FÚNEBRES | 3 de agosto del 2020

- Zulma Guadalupe Suárez (Fernández)

- Margarita Isabel Pappalardo de Sterling (Fernández)

- Carlos Orlando Coronel

- Elba Robertina Burgos

- Juana Eleuteria Herrera (Loreto)

- Liliana Graciela Gómez (Loreto)

- Víctor Miguel González

- Lorenzo Ramos Díaz (La Banda)

- Nélida Teresita del Niño Jesús Saavedra

JUAN FUENTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/7/20 y espera la resurrección.

“Los buenos viven eternamente, su recompensa está en manos del Señor; el Altísimo cuida de ellos. Por lo tanto, recibirán de manos del Señor un reino glorioso y una hermosa corona…”.

Al cumplirse un mes de tu fallecimiento, recordamos con cariño todos los momentos compartidos hasta tu último suspiro, tus sobrinos Barba, Graciela, Arnaldo, Héctor, Gladys, Amalia, Susy, Olga, Juan y sus respectivas familias, y Nancy, quien te acompañó y ayudó siempre, Tu sobrino nieto Franco y tu cuñada Antonia. Descansa en paz junto a tus hermanos y tu madre. Se ruega una oración en su memoria.

WALTER MODESTO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/20 y espera la resurrección.

“Dios de Misericordia y de Amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestro querido hermano Walter”. Sus hermanos Carlos y Reyna, Mario y Leonor (a); sus cuñadas Olga Cárdenas y Jesús Mansilla; sobrinos y sobrinos nietos. Ruegan oración a su querida memoria.

“Yo soy la resurrección y la vida”. Su hermano Mario Ángel y sus sobrinos Ricardo Damián y Noelia Álvarez y Juan Manuel. Julián y Lorenzo, Ángel Agustín con Lorena Correa y Felicitas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Su hermana política Olga Cárdenas; sus sobrinos Pablo Mariano y Sonia Valeria participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROXANA ELIZABETH LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Sus consuegros Guillermo Kahirallah, Tota Escolano acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Los hermanos políticos de su hija Virginia: Alejandra Kahirallah y Diego Kahirallah acompañan a toda su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Martín Muratore, María Cristina Manzur, Antonela y Nacho acompañan a sus primos Virginia, Ariel y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, ELBA ROBERTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Sus hijos Hugo y Rodolfo, h. pol, Nely y Jimena, sus nietos Mónica, Emanuel, Nico, Samira, Gabriel, Vicho, Adriana, Benjamín, Morena, Mia, Alejo, Luciano y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

BURGOS, ELBA ROBERTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Con mucho dolor y tristeza te despedimos querida vecina y amiga de toda la vida; María Violeta Banegas de Jugo, sus hijos Dr. Sergio Ramiro Jugo, Hernán Federico Jugo y Luciano Ramón Jugo con sus respectivas familias participan su partida al Reino de Dios. Brille para ella la luz que no tiene fin.

BURGOS, ELBA ROBERTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Despiden a Elba con profundo dolor sus amigos y vecinos de siempre Yolanda Banegas de Costas, Aurora y Héctor Risolo, Carlos Banegas, Walter "Pelusa" Banegas y flias. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Sus hijas Lorena y Silvia, h. pol. Luis, sus nietos, Lautaro, Nahuel, Tiago, Valentín, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura. HAMBURGO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su esposa: Mara, sus hijos: Virginia, Mariana, Martín, Agustín y Milagro, su hijo pol.: Ale, sus nietos: Pili, Nacho y Joaquín, participan su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su consuegra Mirta Salvatierra de Angelet, sus hijos Marcelo, Fernando, Alejandro y Gabriela Angelet, hijos políticos Silvia Demarco, Ma. Elena Gorostiza, Virginia González y Fernando Banco, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañando a toda la familia en este triste momento. Oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Graciela Moreno, sus hijos Diego, Gina, Cecilia, Anhai y Leandro Lucena, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Tere y Micaela Unzaga participan con profundo pesar su fallecimiento del apreciado Vitín, abrazan a Mara, hijos y nietos, en este triste momento, rogando por su descanso eterno y pronta resignación para toda su familia.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Ing. Carlos Enrique Cheeín y familia, despiden acongajados a Vitín, excelente amigo, distinguido profesional y honesto funcionario público. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. "Yo Soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá...". (Jn. 11,25) María del Valle y Claudelina Cristina participan el fallecimiento de su apreciado vecino y acompañan a su esposa Mara, sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. El "Primunacu de los González" participa con profundo dolor el fallecimiento de Vitín "el Decano" y abraza con mucho cariño a su esposa e hijos. Ruega una oración en su memoria.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. El señor Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, junto a la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Consejo Superior y quienes conforman la comunidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de Vicente Montenegro y acompañan en el dolor al senador Gerardo Montenegro y a toda su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, NÉLIDA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Sus hijos Raúl Quintero, Carlos Moreno, hnos., sobrinos, nietos, bisnietos, participan y agradecen a todos por su acompañamiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

IBÁÑEZ, NATALIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Faleció el 25/7/20|. "No me he ido. Estoy cerca, bien cerca. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor... Pero si puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tus recuerdos. Estoy en el silencio de tus suspiros. Estoy en la carita de quien ha nacido". Al cumplirse los nueve días de tu partida, tus padres Luis Rodolfo Ibáñez, Elisa Gómez y tu hija Briza Guzmán te recuerdan con mucho amor.

IBÁÑEZ, NATALIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. "Siempre en nuestros corazones, en el recuerdo de tus seres queridos que dejaste en la tierra, el dolor de perderte ha sido lo más duro que nos tocó vivir, pero sos la estrella que nos ilumina, nos guía y nos proteje". Al cumplirse los nueve días de tu partida, tus hermanos Silvina, Lorena y Luis, tus sobrinos Luciana, Noel, Aylén, Constanza, Franco, Valentín y Benjamín, tu cuñado Juan Coronel te recordaremos con oraciones en tu querida memoria.

VILLALBA DE CABRAL, BLANCA AZUCENA (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/09|. Madre guardamos en nuestros corazones los preciosos momentos que pasamos contigo. Tus palabras quedaron grabadas en nuestras mentes y cada recuerdo en nuestros corazones. Hoy te recordamos al cumplirse once años de tu partida a la casa del Padre. Su esposo Carlos Cabral, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos te recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. Brille para ti la luz que no tiene fin.

DÍAZ, LORENZO RAMOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa, hijos, nietos, bisnietos e hijos políticos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, LILIANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su esposo Jorge, hijos Hernán, Lautaro, Bruno, Nancy, Mariela, Susana y Rolando y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

HERRERA, JUANA ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Sus hijos Antonio, Olinda y Aldo, h. pol, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Jumi Pozo (Dpto. Loreto).Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (MAGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su esposo Oscar Sterling, sus hijos José, Luciana y Camelia, hijos políticos Rocío y Franco participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria por su descanso eterno.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su esposo Oscar, sus hijos José, Luciana y Camelia, su madre Norma, su suegra Olga y demás familiares Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata Plata 162. Tel. 4219787.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Sus primos Carlos Enrique, Ángel Oscar y Jorge Alberto Pappalardo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida al reino celestial y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Por tanta bondad derramada, el cielo te recibe con los brazos abiertos. Su primo Jorge Alberto Pappalardo, su esposa Verónica Santucho y sus hijos Ignacio y Mariana te despiden con enorme congoja rogando al Altísimo por tu descanso eterno.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (MAGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Sus primos: Hugo, Fito y Lía Sterling y familias abrazan con todo su corazón a su mamá, esposo e hijos. Magui, siempre en nuestros corazones.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su sobrina ahijada Ana María Satuf, su esposo Pablo Cazzaniga, sus hijos Facundo, Juan Pablo y María Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su sobrino Juan Oscar Satuf, su esposa Karina Ramírez, sus hijos Yamil y Kyara y participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Que el Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazón. Tete y Beba Fernández y Cachi Gómez y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su partida al Reino de los cielos. Descansa en paz querida amiga y vecina.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su amiga Lilian Franceschini, su esposo Juan Carlos Tauil, sus hijos Juan y Belén y su nieta Alfonsina, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden al Señor resignación para su familia. Descansa en paz, amiga querida, en el reino de los cielos.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Arquitecto Ricardo Araujo, sus hijos Tomás, Francesco y Nicol, hijas políticas y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Tu presencia va a quedar flotando por siempre entre nosotros, y te evocaremos cada vez que nos juntemos alrededor de una mesa. Tu partida nos dejó con tristeza. Confiamos en la voluntad de Dios y en que tendrá para vos un lugar bonito junto a él. Sus amigos de toda la vida, Osvaldo Aranda, Betty González; sus hijos José y Lorena, y sus respectivas familias, ruegan una oración en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, demas miembros del Departamento Ejecutivo, obreros y empleados municipales participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" Querida Magui, cuanto lamentamos tu partida siempre estarás en nuestros recuerdos Gladis Noemí Gómez, Franco E. Saravia, Joaquín Saravia, Zunilda Marchetti, Sandra Noriega y Virginia Olivares participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Propietarios y empleados de Farmacia Centro Fernández participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la compañera de trabajo Luciana Sterling y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Jorge Llarul y familia participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y para que brille para ella la Luz que no tiene fin.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Señor ya está a tu lado, cobíjala con tu manto de luz y dale el descanso eterno José Luis Cazzaniga, esposa e hijas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Puedes llorar porque se ha ido, puede llorar y cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda o puedes hacer lo que a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir" Sus amigos y amigos de su esposo "Pochi" Sterling, Julia Escalada de Corbalán, sus hijos Juan, José, María Julia y flia., y su mama Juana, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (MAGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Los amigos de su hermano Pepe Irma Bravo y Osvaldo Trógolo participan con dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Sus amigos de toda la vida Micky Méndez y Rolando Villafañe y sus hijos Diana y Lucas participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Susy, Micky, Pedrín. Jorge y Zonia Méndez participan con dolor su fallecimient6o y ruegan oraciones a su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Acompañan a la familia amigas de su hija Luciana, Susy Woikquivich, Valeria López y Valeria Celario. Participan con dolor su fallecimiento y por su eterno descanso.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos y vecinos de toda la vida Gringo Celario y Beba Fernández, sus hijos Silvina, Diego y Valeria Celario con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Acompañan a la familia sus amigos y vecinos Tete Fernández, sus hijos José Fernández con su familia y Matías Morellini. Ruegan por su eterno descanso.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Peli Fierro de Carabajal y su hijo José María Carabajal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su cuñada Olga de Satuf, su esposo Dr. Ramón Satuf, sus hijos Juan Oscar y Ana María participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (MAGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su suegra Olga Verón de Sterling con mucho dolor participa su fallecimiento, acompaña a toda la familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, ZULMA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Su esposo, hijos y hermanos Yanqui, Tory, Graciela, China, Cabe, Largui y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ZULMA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Desplegaste tus alas al descanso eterno, nosotros te despedimos con la esperanza del reencuentro. Brille para tu alma la luz que no tiene fin. Su hermano Manuel, su cuñada Maga y sus sobrinos Juan, Marita, Josefina, Nacho y Ángel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.