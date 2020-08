FÚNEBRES | 3 de agosto del 2020

04/08/2020 - 01:41 Funebres

FALLECIMIENTOS

4/8/20

- Nicasia Clara Ruiz (Loreto)

- José Agustín Barrera

- Nadim Atilio Bitar

- Javier Andrés Sotomayor

- Ángel Ermilio Costas

- Clara Amalia Correa de Eberlé

- Graciela Quiroga (La Banda)

- Clara Rosa Hoyos (La Banda)

- Enríquez Mánquez (La Banda)

- Teodoro Osbaldo Rey Paz (Dpto. Choya)

- Clara Ruiz de Herrera (Loreto)

- Malvina Elva Bazán

Sepelios Participaciones

Arquitecto VÍCTOR MIGUEL GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/20 y espera la resurrección.

Su hermana Tere y sus hijos María Teresa, Pablo, José y Federico Galván Achával participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARQ. VÍCTOR MIGUEL GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/20 y espera la resurrección.

El consejo directivo, la comisión fiscalizadora, el tribunal de ética y matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega Arq. Víctor Miguel González, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

ÁNGEL ERMILIO COSTAS (Bioquímico)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica, participan el fallecimiento de su asociado y expresidente de comisión directiva y del consejo de administración. Saludan por este medio a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

ÁNGEL ERMILIO COSTAS (Bioquímico)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Dr. Juan Carlos Eleán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y colega Cacho, rogamos oraciones en su memoria y saludamos a sus familiares deseándoles que encuentren pronta resignación.

ÁNGEL ERMILIO COSTAS (Bioquímico)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Dr. Gustavo Videla y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y colega Cacho, rogamos oraciones en su memoria y saludamos a sus familiares deseándoles que encuentren pronta resignación.

ÁNGEL ERMILIO COSTAS (Bioquímico)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Los empleados del Colegio Bioquímico, Graciela González, Isabel, Analía, Mary, Karina, Liliana, María, Vanesa, Marcela, Sergio, Fernando, Aldo, Gonzalo, Graciela Montenegro participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Cacho Costas, saludan a su familia deseando una pronta resignación y ruegan oraciones en su memoria.

ÁNGEL EMILIO COSTAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

El Dr. Costas fue un colaborador y partícipe incansable de las instituciones bioquímicas, ocupó la presidencia del Consejo de Bioquímicos de Sgo. Del Estero en los años 2001 - 2003 y la presidencia del Colegio de Bioquímicos en los años 2004 - 2006.

Hombre íntegro, sencillo, humano, servicial, humilde y flexible.

Le tocó conducir las instituciones en momentos de grandes incertidumbres tanto económicas, gremiales y políticas. Él trataba a todos por igual.

Su sonrisa rompía los hielos más duros. Dotado de un natural instinto, resolvía difíciles conflictos. Nunca le interesó el poder, pero cuando lo detentó, lo hizo con una nobleza y humildad que siempre lo caracterizó.

Antepuso siempre los intereses de la institución a sus legítimos intereses.

Para él lo principal siempre fueron las personas, se preocupaba por generar fuertes lazos de amistad y compromiso con el proyecto común.

No era infrecuente quedarse hasta muy tarde afinando algún proyecto que debíamos presentar a las entonces escépticas autoridades de ese momento.

Estuvo, asimismo, siempre preocupado del bienestar de las personas que trabajaban en su entorno, especialmente de los más vulnerables. Sabía llegar a todos, acompañando en momentos de dificultad, y apoyando cuando era necesario.

Amó su profesión, y entregó sus mejores años a su “Suncho querido”.

Hoy nos deja inesperadamente, pero queda su impronta, la de “No rendirse y retomar vuelo”.

Honraremos su memoria y legado defendiendo nuestra profesión.

Comisión Directiva del Consejo de Bioquímicos de Sgo. Del Estero.

ÁNGEL ERMILIO COSTAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Cacho. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁNGEL ERMILIO COSTAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Prof. María Florencia Depompa y familia de la Escuela Patín Beltrán acompañan en este momento de dolor a su hija Ángeles Costas y flia. Ruegan una oración por su descanso eterno.

CLARA AMALIA CORREA DE EBERLÉ (Alita)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Querida madre. No existe absolutamente ninguna palabra que te defina más que amor. Todo lo diste, todo lo hiciste, todo lo lograste, todo nos diste por amor. Gran persona, gran esposa, gran amiga, gran mujer. Seguramente vamos a extrañar tu presencia física, pero tus enseñanzas, tus valores, tu compañía espiritual no se irán jamás de nuestras vidas, ve con Dios y tus seres queridos que se te adelantaron, y espéranos allí, donde seguro nos iremos a encontrar algún día. Descansa en paz querida Alita. Descansa en paz, querida mamá. Tus hijos Argentino Roberto Eberlé, Mario Guillermo Eberlé y Enrique Esteban Eberlé, hija política Ana Silvina Nader, sus nietos Vanina Gabriela, Yasmín Milagros, Karime Betsabé, Halima Idara, Ana Nicole, Denis, Geraldine, Mateo, Graciana, José Lorenzo y bisnieta Isabella, participan con profundo dolor su fallecimiento y pedimos una oración en su querida memoria por el eterno descanso de su alma, y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ROGELIO ALEJANDRO GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/8/19 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un año de tu partida al Reino de Dios, sólo palabras de agradecimiento hacia ti, padre amado, sé que eres un ángel de luz y brille para ti la Luz que no tiene fin, te amamos y te recordaremos hasta el día de nuestro reencuentro.

Tu esposa Clara Heredia, tus hijas Cristina y Mercedes, tu hijo político Alejandro Di Luca, tus nietos Francesca, Iván, Yuli, Agustín, tu nieta del corazón Mariana, tu bisnieta Martina y demás familiares ruegan una oración en tu memoria por tu descanso eterno.

ALIAGA DE BEZIÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. "Señor con tu divina misericordia concédele el descanso eterno". El Club de Abuelos de la ciudad de La Banda, la recuerda con respeto y cariño a Betty, quien fuera amiga, colaboradora y miembro de Comisión Directiva. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares Negrita Salvatierra, Mary Pallares y Alba Pereyra.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la familia del querido Héctor, Verdadero apóstol de Cristo, valioso contribuyente espiritual en los mejores tiempos de la Renovación Carismática Católica con la plena seguridad de que el Señor ya lo ha recogido en su gloria.

ARGAÑARÁS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/20|. Participan con pesar su fallecimiento. Luis Baccino y María Inés Costas, sus hijos María Esperanza y flia; Francisco y flia. Acompañando a su esposa e hijas en su dolor. Rogando por la paz de su alma.

BARRERA JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su esposa Susana, sus hijos Carlos, Walter, Débora y John, h. Pol. Rita, Ana y Emmanuel, nietos, Federico, Shzmin, Benicio, Lázaro, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA - Servicio Realizado por POR NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

BARRERA JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. La comisión directiva del Club Atlético Belgrano, cuerpos técnicos, jugadores y amigos acompañan a su hijo Carlos, amigo y entrenador de nuestros equipos, en estos momentos de profundo dolor y rogamos a nuestro Señor por su eterno descanso.

BAZÁN, MALVINA ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus hijos Miguel, Antonio, Ana, Mariela y sus respectivas familias participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio La Misericordia, casa duelo Belgrano 532. La Banda.s.v. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BITAR, NADIM ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. " Que los ángeles se regocijen, porque un buen hombre ha llegado al Reino de los Cielos". Su esposa Wilma Rojido de Bitar, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BITAR, NADIM ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. " Mi ángel querido, ya descansas junto al Señor, a Él le agradezco el haberme permitido compartir estos años, el camino del amor y la alegría, fuiste todo para mi, no encuentro consuelo para este inmenso dolor, que Dios te tenga rodeado de ángeles". Su hija Sandra Elizabeth Bitar, su hijo político David Gerez, sus nietos Tomás Augusto y Delfina Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BITAR, NADIM ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Nico Carrizo e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR, NADIM ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Nora Acosta y familia despiden con cariño a Nadim y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR, NADIM ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Al amigo que nos brindó todo su afecto. Arq. Ricardo Corbalán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BURGOS, ELBA ROBERTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. "Yo soy la resurreccion y la vida, el cree en mi aunque muera vivirá" (Jn 11,25). Acompañamos tu partida con mucho dolor. Comunidad de San Cayetano y María del Rosario de San Nicolás del Bº Jardín. Rogamos una oración en su memoria.

CORONEL, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. "Que Dios en su infinita misericordia te de la paz y el descanso eterno". Tus hermanos de corazón: Valle, María Elena, Silvia, Ramón, Matilde y Estela Coria Padilla participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d) Falleció el 3/8/20|. Sus hijos Mario, Roberto, nietos, bisnetos y demás familiares participan el fallecimiento y su restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Comisión directiva del Club Huracán, socios, simpatizantes y vecinos, participan el fallecimiento de la mamá de los ex jugadores de la Institucion Roberto, Enrique y Guillermo. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Mí querida, gran y única amiga del alma. Alita, hermana, como hablar contigo, como puedo decirte lo que siento, como el silencio de tu dolor me hiere, como puede ser que pudo ocurrir ahora, no te tengo, y te fuiste, solo tengo tu silencio, tantos recuerdos, tantas historias, tantas aventuras, cuantos capítulos de una vida nos serán escritos, decidiste partir y "partiste mi corazón". Hermana querida, ahora solo me resta recordarte, ahora eres eternidad, eres infinito, la llama encendida no se apagará jamás por el simple hecho de que no estés más. "A los que viven en el corazón no se muere nunca". Extiende tu mano amiga, no me vez y aunque no me palpes, sabrás que por siempre estaré a tu lado. La flaca, como vos me decías, estaré junto a tus hijos: Roberto, Guilly y Enrique "tus grandes amores". Quedas como un recuerdo imborrable. Yumi Andrade, su hija Karina, sus sobrinos Elena, Jorge y Cachita Navarro participan con inmenso dolor tu partida pero nos reconforta porque estás junto a Dios en la gloria eterna. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. María Teresa Casara, sus hijos Mariano Eberlé y Susana Checo, José Eberlé y Natalia Bravo Soria, Liliana Eberlé y Gustavo Panario y Luciano Eberlé con sus respectivos familias, participan el fallecimiento de su querida tía Alita.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Juany Carrillo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d) Falleció el 3/8/20|. Chino Gubaira y su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia. Toti y flia. Gaby y María Guadalupe participan su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Acompaña a su hijo Enrique y familia en este difícil momento, sus amigos de la vida Patricia, Sonia, Tuky, Claudia, Pía, Rosy, Gilda, Gaby, Gondy, Julio, Piri, Miguel, Pepi y Ciro ruega oraciones en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Patricia Encalada y familia acompaña a su amigo Enrique y hermanos sus respectivas flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Lic. Maria Inés del Rosario Suárez y sus hijos Prof. Maria Florencia Herrera Suárez y Luis Alberto Bravo y flia. participan con inmenso dolor la partida de su entrañable amiga Alita, un ser excepcional, un ser de luz que brillara por siempre en el Jardín del Señor. Se ruega una oración en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Ida de Nader, sus hijos Pablo, Claudio, Gabriela, Silvina, Natalia y sus respectivas flias, participan la partida de su consuegra Alita y acompañan en el dolor a su hijo Enrique, a sus hermanos, nietos y demás fliares. Ruegan al Señor la reciba en su casa de descanso y paz.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Los buenos viven eternamente, su recompensa está en manos del Señor, el Altísimo cuida de ellos. Por lo tanto, recibirán de manos del Señor un Reino Glorioso y una hermosa corona". Hugo Rocha, Carlos Montinho y Héctor Ulla, acompañan a su amigo Dr. Enrique Eberlé en tan doloroso momento. Rogando oraciones en su querida memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Flia. Villalba Pellicer participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Los amigos de basquet de sus hijos, Dr. Mdalel, Lochisano, Llugdar, Díaz, Paz, Peralta, Villalba participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus hijos Sebastián, Maximiliano y Jimena, sus nietos y Liliana Mendieta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus hijos Sebastián, Maximiliano, Jimena, Ángeles y sus respectivas familias participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su hermana Cristina, su hno. pol. Alberto y su sobrino Esteban participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su hermana política Miriam, sus sobrinos Leopoldo y Caro, Cristina y Edgardo y Luis César y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus sobrinos Edgardo Ledesma y Cristina, su hija Consti participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus primos Eugenia, Fernando y Adriana Juárez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu reino". Sus tíos Malta Adamo y Roberto Figueroa, sus primas Roxana y Marcela, sobrinas Natalia y Milagros, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Señor ya está ante tus puertas, permite su ingreso al reino de los bienaventurados". Su tía Graciela Adamo, sus primos Vitito, José María y Ángel Rivero. participan profundo dolor su fallecimiento.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Sus primos Lidia y Pilolo Luna sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Marybe Aiquel, Marcelo Daher y familia participan con profundo dolor en el fallecimiento del amigo Cacho. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Raquel, Roby y Luchino Diaz; Pocha Reinoso y sus respectivas familias, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Amigas de la promoción 69 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano" de su hermana Cristina participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Tu cuerpo ya no está pero tu alma vivirá eternamente en los corazones de tus seres queridos. Gracias por el tiempo compartido querido Cacho". Laly Costas y flia. participan con profundo dolor su partida.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Con mucho dolor y tristeza acompañamos en el dolor a toda la flia.de nuestro amigo Cacho. Dr. Rolando O.Vittar y flia., Dr. Edgardo R. Vittar y flia., Dra. Noemi Vittar de Batika y flia., Dr. Osvaldo F.Vittar y flia. Rogamos oraciones a su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Que Dios te de el lugar que te mereces). Los amigos de sus hijos: Dr. Emir Vittar y flia., Francisco Vittar y flia., Dra. Mariana Vittar y flia., participan con dolor su partida al Reino de Dios. Rogamos oración a su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Señor, dale el descanso eterno". Sus amigos, Rodolfo Banco, su esposa Griselda Jorge Llado, sus hijas Constanza, Alfonsina y Paulina participan con gran dolor su fallecimiento.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. La Sra. intendente de la Ciudad de Suncho Corral , Estela Protti de Azar, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Costas. Elevamos oraciones a su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian Azar y flia., Sebastian Azar y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Tus amigos canaricultores de CRASE te despiden con dolor y acompañan a sus familiares en este triste momento.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Silva y Rheque acompañan a su amiga Liliana e hijos en este momento de dolor.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Patricia Valdora y Liliana Corvalán, acompañan a su amiga Liliana e hijos en tan profundo dolor.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Elina y Rubén, acompañan a su amiga Liliana e hijos en este momento doloroso.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus vecinos y amigos Mauricio Dominguez y Clara Noemí Achaval, sus hijos Gladys de Ruggeri, Ana María de Ledesma, Luis Aldo, Daniel Alejandro, Carlos Alberto y Marcelo Ariel Dominguez y sus respectivas familias participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Con mucha tristeza despedimos al gran amigo y vecino. Dr. Martin Miranda Maza y Sra. Beatriz Sesín, sus hijos Martín, Sergio y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Miguel Eduardo Jorge, su esposa Dra. Gladi Dorado, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. La comision directiva del Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Acompaña a su familia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Rodrigo Gómez Mena, Paola Nazar y Guadalupe Gómez Mena participan con dolor la partida del Dr. Ángel Costas.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. El Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Acompaña a su familia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Marianela, Marta, Karina y Toño acompañan en este momento de dolor a su hija Ángeles Costas y flia. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Anselmo José Vezzosi, Marcela Scocozza junto a sus hijos y respectivas familias lamentan participar el fallecimiento de Vitín, querido y viejo amigo, creativo y honesto profesional. Acompañan con mucho cariño a Mara y a sus hijos en estos momentos de dolor. Descanse en la paz del Señor.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Ramón Veloso e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Descansará en verdes praderas... A Marita, sus hijos y familias, a su hermana Tere estrechamos en un fuerte abrazo, recordando con tristeza a nuestro querido amigo Vitín. Rogamos al Señor le tenga en su gloria y bendiga a su familia con paz y resignación. Amilcar y Pory Buenvecino; Alejandro Buenvecino y familia.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Ing. Julio Cheeín, su esposa María F. de Cheeín, sus hijos María Silvia, María Cecilia y Julito Cheeín participan con dolor el fallecimiento del entrañable amigo. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Todavía recuerdo cuando construiste el Hotel Trento, tu frase. "Yo soy Arquitecto cama adentro". Héctor Manuel Fattor y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Vitín. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Vecino, amigo, abuelo Vitin, fuiste un ejemplo de persona y mejor ser humano, tu cariño, tus charlas, tu generosidad y simpatía. Vivirás en nuestros corazones. Acompañando a su esposa Mara y sus hijos. Gustavo Obregón, su esposa Negrita de Obregón y sus hijas Euge y Consti.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Lucrecia Cortigiani, sus hijos Mariano, Sebastian y Luciana Demasi con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Lucía Josefina Kobylañski de Peralta abraza a su hermana Tere, a su esposa Mara, a sus hijos y nietos, a familiares y amigos, a los que se une, en oración, por la paz de su alma.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. María Olivares de Haick, Elena y Quillo Paradelo, participan con dolor el fallecimiento de Vitín y abrazan con mucho carño a su esposa Mara y a su hijos Virginia, Mariana, Martín, Agustín y María y demás familiares.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Margarita Zaín Fernández de Urueña y sus hijas María Pía y María Angélica Urueña y nietos participan con gran dolor el fallecimiento del amigo de toda una vida. Acompañan a su esposa Marita y a sus hijos. Descansa en paz, querido amigo Vitín.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Ada Estela Paradelo de Martínez, sus hijos y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su querida amiga Mara y a toda su familia en este triste momento por la partida del querido Vitín. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Silvia, Kike y Ana María Curro despiden al muy querido amigo Vitín con gran cariño y los mejores recuerdos de nuestra infancia. Acompañan a su querida familia en estos muy tristes momentos rogando por su eterno descanso.

SAAVEDRA, NÉLIDA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus primos hermanos Nardo, Oscar, Néstor, Esther e Inés Roldán, familiares de Cacho Aranda, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nena, mujer con principios cristianos, solidaria y con sus enseñanzas del bien común. Descansa en paz en el Reino de los Cielos, rogamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, ALBA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. Acompaña a su hijo Miguel Casullo y familia en este difícil momento sus amigos de la vida Patricia, Sonia, Tuky, Claudia, Pía, Rosy, Gilda, Gaby, Gondy Julio, Piri, Enrique, Pepi y Ciro ruega oraciones en su memoria.

SOTOMAYOR, JAVIER ANDRÉS (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Su esposa, sus hijos, nietos, tíos, sobrinos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Los Flores.

Recordatorios

DÍAZ, ALBERTO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/97|. Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y que haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos te recuerdan con mucho amor y cariño, al cumplirse 23 años de tu partida a la casa del Señor.

Sepelios Participaciones

HOYOS, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el Falleció el 3/8/20|. Su hija Gladys y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron cremados ayer. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

MANQUEZ, ENRIQUEZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su esposa Victoria Isabel Giménez sus hijos Victoria, Estela, Kike, sus hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

QUIROGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su esposo Oscar Coria, sus hijos Karina, Valeria, Juan, Ricardo, Antonio, Javier, Luis, Diego, nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

Recordatorios

LESCANO, ELEUTERIO SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. A tres años de tu partida al Reino de Dios. Papi querido, que dolor más grande, no hay palabras, no hay consuelo, ahora te convertiste en un hombre de sueños, como un guerrero que supiste afrontar los difíciles momentos que te tocó vivir. Extrañamos tu presencia, tus sabios consejos y tu incondicional amor. Ser maravilloso, que dejó huellas para toda la vida en nuestros corazones. Tu esposa Olga, tus hijos Betty, José Luis y Carina, hijo político, nietos y bisnietos. Pedimos oraciones en tu querida memoria. "Que Jesús, te brinde el descanso eterno".

Sepelios Participaciones

MORALES, JUAN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/8/20|. Sus hermanos Felisa, Juana, Marquesa, Lucia, María, Teresa y Julio Cesar Morales participan de su fallecimiento y ruegan una oración.

MORALES, JUAN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/8/20|. Que brille para él la luz q no tiene fin. Jota Jozami su esposa Dorys sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su hermano José Humberto Pappalardo y su amiga Marga Gutiérrez participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su prima Selva Uliana de Franceschini y sus hijos Marco, Jorge y Lilian y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Querida Magui, vivirás por siempre en mi recuerdo. Descansa en paz. Gracias por tu afecto. Su prima Blanca Ramos lamenta con profundo dolor su fallecimiento y desea que su querida familia encuentre consuelo al recordar que tuvieron la dicha de haber disfrutado de su amor.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su primo Luis Antonio Pappalardo, su esposa Olga Ramendo, sus sobrinos Virginia, Luis y Valeria participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su prima Noemi Sterling de Alfano, su esposo Alfredo Alfano, su hijo Alfredo, su esposa Patricia Beltran y su nieto Alfredito Alfano Sterling participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Magui, querida prima, dejaste en familiares y amigos un manto de dolor y tristeza, que el Señor Jesús envíe bendiciones y cristiana resignación para tus hijos Luciana, José y Camelia, para tu esposo Oscar y tus Analia, Norma y Olga. Derramaste bondad a manaos llenas. Dios recompensa a personas tan generosas. Descansa en paz y goza de la felicidad eterna. Amén. Su prima Elena Uliana y sus hijos Hugo, Monica y Emma participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (MAGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su prima Irma Alicia Correa, su sobrina Verónica, Macarena y Javier, Magdalena y su nieta Anita participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Sus primos Jorge Omar, Javier Carlos y Lucrecia, sus sobrinos Carla y Marcos, Juan José y Soledad, nieto Gianmarco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Juan José Rodríguez y familiares, participan con dolor su fallecimiento, ruegan por su eterno descanso; una oración en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Jorge Franceschini, su esposa Judith, sus hijos Jorge, Andrea, Virginia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Enzo V. Piumetti, su esposa Vicky, sus hijos Valeria, Sebastián y Antonela, hijos políticos. nietos y Alicia Herrera participan con dolor du fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Te fuiste físicamente pero seguirás en nuestro recuerdo por la grandeza de tu ser. Acompañamos a toda la familia en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria. Isabel Rojas y Mario Pereyra, sus hijos Mario Pereyra y flia., y Alberto Pereyra y flia.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Oscar Cisneros (Tosi) participa el fallecimiento de su amiga Magui y comparte la congoja de su querido amigo Pochi. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PAZ, TEODORO OSBALDO REY (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su hermano Miguel, su hna., politica Cecilia, primos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida. Dpto. Choya. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Tel. 4219787.

RUIZ DE HERRERA, CLARA N. (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Hoy nuestros ojos lloran tu partida vuela amiga al encuentro del Señor. Sus amigos y vecinos Fermín Peralta y familia la despiden con dolor y acompañan a su flia. En esta dura circunstancia de la vida. Loreto.

RUIZ DE HERRERA, CLARA N. (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Grande es el dolor por tu partida Dios te recibirá en sus amorosos brazos. Elvira Díaz, sus hijos Ramón, Koky, Lily, Ariel, Solé y sus respectivas familias elevan oraciones por su descanso eterno. Loreto.

RUIZ DE HERRERA, CLARA N. (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Cuando alguien muere no se va solo se lleva parte de tu alma para confeccionar sus alas y, así poder volar junto a ti cuando extrañes su presencia. La comunidad Buen Pastor llora la partida de quien fuera su activa y fiel creyente que descanses en paz Clarita. Loreto.

RUIZ DE HERRERA, CLARA N. (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Querida amiga te vamos a extrañar queda el recuerdo de una entrañable amistad y, tantas cosas compartidas. Sara de Umaño sus hijos Gonzalo, Yanina, Pablo; y la familia de Faustina Chaparro elevan oraciones por su descanso en el Reino de los Cielos.

RUIZ, NICASIA CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su esposo Luciano, sus hijos Elizabeth, Clarisa, Andrea y Marisa, h. Pol. Mauricio, Claudio, Daniel y Carlos, nietos, Luciana, Benjamín, Ludmila, Danna, Sofia, Jasmín y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.