19 meses. Le prometió un contrato de locación que nunca cumplió”.

Ahondó: “Entre mayo del 2011 y marzo del 2016 la Secretaría del Juzgado del Crimen de 4ta Nominación, fedataria judicial, tenía pleno conocimiento de la relación laboral de mi cliente y, por ende estaba informado el Poder Judicial”.

Fundamentos

En el extenso escrito, Castillo Gioya profundizó: “... Si una conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede ser considerado delito por un juez”.

Por ende, juzgó que Catán “no cometió delito y la figura que se le enrostró ya está prescripta, planteo que deberá ser merituado por un tribunal”, enfatizó.l