Para Pisculichi, sería “un sueño volver a River”

03/08/2020 - 00:31 Mundo River

El mediocampista Leonardo Pisculichi, quien milita en Burgos, de la Segunda División de España, consideró ‘un sueño’ el posible regreso a River Plate.

“Sería un sueño volver. Sé que es un momento difícil y no está en mis manos, y lo entiendo perfectamente. Hay que renovarse, tener buenos jugadores. A River le está yendo bien. Marcelo Gallardo tiene una capacidad enorme de reinventarse en cada campeonato y se hace mas dificil”, explicó Pisculichi en diálogo con la cuenta partidaria tandilense “Desde la cuna”.

Pisculichi, de 36 años, continúa su carrera en la segunda división del fútbol español, pero tiene presente al club donde jugó entre 2014 y 2016 con un primer año brillante que incluyó el gol a Boca en el Monumental para el pase a la final de la Copa Sudamericana.

“No puedo prometer nada, porque no lo sé. Tengo un año más en Burgos, y ya estoy grande. Aunque quisiera, no es el mejor momento para volver. Y aunque mi sueño sea volver, nadie me propuso nada”, indicó el ex Argentinos.

“Tengo en claro que yo ya tuve mi momento en River, y gracias a Dios nos fue muy bien como equipo y dejamos una gran huella”, añadió Pisculichi.

Palmarés

Cabe destacar que Leonardo Pisculichi fue campeón de la Copa Sudamericana (2014), Recopa Sudamericana (2015), Copa Libertadores (2015) y Copa Suruga Bank (2015) con el club de Núñez.

Piscu fue figura en el primer River de Gallardo, en el segundo semestre de 2014. Y dejó un recuerdo imborrable en la historia del club con su golazo a Boca en la semifinal de la Copa Sudamericana, el primero de los 11 títulos de “Napoleón” como “deté” de la “Banda”. Sin embargo, hace exactamente cuatro años (el 2 de agosto de 2016) rescindió su contrato con el club porque había perdido continuidad en el equipo del “Muñeco”.

Por eso, entiende que su deseo no tiene demasiado sustento. l