Gabriel Deck: “Siempre tengo la ilusión de llegar a lo más alto”

Gabriel Deck está al tanto de los rumores que lo vinculan con diferentes franquicias de la NBA, pero por ahora habrá que seguir esperando para que se cumpla el sueño de ver a un santiagueño en la liga más importante del planeta.

“Hay varios rumores de eso. Uno siempre tiene la ilusión de tratar de llegar a lo más alto. Estoy en un club que es primer nivel, estoy muy cómodo y contento ahí. Después se verá lo que pasa”, explicó el ala pívot de Real Madrid en una entrevista concedida al programa Opinión Deportiva, de Canal 7.

“Por el momento, tengo contrato con el club, un año más. Estoy muy cómodo, contento y feliz ahí, se verá más adelante qué pasa”, agregó el oriundo de Colonia Dora, que volvió recientemente a la provincia, luego de participar de la fase final de la Liga Endesa.

Consultado con respecto a la actuación de su equipo en la competencia española, opinó: “Hubo una parte final del torneo que nadie esperaba, por todo lo que está pasando. Nosotros tampoco lo esperábamos, pero bueno. Son juegos que se ganan y se pierden. No se ha podido dar el poder levantar el título, pero igualmente el equipo ha hecho un gran esfuerzo de entrenar y poder estar a la altura en el torneo”.

“Tortuga” se mostró feliz por la vuelta al pago. “Una alegría enorme volver a Santiago, a mi lugar, de donde he salido y encontrarme con amigos, con Gerardo Montenegro, presidente de Quimsa, que siempre mantenemos contacto. Siempre me brinda un gran apoyo y consejos para mi vida, para seguir, desde que me he ido de aquí, porque ellos me han adoptado como un hijo. Estoy feliz por volver a verlos a todos”, expresó reconfortado.

Luego, celebró la oficialización de la Fundación Gabriel Deck, cuya resolución ministerial le fue entrega por el gobernador Gerardo Zamora. “Con mi familia, venimos desde hace un tiempo atrás tratando de hacer algo para el pueblo, para el comedor que hemos iniciado. Aquí tenemos los papeles para terminar el proyecto que va a servir muchísimo para poder ayudar a toda la gente”, comentó.l