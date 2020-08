Sáez: “Hablar de una fecha de regreso es difícil”

04/08/2020 - 01:19 Deportivo

El santiagueño Sebastián Sáez se encuentra en plena etapa de recuperación de la operación en la rodilla izquierda (sufrió la ruptura del ligamento interno) y espera que todo marche bien para su pronto regreso a las canchas.

“Hace un mes y medio que sufrí la lesión. Fue cuando retomamos los entrenamientos y en una jugada piso mal y se me fue la rodilla. Ahí se me cortó el ligamento interno y obviamente que la única posibilidad era la operación. Hoy por hoy estoy haciendo la recuperación, trabajando todo el día con kinesiólogos del club”, expresó el delantero de la Unión La Calera cuando hizo referencia a su delicada situación.

Luego acotó: “La recuperación se estima que será entre seis y ocho meses, pero va a depender siempre también de cómo responde el organismo. Hubo lesiones de este tipo que llevaron seis meses de recuperación y otras en ocho o nueve. Hablar de una fecha cierta hoy no podemos hacerlo”.

“Sacha”, antes de que se presentara el problema de la rodilla, venía teniendo buenas actuaciones con la Unión La Calera y disfrutaba de un buen momento en su carrera deportiva.

“Trato de no pensar en que la pandemia frenó el buen momento que estábamos teniendo con el equipo. Habíamos clasificado y estaba todo bien. Después cuando se estaba por levantar todo esto del coronavirus, me tocó esta lesión que lleva mucho tiempo de recuperación”, añadió el ex jugador de Central Córdoba, entre otros clubes.

Sobre el Ferro

Justamente el goleador no dejó pasar la oportunidad de hablar de los ferroviarios y de cómo lo ve de cara al futuro con su nuevo plantel.

“Central se está armando, tiene buenos jugadores y se acaba de llevar a mi amigo Claudio (por Riaño) que tuve la suerte de compartir con él en Talleres. Es una muy buena persona, muy buen jugador y le deseo lo mejor. Desde aquí vamos a estar metiendo presión para que nos lleve a buen puerto. Siempre lo sigo a Central y ojalá que a la vuelta de esta pandemia se pueda volver a entrenar y que puedan volver a tener un muy buen torneo”. l