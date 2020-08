Hamilton, pinchadura y nueva victoria

03/08/2020 - 00:54 Deportivo

El séxtuple campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, sufrió una pinchadura de neumático en los últimos metros de carrera que no le impidió ganar por séptima vez el Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta fecha del Mundial 2020, en el que fueron escoltas el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El monarca de la categoría reina partió desde la “pole position” y dominó toda la competencia al frente del pelotón; sin embargo, en la última vuelta de la prueba sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo y puso en riesgo lo que en definitiva fue la tercera victoria consecutiva en esta temporada.

Al momento de sufrir el imprevisto, Verstappen estaba a 35 segundos de diferencia y desde su box le pidieron acelerar a fondo en busca del triunfo, pero el británico mostró toda su virtud para conducir su Mercedes en tres ruedas hacia la meta y asegurar su éxito con diferencia de 5,856 segundos.

Las roturas de las gomas Pirelli también afectaron a su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, al punto de hacerle resignar el segundo puesto y dejarlo fuera de la zona de puntuación, en el undécimo lugar.

De modo que Hamilton amplió de cinco a 30 puntos su distancia como líder del clasificación general de pilotos en la temporada, después de saltar el primer lugar en el anterior Gran Premio de Hungría.

El corredor de Stevenage, que ya había sido ganador en Silverstone en 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019, elevó a 87 su número de victorias en la Fórmula 1 y se acercó a cuatro del máximo de competencias ganadas en la categoría, que también es propiedad del alemán Michael Schumacher desde 2006.

Leclerc (Ferrari), después de haber corrido casi toda la carrera en el cuarto lugar provisional, heredó el tercer puesto por la pinchadura del finlandés y regresó al podio luego de clasificarse segundo en la primera carrera del año, el Gran Premio de Austria.

El español Carlos Sainz (McLaren), también pinchó en la imprevisible última vuelta y finalizó 14º, fuera de la puntuación.

Entre el cuarto y décimo lugar llegaron: el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el británico Lando Norris (McLaren-), el francés Esteban Ocón (Renault), su compatriota Pierre Gasly (Alphatauri), al tailandés Alexander Albon (Red Bull), el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Hülkenberg, reemplazante del mexicano Sergio “Checo” Pérez (positivo de coronavirus), no pudo comenzar la prueba por una falla en su auto de la escudería Racing Point.

Sebastian Vettel: “Hay algo que probablemente no cuadra”

El piloto alemán Sebastian Vettel asegura que no se sintió cómodo con el Ferrari y que algo no encaja, tras acabar 10º en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 2020.

“El coche fue muy complicado de conducir. Sufrí muchísimo para encontrar la confianza y no sé por qué, así que necesitamos revisarlo de arriba a abajo”, comentó tras bajarse del Ferrari SF1000.

“El coche fue muy complicado de conducir. Sufrí muchísimo para encontrar la confianza y no sé por qué, así que necesitamos revisarlo de arriba a abajo. Pero ciertamente, si sufrí durante tantas vueltas en carrera, y fue desde el principio hasta el final, entonces es que hay algo que probablemente no cuadra”, dijo.

Luego, Vettel afirmó: “No fue una carrera muy estresante, simplemente no tuve opciones. La gente a mi alrededor era más rápida que yo. Me adelantaron y fue muy complicado gestionar todo para seguir en pista”.

“Mi corazón casi se detuvo cuando vi la goma pinchada”

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton dijo que su “corazón casi se detuvo” con el drama que vivió en la última vuelta provocado por una pinchadura de neumático que puso en riesgo su triunfo en la Gran Bretaña.

“Cuando escuché que su neumático se pinchó, estaba mirando el mío y todo lucía estar bien. El coche seguía girando y no había problema, así que pensé que (la goma) tal vez estaba bien. Pero en esas últimas vueltas empecé a reducir el ritmo y luego en la recta se pinchó. Después vi como el perfil (de la goma) se desplazó un poco. Eso me produjo una sensación como de tener el corazón en la boca, porque no estaba seguro de cuánto se había pinchado hasta que pisé los frenos y podía ver que el neumático se estaba separando de la llanta”, confesó el campeón.

Binotto no se fue conforme con el rendimiento de Ferrari

El loco domingo de Silverstone le dio a Ferrari un podio inesperado. Charles Leclerc fue cuarto en prácticamente todo el Gran Premio de Gran Bretaña, pero finalmente logró el tercer lugar gracias al pinchazo del Mercedes de Valtteri Bottas.

El resultado, según el director del equipo, Mattia Binotto, retribuye al monegasco el gran trabajo en Silverstone, en el que ha manejado correctamente el desgaste de los neumáticos.

“La parte menos hermosa del fin de semana sigue siendo el rendimiento del coche, porque el lugar es a lo máximo a lo que podemos aspirar. Está claro que los pilotos no podían estar cómodos. Este fue el caso de Sebastian, quien perdió una sesión y nunca encontró esa confianza para presionar. Ahora tenemos unos días para analizar todo con él e intentar algo para ponerlo en posición de lucha”.l