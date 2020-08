Murió ahogado después de lograr salvar la vida a tres de sus hijos

03/08/2020 - 14:47 Mundo

Joff, como lo conocían todos, tenía 36 años. Todos sabían de su valentía, pero lo que nadie imaginaba era era que además de ser un excelente padre, era un verdadero héroe. Jonathan Stevens murió luego de salvar a tres de sus hijos de morir ahogados en una playa en Gales del Norte este domingo.

Stevens estaba con parte de su familia en la playa de Barmouth cuando tres de sus siete pequeños comenzaron a luchar contra las corrientes del agua. Era la hora del almuerzo y vio que algo no estaba bien con ellos luego de que la marea comenzara a subir peligrosamente. Intentó trasladar a tres de sus hijos de entre 12 y 10 años -que habían quedado atrapados en la marea alta- a un lugar seguro. “Murió como un héroe, salvando a nuestros bebés”, dijo su esposa Laura Burford a familiares.

n una breve carta que hizo llegar a los medios, Burford comunicó: “Estoy absolutamente devastada al decir que he perdido al amor absoluto de mi vida. Sus siete hermosos hijos han perdido a su padre. Murió salvando la vida de sus hijos en el mar. No hay palabras para describir el dolor. Siempre estaré agradecida con él por traer a nuestros bebés de regreso. Lo amo, siempre lo he hecho y siempre lo haré“. El mensaje fue transmitido por el sitio local North Wales Live.

La mujer se encontraba retornando a su vivienda cuando ocurrió la desgracia que marcará para siempre su vida y la de sus hijos.

Un portavoz de la fuerza de seguridad que participó del rescate trunco de Joff señaló a los medios: “La policía y la Guardia Costera fueron llamados a las 1.58 pm del domingo para informar que un hombre estaba en dificultades en el mar en Barmouth. El hombre fue llevado en ambulancia aérea a Ysbyty Gwynedd, donde murió trágicamente”.

La Guardia Costera, por su parte, también emitió un parte: “A la 1.31 pm, HM Coastguard recibió una llamada al 999 informando de personas en el agua frente a Barmouth y envió al equipo de rescate de la guardia costera de Barmouth, el bote salvavidas RNLI de Barmouth y el avión de ala fija de HM Coastguard”. La víctima fue recuperada del agua y trasladada vía aérea a Ysbyty Gwynedd pero su estado era en extremo “grave”. Los pequeños también fueron trasladados al mismo centro médico, pero no requirieron mayores atenciones: su vida no estaba ya en riesgo, gracias a su padre.

Este domingo no fue uno más para los rescatistas de la zona. Tanto la Agencia Marítima como la de Guardacostas afirmaron que sus equipos habían permanecido ocupados por múltiples incidentes en la costa galesa. Junto con el incidente en Barmouth, el equipo de rescate fue llamado para ayudar a tres personas Hell’s Mouth. Las víctimas sufrían de posible hipotermia y recibieron atención médica en el lugar, comunicó la agencia. Otro incidente tuvo lugar en Aberdovey, donde también tres personas estuvieron en peligro pero fueron salvadas por los equipos de socorro.

El recuerdo de Naya Rivera

El caso del padre héroe del Norte de Gales recuerda al reciente trágico episodio en el que perdió la vida la actriz Naya Rivera. De acuerdo a lo reconstruido por las autoridades que investigan su muerte en el lago Piru, en Ventura, California, la protagonista de Glee murió tras salvar a su pequeño hijo de cuatro años, Josey.

La familia de la estrella de origen puertorriqueño ha vivido sus horas más oscuras desde el 8 de julio que supo de su desaparición hasta el 14 cuando el cuerpo de la artista fue encontrado. Josey fue hallado solo y dormido sobre un bote en medio de las aguas del lago, a pesar de que al lugar había llegado en compañía de su madre. Tras varios días de agonía y una búsqueda implacable por la zona, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la intérprete de Santana López en la emblemática serie y dieron indicios de la historia detrás del fatal desenlace.

Una de las teorías que más persiguen es que Naya Rivera y su hijo pudieron haberse alejado de la embarcación y en un esfuerzo por sobrevivir, la actriz de 33 años salvó al menor. Algo similar con lo que habría sucedido en el caso de Joff.

“Creemos que fue a media tarde cuando desapareció, nuestra idea es que tal vez el bote quedó a la deriva. No estaba anclado. Ella Naya reunió la suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al bote, pero no la suficiente para salvarse”, había dicho ese 14 de julio el sheriff Bill Ayub ante los medios de comunicación.

Según la teoría divulgada por Ayub, Naya y su hijo bajaron del bote a nadar, sin percatarse que las corrientes del viento y agua los alejaron de la embarcación lo suficiente para ponerlos en peligro. Fue ante este escenario de riesgo que la actriz de Glee reunió la energía suficiente para llevar al niño de 4 años hasta el punto seguro y después ya no pudo salir.