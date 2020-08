Lizy Tagliani relató cómo vivió el trágico desenlace de “La Floppy”: “El primer día nos avisaron que era gravísimo”

03/08/2020 - 12:14 Pura Vida

La emisión de ayer de "Por el mundo en casa", programa conducido por Marley, contó con la presencia de Lizy Tagliani como invitada estrella para dedicarle un especial homenaje a Floppy Cucu, la amiga y asistente de la conductora, quien murió la semana pasada por una leucemia aguda.

La joven fallecio de manera repentina, apenas unos días después de haber sido diagnosticada. Es por eso que, casi nadie sabía nada de la enfermedad y recién ayer trascendieron algunos detalles.

“Empezó con mucho dolor de panza y yo le dije ‘bueno, gorda, llamá a emergencias’. Llamó y le dijeron que… Nosotras nos reíamos… Le dijeron que eran gases. Le decía: ‘Gorda, sos un pedo viviente’. Y ella me decía: ‘Callate, viejo loco’. Como le seguía doliendo bastante la panza volvió a llamar. Con todo esto que está pasando la llevaron a una clínica donde solo había pacientes con COVID, por las dudas. Le hicieron el hisopado y dio negativo, así que fue a otra clínica”, dijo Lizy conmovida.

Y agregó entre lágrimas: “Yo no sé mucho porque soy medio bruta, pero le hicieron un análisis que indicó que la sangre estaba como ‘enloquecida’. Vino su hermana, Claudia, y mandamos el análisis a Fundaleu. Después me llamó Clau y me dijo que era una leucemia aguda y que iba a ser algo muy fuerte, como que no había esperanzas. El primer día el médico nos dijo que era muy grave. Ese día… Yo sospechaba el desenlace. Me lo imaginé porque me parecía tan real la explicación del médico”.

“Ella era una persona súper creyente y tenía como una negación, sentía que estaba en un spa. Todo el tiempo recibía chocolates y nos turnábamos para quedarnos con ella. La veíamos tan bien que uno empieza a decir: ‘Los médicos mienten, se atajan por las dudas y dicen que es grave pero no es así. Lo dicen porque tienen miedo de que después pase algo’. Te juro por mi mamá que pensaba que era todo una mentira del médico, porque estaba tan bien…”, se lamentó.

“No me gusta ser la viuda de La Floppy, de alguna manera. Pero lo que más me duele es haberle mentido a su mamá todo este tiempo… Por pedido de La Floppy, también. Cuando la tuvimos que sacar de la clínica, tampoco la pudo ver. Nunca. Le volví a mentir: le dije ‘yo ya hablé con alguien y dentro de un tiempo vas a poder verla para despedirte’. Son mentiras que parecen tontas pero duelen. Estoy muy contenta de seguir con el vínculo con su mamá”, añadió reflexiva.

La madre de La Floppy, quien según Lizy estuvo de acuerdo con que le hicieran este homenaje, le envió un mensaje de audio a la producción del programa, que fue reproducido en vivo: “Estoy muy emocionada y agradecida por tanto amor y demostraciones de cariño hacia ella. Sobre todo a vos, Lizy, que fuiste una amiga incondicional siempre. Lo seguís siendo. Te quiero mucho y vos lo sabés. Marley, te agradezco tanto cariño, te quiero mucho. Mil gracias por tanto amor”.