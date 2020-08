Los clubes santiagueños esperan la vuelta, pero respetarán lo que se decida

04/08/2020 - 01:09 Deportivo

Hoy será un día clave para el futuro del fútbol argentino. La reunión entre el Gobierno de la Nación y Claudio Tapia, presidente de la AFA, definirá los pasos a seguir para los equipos de las principales categorías del país.

Todo hace indicar que desde el lunes 10 de este mes, los equipos que juegan Copa Libertadores regresarían a los entrenamientos, tras un parate de casi cinco meses. Una semana más tarde, lo harían los equipos de la Liga Profesional. En tanto, en las categorías de ascenso, las cosas no están aún tan claras.

En Santiago del Estero, la noticia se esperará con mucha expectativa, ya que la provincia cuenta con un representante en las tres categorías principales.

EL LIBERAL dialogó ayer con José Alfano (presidente de Central Córdoba), Guillermo Raed (presidente de Mitre) y Eduardo Makhoul (presidente de Güemes), quienes expresaron sus sensaciones por la definición inmediata de lo que podría a ser el regreso a los entrenamientos.

Pese a las ganas de retornar al trabajo, los tres coincidieron en que lo primordial es y será preservar la salud. Pese a ello, dieron su punto de vista, en la previa del trascendental encuentro de hoy entre las autoridades nacionales y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino.

José Félix Alfano (presidente de Central Córdoba - Liga Profesional)

“Estamos a la espera para que se fije una fecha y se pueda volver a los entrenamientos. Ya están establecidos los protocolos y el club está trabajando y organizado para poder empezar a entrenar.

Los clubes del interior, y en particular Central Córdoba, en donde la mayoría de los jugadores no son santiagueños, tenemos que tener la certeza de que comenzarán los entrenamientos de manera oficial, para que lleguen a Santiago del Estero buena parte del plantel, con todos los protocolos y autorizaciones del caso. Cabe destacar que ya llegaron varios más el cuerpo técnico, los cuales están en cuarentena”.

Guillermo Raed (presidente de Mitre - Primera Nacional)

“Nosotros no somos la excepción y como todos los protagonistas directos e indirectos del fútbol, estamos deseosos de que se comience, en primera instancia, con los entrenamientos en función del protocolo aprobado por la AFA y, después, con la práctica efectiva del fútbol ya con partidos, en virtud del tiempo que llevamos ya sin ver rodar la pelota. Pero también somos cautelosos y tenemos respeto por todo lo que se decida en torno a esta pandemia.

Respetamos las decisiones que están tomando las autoridades, privilegiando siempre la cuestión sanitaria por sobre cualquier otra cosa.

Desde Mitre, vamos a ser respetuosos de lo que se decida. Seguramente, si se fija un cronograma, el mismo tendrá que ver con la aplicación de los protocolos, con la realización de los tests, con los recursos que tengan los clubes en sus instalaciones y con la urgencia de los calendarios. Conmebol ya hizo un calendario y Dios quiera que se lo pueda cumplir. Lo que presentaron lo veo de manera optimista.

Es un plan ambicioso y prudente el que se fijó, con la fecha de regreso para mediados de septiembre. En este sentido, habrá que establecer la aplicación de los protocolos en función de los clubes que tengan mayores urgencias para regresar a los entrenamientos. Hablo todos los días con el cuerpo técnico.

Estamos a la búsqueda de refuerzos y del armado del equipo. No hay nadie que esté en el fútbol que no quiera que el fútbol regrese. Somos respetuosos de lo que se define mañana (por hoy)”.

Eduardo Makhoul (presidente de Güemes - Torneo Federal A)

“Desde el inicio de la pandemia que pienso lo mismo y no he cambiado. Hay que priorizar la salud. Lo sostengo y pienso que los clubes no están en condiciones para volver a jugar, pero también digo que somos respetuosos de las decisiones que se tomen a nivel nacional desde el Gobierno y la AFA. Lo que se defina, lo vamos a acompañar.

A todos nos gusta el fútbol, nosotros amamos este deporte. Lo extrañamos. Todos los domingos nos miramos las caras y pensamos en las ganas que tenemos de volver a la cancha.

Pero no debemos pensar en lo que nos gusta, sino en la salud de la gente. De los médicos que escuché hablar, ninguno garantiza nada hasta que no haya una vacuna. Entonces, creo que hasta que no haya vacuna, no veo conveniente la vuelta del fútbol. Pero acompañamos todas las decisiones de las autoridades.

Los clubes no tienen la garantía para volver. Soy un hombre de fútbol, pero principalmente pienso en la salud de la gente. Si es por lo que amamos el fútbol, quiero jugar mañana, me muero por ir a la cancha. Pero hasta que no estén dadas las condiciones, no hay que volver.

Estoy en contacto con todos los jugadores y con el cuerpo técnico. No ven la hora de volver a entrenar, pero también tienen familia. En nuestro caso, tendríamos que viajar a Chaco y ya sabemos lo que está sufriendo por esta situación. No es fácil y no lo veo conveniente”. l