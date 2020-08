El “Pollo” respondió a un ataque virtual de Rial

04/08/2020 - 21:53 Pura Vida

En medio del revuelo que ocasionó el resultado positivo para Covid-19 de Nicole Neumann, un inesperado enfrentamiento se originó en las últimas horas entre dos conductores televisivos.

Es que en la jornada de ayer “En Nosotros a la mañana” se vivió un momento tenso cuando el “Pollo” Álvarez leyó en vivo un tweet muy picante que le había dedicado Jorge Rial minutos atrás en Twitter.

Mientras debatían la noticia del diagnóstico de coronavirus de Nicole y la polémica que se generó porque la top le pidió a su empleada que se vaya a un centro de aislamiento, Rial twitteó: “Ojalá la ducha de mi casa saliera todos los días con la tibieza de @polloalvarezok”.

Lejos de hacerse el distraído, el “Pollo” pidió la palabra y le habló de forma directa al conductor de “Intrusos”, ciclo en el que aseguraron que la familia de la empleada de Nicole estaba muy enojada con la top y Rial criticó el mensaje de Nicole.

Mirando a cámara, Álvarez dijo: “Recién twitteó Jorge Rial, a quien le mandamos un saludo y a quien por supuesto no le voy a responder acá porque merece mi respeto... profesional”, aclarando que el respeto es solo ‘profesional’.

Molesto, agregó: “Y es verdad, sí. Soy tibio, muy tibio. Y me gusta ese camino, lo elijo. Soy tibio, voy por el medio, trato de no hacer conflictos. Solo cuando se meten con mi familia me meto. Así que sí, soy tibio Jorge, un beso grande”.

Pero minutos después, volvió a dedicarle un mensaje firme a su colega: “Ah y una cosa. Los conductores deberíamos bancarnos entre todos. Más la gente que está hace muchos años laburando. Cuando ves a un pibe, es mejor bancarlo también... de tibio te lo digo”.

