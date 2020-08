Los equipos del Regional ven complicado que este año puedan regresar a las canchas

04/08/2020 - 01:11 Deportivo

Santiago del Estero tiene varios equipos en el Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría del fútbol argentino. Unión Santiago y Vélez de San Ramón, son dos de los clubes que juegan este certamen y ayer, sus presidentes se refirieron al presente de la actividad por la pandemia y a la posible vuelta a los entrenamientos en las categorías superiores.

Carlos Tragant (presidente de Unión Santiago)

“Ojalá, por el bien del fútbol, se solucione todo rápido y que al menos los equipos con más urgencias puedan volver a entrenar. En lo personal, veo todo muy difícil. Ojalá que esos clubes como los que juegan copa estén autorizados. Si no, das ventaja. Se necesitan al menos dos meses de entrenamientos.

Al ver los casos diarios de coronavirus, veo de manera imprudente que se regrese a los entrenamientos en esta fecha, pero claro que me gustaría volver a jugar. Hay que ser responsables. En caso de que se autorice, creo que será algo gradual. Ya en el ámbito del fútbol de ascenso, lo veo muy complicado. De qué me sirve entrenar si no sé cuándo vamos a jugar. Nosotros ya dimos nuestra palabra de jugar, sin público o como nos autoricen y de la mejor forma. Hasta empezamos las obras en el club. Pero cada vez veo más difícil que el Regional se juegue este año. La vuelta será gradual. Más que de “Chiqui” Tapia, depende del ministro de Salud. Hoy hay que priorizar la salud”.

Carlos Paz (presidente de Vélez de San Ramón)

“Nosotros nos clasificamos al Torneo Regional Federal Amateur, que tiene 101 equipos de todo el país y que se frenó por la pandemia. Sinceramente, creo que hasta que no haya un cese de los casos se nos hará muy difícil volver a jugar. Lo que nos queda es pensar y esperar a que se termine esto que hoy estamos viviendo en todo el mundo. La Argentina, como toda Sudamérica, no la está pasando bien. Hay muchos casos confirmados y muchas muertes diarias. La vuelta hoy depende de una autorización por parte de la Nación. En lo personal, en los torneos como los que está jugando nuestro club, creo que debemos esperar que pase la pandemia para regresar.

Las principales categorías creo que viven realidades distintas a las nuestras. Quizás se pueda llegar a volver en las principales categorías. Pero nosotros dependemos de otras cosas, como la vuelta del Federal A, ya que estamos de alguna manera vinculados con ellos”.l