“No vamos a tomar ninguna medida por ahora, si es un caso autóctono lo sabremos por la tarde”

El gobernador Gerardo Zamora brindó una conferencia de prensa para brindar información referida al último caso positivo de Coronavirus que se conoció ayer y pidió "hacer vida normal con prudencia", al tiempo que anunció que no se tomará ninguna decisión hasta conocer si se trata de un caso autóctono o no.

"Ayer conocimos el caso 41 que es para tenerlo en cuenta. Quiero informar que si nos encontramos ante un caso autóctono lo vamos a saber en las próximas horas y recién entonces tomaremos una decisión. Por ahora, tenemos una línea de sospecha sobre quién podría haber contagiado al paciente, pero esperaremos los resultados que podrían estar en las próximas horas", indicó Zamora.

El gobernador recordó que desde que empezó la pandemia se decidió brindar toda la información a la población, para que estén todos plenamente informados, más teniendo en cuenta que la desinformación genera desconfianza. "No hagan suposiciones, no saquen conjeturas y no entren en pánico porque no es necesario", pidió.

En ese sentido, recordó que cada vez que hubo sospechas de nuevos casos, se aislaron barrios, ciudades, localidades por más de 14 días hasta que todos los casos sospechosos dieron un doble negativo.

Zamora precisó que las autoridades sanitarias realizaron hisopados hasta altas horas de la madrugada y que hasta el momento hay al menos 94 familias aisladas.

Recordó que quienes tengan síntomas deben llamar al 107 y no concurrir a ningún centro de salud. "Actuemos con responsabilidad para preservar también la salud de los otros".