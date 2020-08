Nicole Neumann entró en pánico por el Covid-19

03/08/2020 - 21:11 Pura Vida

La modelo y conductora Nicole Neumann contó que dio positivo el test de coronavirus que se realizó, pero aclaró que es “asintomática”, y que el resultado la sorprendió porque es sumamente cuidadosa al punto que se considera hipocondríaca.

En un móvil desde su casa, Neumann contó en “Nosotros a la mañana” (El Trece), programa donde trabaja como panelista, que había decidido realizarse el test luego de que la empleada que vive con ella y sus hijas amaneciera un día sin olfato.

“Soy asintomática”, indicó, aunque admitió que cuando le dieron el resultado entró “en pánico” y se le fue “el alma al piso”.

“Ahora toman diez días del mínimo síntoma, luego ya no contagiás, no hay que hisoparse y ya estás dado de alta. Ya el lunes, si se animan y me lo permiten, vuelvo a trabajar”, anticipó la modelo.

La modelo transita el aislamiento acompañada por sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna -fruto de su relación con Fabián Poroto Cubero-, quienes no fueron hisopadas porque no presentaron síntomas. Además, mantiene con ellas una distancia de tres metros y no se quita el barbijo delante de ellas.

Alerta

La pérdida de olfato de su empleada fue lo que la alertó de manera inmediata. “Obviamente me alarmé, porque esa es una de las características del coronavirus. Le pedí por favor que se quedara encerrada en su cuarto hasta que le hicieran el testeo”, contó Neumann y detalló que la mujer abandonó su casa y fue trasladada a un centro de aislamiento.

“Desde ese momento, los convivientes y los contactos estrechos, que somos mis hijas y yo, tenemos que hacer cuarentena preventiva”, continuó mientras afirmó que se siente bien y que solo tiene un “leve resfrío”, y tuvo dolor de garganta.

Por otra parte, la modelo contó por qué el resultado positivo la shockeó. “Yo soy muy hipocondríaca. Por eso soy tan obsesiva con los cuidados”, agregó reconoció, y agregó: “Realmente pensé que me iba a dar negativo por cómo soy con los cuidados. Traté de calmarme y les dije a las chicas ‘pongamos la mente en positivo y sigamos tomando todos los cuidados’”.

Nicole admitió que al ver resultado se quedó encerrada en su habitación durante un momento, “pero después salí porque estoy con las chicas y les tengo que cocinar”.

Si bien la modelo anunció oficialmente ayer que tiene coronavirus, el fin de semana ya había trascendido esa información. Al respecto comentó: “Tengo dos fans de esos amor/odio que van tirando cosas todo el tiempo. Es imposible, siquiera, poder preservar cosas de la intimidad de las niñas”, sostuvo e inmediatamente los panelistas del ciclo “Nosotros a la mañana” vincularon “esos dos fans”, a su exmarido Fabián “Poroto” Cubero con quien mantiene una guerra judicial, y su actual pareja Mica Viciconte.

Cree que sus compañeros están fuera de riesgo

Nicole Neumann es una de las primeras panelistas de un programa de El Trece que contrae coronavirus. Sin embargo, está casi segura de que sus compañeros no corren riesgo de contagio porque hace una semana que no concurre al piso desde donde sale al aire el ciclo debido a la rotación que la producción decidió hacer por protocolo.

“No importa nada, si te tiene que agarrar, te agarra”

“Yo estoy en casa con mis hijas y lo que compro lo recibo en la puerta de casa, o sea que no tengo miedo de haber contagiado a nadie, pero si entré en pánico por mis hijas. Más allá de si ellas lo tienen o no, si me llega a pasar algo a mí soy la única mamá que ellas tienen. Pero la pediatra me tranquilizó. Me dijo que los niños lo pasan asintomático o como si fuera una angina”. De esa manera, se explayó Nicole Neumann sobre la situación sanitaria que atraviesa su familia y que se vio alterada tras los resultados positivos que arrojaron los test de su empleada y el suyo.

“Es algo que está pasando a nivel mundial. Yo pensé que no me podía pasar porque hago todo como lo tengo que hacer y más, pero no importa nada, ni la clase social, ni el dinero que tengas, si te tiene que agarrar te agarra”, concluyó sin saber cómo el virus entró a su casa.

Cuando le consultaron sobre el estado de salud de su empleada, Nicole contó que también está con síntomas leves. Y agregó: “Ella vive en mi casa y fin de semana por medio se iba a su casa, con su familia. En el momento de la pandemia le dije si quería quedarse o irse porque no podía andar yendo y viniendo. Y decidió quedarse, más que nada por el tema de la edad”.l