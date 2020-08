Desde Senasa alertan por una manga de langostas y temen ataques al trigo

03/08/2020 - 23:50 Santiago

La Ing. Claudia Torchan, referente de Protección Vegetal del Senasa de la zona de secano de Santiago del Estero, pidió la colaboración de los productores rurales para tratar de ubicar y hacer un seguimiento de la manga de langostas que ingresó a la provincia a la par que alertó por la posibilidad de que ingresen a sembradíos de trigo.

“Lo importante es tratar de ubicarla y para eso estamos con equipos de monitoreadores en la zona, pero es bastante complejo ese trabajo y seguimiento por los caminos e incluso por la limitaciones propias del tiempo de pandemia”, indicó la Ing. Torchan.

Insistió en la participación de los productores para que puedan ayudar con la identificación y ubicación de la manga. “Pedimos que todo aquel que reconozca una nube de langostas volando que se comunique con nosotros inmediatamente para localizarla”.

Sobre el nivel de la manga expresó: “De acuerdo con las denuncias que se han recibido se trata de una manga importante. Todavía el equipo del Senasa no ha podido dar con ella por lo que no sabemos precisamente su tamaño. Sí sabemos que es importante. Ubicarla es lo primero para luego seguir con los controles”. Puntualizó que “los cultivos que actualmente están en la zona son el trigo y es muy probable que estén buscando algo de comida en lugares con trigo. En esta época no hay mucho para que se alimente porque el pasto está muy seco y todos los rebrotes recién están empezando. Es muy probable que baje a un cultivo verde como el trigo y se convierte en una plaga para esos sembrados”. l