FÚNEBRES | 5 de agosto del 2020

04/08/2020 - 22:21 Funebres

Fallecimientos

- Bernardo Manuel Alberto Jiménez (La Banda)

- Juan Abel Sánchez (Bs.As)

- Francisco Emanuel Campos

- Aída del Valle Fajre de Abdo (Las Termas)

- Antonella Re Saldari (Fernández)

- Ángela Custodia Mendieta

- Patricio Martín Núñez

- José Rigoberto Molina

- Gerardo Peralta (Suncho Corral)

- María Ysabel Suárez (La Banda)

- Julia Ruiz (Forres)

- Domingo Antonio Cecconi

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MALVINA ELVA BAZÁN VDA. DE GOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Mamá, “mi Gallega”. Hoy lloro tu partida, pero al mismo tiempo sonrío por todo lo que vivimos juntas. Puedo abrir los ojos y ver todo lo que me has dejado y enseñado. Mi corazón está lleno de ese amor mutuo que compartimos y te prometo hacer lo que a vos te gustaría, que es sonreír, abrir los ojos, amar… seguir viviendo. Dios y la Virgen te reciben con sus brazos abiertos y juntos a ellos mi papá y hermanos. Fuiste y serás por siempre una excelente persona, mujer y madre. Un ejemplo de lucha, de fuerza, de ganas de vivir la vida. Hoy te pido, mi gallega hermosa, que no solo me dejes lo testaruda y molesta, sino también tus fuerzas y ganas de vivir, vivir de manera plena, feliz. Tu hija Mariela Gola que te ama y lo hará siempre. Ruego una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL ERMILIO COSTAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Ramón Méndez, Ramona Cajal y flia, lamentan profundamente la temprana partida de su querido amigo y colega Cacho.

Acompañan a su familia en esta hora de tan profundo dolor y solicitan a Dios les otorgue consuelo a tan importante pérdida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Bioquímico ÁNGEL ERMILIO COSTAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Sus amigos y vecinos de toda la vida, Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi y sus hijos Juan Pablo, Rodrigo y Martín Ignacio y respectivas familias despiden con gran dolor a Cachín. Que Dios lo tenga en la gloria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANTONELLA RE SALDARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/8/20 y espera la resurrección.

Su hija Isabella Zuaín Re, su mamá Mirta Saldari, sus hnas., Anabel Re, Agostina Re Saldari y demás familiares sus restos serán cremados en horas de la mañana. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

AGRADECIMIENTO

ROXANA ELIZABETH LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/20 y espera la resurrección.

Familiares de la Sra. Roxana Elizabeth Luna, agradecen eternamente la predisposición, ayuda y acompañamiento brindado en forma desinteresada, por el Ing. Carlos Enrique Brescia, en los difíciles momentos vividos, por la dolorosa e inesperada pérdida de nuestra querida Roxana.

Muchas gracias.

RECORDATORIO

CARLOS ALBERTO NAVELINO PINTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/8/18 y espera la resurrección.

Al cumplirse dos años de su fallecimiento, su hermano Juan Pablo, sus tíos Chacho e Inés, Malena y Jorge, primos y sobrinos, invitan a unirse de manera virtual, a la misa que se celebrará el miércoles 5 de agosto a las 18 horas en la parroquia San José de Belgrano, en la que pediremos por su eterno descanso y feliz resurrección. Se podrá participar solamente de manera virtual ingresando a Facebook “parroquia San José del Bº Belgrano Santiago del Estero”.

RECORDATORIO

JOSÉ DOMINGO MORANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/8/19 y espera la resurrección.

Hoy hace un año de tu partida, no dudamos que estás con Dios. Gracias por tu siembra silenciosa, de pocas palabras pero de gran significado; gracias por tu vida ejemplar que será nuestra guía y eterno recuerdo. Elevamos nuestras oraciones en tu memoria. Tu esposa Mercedes, tus hijos Julia y José; tu hija política Fátima; tus nietos Joaquín, Clarita y Francisco.

INVITACIÓN A MISA

ROBERTO ORLANDO HERLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/8/14 y espera la resurrección.

“Solo muere lo que es olvidado, nos cuidas, proteges y acompañas, podemos sentirlo”.

Su esposa Antonia, su hija Mónica, lo recuerdan a 6 años de su encuentro con Jesús en la misa del día domingo 9 de agosto a las 11 hs. en Catedral Basílica, transmitida por Canal 7.

RECORDATORIO

ANSELMO REY MENDOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/20 y espera la resurrección.

Transcurrieron 6 meses que la tristeza llegó a nuestras vidas, con el paso del tiempo vamos aprendiendo a convivir con ella que nos remite a tu ausencia, a no tenerte entre nosotros, pero a la vez a sentirte tan presente en cada recuerdo tuyo, en cada acción, en cada palabra de tu hablar pausado, en cada gesto... fuiste un ser excepcional, un ejemplo a seguir para muchos que hoy lloramos tu pronta partida. Viviste la vida a tu manera, sembrando semillas en el corazón de cuanta persona te conoció. Hoy el cielo es más puro, es más brillante porque nuestro amado ángel se encuentra ahí a la derecha del Padre, iluminándonos el camino, enviándonos la fortaleza que necesitamos para sobrellevar momentos difíciles que por instantes nos superan. Nos queda el alivio de pensar que estas bien, que tus luchas ya pararon y que la paz finalmente te acompaña, algún día nos volveremos a encontrar para darnos ese abrazo eterno. Rogamos una oración en su memoria.

ACOSTA, ARMANDO DEL C. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. La honorable comision directiva del Sindicato de Vendedores de Diario y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de nuestro afiliado, acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

BAZÁN VDA. DE GOLA, MALVINA ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. La familia Nediani Camacho participan con profundo dolor ante tan irreparable pérdida y acompañan a sus familiares, pidiendo al Señor Jesús cristiana resignación.

BAZÁN VDA. DE GOLA, MALVINA ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Mundo Romero, Liliana Corvalán, sus hijos: Matías Romero y flia, Leandro Romero y flia, acompañan en la tristeza a la familia Gola. Elevan oraciones en su querida memoria.

BAZÁN VDA. DE GOLA, MALVINA ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Las personas que amamos no se van nunca, se quedan en nuestros recuerdos siempre, en mente y corazón y van con nosotros a donde quiera que vayamos". Eva María Gallardo y sus hijos Agustín y Jazmín, acompañan a sus hijos Migui, Tony, Ana y especialmente a nuestra querida amiga Mariela en tan doloroso momento familiar. Rogamos oraciones en su memoria.

BITAR, NADIM ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Atilio te despedimos con mucho dolor, los amigos del café y acompañamos a tu familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CAMPOS, FRANCISCO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Su esposa Andrea, sus hijos Thiago y León, sus padres Mónica Luna y Javier Campos, sus hermanos: David y Javier, hnos. pol. Pamela y Belén, sobrinos Abril, Genesis, Ulises, Bautista, Jazmín y Geremías, abuelas Chonona y Delina, tios, primos y demas fliares,, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados. HAMBURGO CIA. DE SEG. - EMPRESA SANTIAGO.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su esposa Haydée E. González, sus hijos María, Silvana y Débora Cecconi, su hijo pol. Beto Serrano, sus nietos Facundo y Luciano participan con profundo dolor el fallecimiento de su amado esposo, padre y abuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus hermanos Oscar y Julio Cecconi participan con profundo dolor la partida de su querido hermano. Elevamos oraciones en su memoria.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su hermano Julio, su esposa Marcela, sus sobrinos Nacho, Aymara y Ximena participan su inesperada partida con inconmesurable dolor.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Hermano, infinitas gracias por existir, fuiste ejemplo de dignidad y rectitud, en todos los órdenes de tu vida, hasta el sublime día de tu partida, perdurable en el recuerdo. Su hermano Oscar.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus hermanos políticos Luchín, Didi, Pirula González con su respectivas familias. Gracias cuñado por compartir los mejores momentos de la vida con tu alegría y predisposición.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus sobrinos nietos Huguito, Nelson, Viviana y familia Rodríguez participan con cariño su inesperada partida.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus primos Perla, Iván, Tita y Marcelo con sus respectivas familias, familia Umbides -Leguizamón, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su primo Rubén Cecconi, esposa Marina e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo, ruegan oraciones en su memoria.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su primo Carlos Paz, su esposa Teresa e hijos Carlitos, María Belén y Fabi, lo recordarán con cariño a su querido primo, rogamos oraciones en su memoria.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su primo Omar Cruz, desde la ciudad de Rosario, hacen llegar sus condolencias a toda la familia por el fallecimiento de su querido primo. Elevan oraciones en su memoria.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus amigos y excompañeros de la Dirección Gral. de Agricultura: Luis Barraza, Claudio Paz, José Gimenez, Mario Velarde, Daniel Luna, Maria Characters, Juan Jimenez, Cesar Barraza, Miguel Infante, Miguel Matar, lo recuerdan con apreciado cariño y ofrecen a su familia bendiciones de consuelo.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Amigos de su hija Silvana de la Vocalía de la Dra. Ana Rosa Rodríguez: Maria del Carmen Daud, Claudia Giménez, Romina Arroyo y Matías Rivero participan con pesar su fallecimiento.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Ricardo Sández y familia saluda a su querida y apreciada familia y les desea ante difícil trance pronta resignación.

CECCONI, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Norma Uñates, Chiny Palavecino, José, Ale y Silvia Uñates con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con afecto a toda la familia en estos momentos de dolor por tan irrepable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (Alita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su primo y compadre Horacio Suárez y Eve R. Neirot y sus hijas: Rita, Teresita, Eve y sus respectivas flias, participan su fallecimiento. La recordarán por siempre con todo cariño.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (Alita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus primos Horacio Suárez y Eve Rut Neirot, Marta del Valle y José Roger Suárez e Isabel Hernández y sus respectivas familias y hermana Olga Correa participan su fallecimiento. Vivirás eternamente en nuestros corazones.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su vecina Lili Feidas de Ainete, sus hijos Rubén Gustavo y Myriam Ainete y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo a su famiia.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Mirta E. Ibarra de Figueroa, sus hijos Tiky, Emma, Cacho, Rosa y nietos, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a sus hijos Roberto, Guillermo y Enrique por tan querida pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Cacho Figueroa, Rosa Gutiérrez e hijos Cachito y Pablo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Roberto, Guillermo y Enrique por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. César Rolando Moreno Laitán y Doris Martínez participan con profundo dolor la patida de su querida Alita y acompañan a sus familiares en estos duros momentos.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (Alita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su ahijado Alfonso Ignacio Montenegro Calvo, su esposa e hijas, participan con dolor la partida de su madrina Alita y acompañan con cariño en estos dolorosos momentos a sus primos roberto, Guillermo y Enrique y a sus respectivas flias.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (Alita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Tessy Calvo de Montenegro, sus hijos y nietos, participan con dolor el fallecimiento de la tía Alita y acompañan con cariño a sus sobrinos Roberto, Guillermo y Enrique y a sus respectivas flias. en este doloroso momento.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (Alita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Querida madrina, te fuiste dejando una inmensa luz de amor", extrañaremos tu alegría, expontaneidad y divertidas anécdotas. Brille para tu alma la luz que no tiene fin. Tu ahijada Hebe Ruthy Suárez, esposo Marcelo O. Jerez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Amigos y compañeros de 5ta. 3ra. división Escuela Nacional de Comercio Antenor Ferreyra "Peritos79" acompañan en este profundo dolor a Guilli Eberlé y a toda su familia. La muerte no tiene la última palabra y "Alita" nos espera al final del camino para la celebración de la vida y la gloria.

CORREA DE EBERLÉ, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sofía Vega Botter y familia, despiden con mucho dolor y tristeza a su amiga de muchos años, acompañando en estos momentos a sus hijos y demás familiares. Rogamos una oración en su memoria. Para Lita, descansa en paz querida amiga.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Doris Noemí Martínez acompaña a la familia de quien fue compañero y amigo en la universidad y profesion bioquimica y ruega una oración en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Dr. César Miranda y Dra. Cristina Gambone participan con profundo pesar su fallecimiento. Querido amigo, te quedas con nuestro abrazo. Hasta siempre Cacho.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Querido Cacho, vivirás por siempre en nuestros recuerdos. Antonio Eduardo Elean (Chicho) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Amílcar Buenvecino y familia participan con gran pesar el fallecimiento del estimado Dr. Ángel Costas. Ruegan al Señor por su descanso.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Ricardo Neme y Graciela Tauil participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Elías Hallak, hace llegar sus condolencias a su flia. Comprendiendo lo que se siente por la pérdida de un ser querido rogamos oraciones a su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Mirta Mabel Eleán, Glady Eleán de Salomón y flia., despiden al amigo Cacho de quien tiene el mejor de los recuerdos. Acompañan a sus fliares. en este difícil momento, ruegan plegarias en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Juan Carlos Pereyra, Dra. Analia Llado y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Cacho. Ruegan oración en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Dr. Juan C. Eleán y flia., Antonio E. Eleán y flia., Miguel A. Eleán y flia., Oscar A. Eleán y flia. participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. María Elena Hazam y sus hijos, Natalia y Jorge Luis, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Cristina. Saludamos a su familia y elevamos oraciónes en su memoria.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Cristina, Ana A., Ana Carolina, Susi, Katy, Maria Elena, Greysi, Cecilia, Silvia, Silvia A., Didi, amigas de Liliana Mendieta, participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Negro Saad, Nico y Bilili con sus respectivas familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido primo Cacho y acompañan a su hermana e hijos en este momento de tanto dolor esperando una pronta resignación. Rogamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Su prima Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía, Ana María y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Vitin y acompañan en el dolor a su esposa hijos y hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (Arquitecto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Jorge Castro y Minola Arce, sus hijos Florencia, Magdalena, Gonzalo, Andrea, Álvaro, Lucía e Ignacio Castro y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Ernesto Antenor Álvarez lo despide con pesar y acompaña a su familia con cariño.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño participan el fallecimiento de su respetable vecino y abrazan con cariño a su esposa Mara y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ALBERTO ELOY (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. Pichón, Marilin, Vicky, Benja Eleán y Nelia Orellana, acompañan a su amiga Delia y flia con profundo dolor la pérdida de su hermano. Ruegan oraciones en su memoria.

MENDIETA, ÁNGELA CUSTODIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Sus hijos Rubén y Margarita Lescano, sus hijos políticos Patricia y José, nietos Nadia, Germán, Maximiliano, Esteban, Milagros, Raúl y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Su esposa Teresita Beatriz del Valle Chediac, sus hijos José, Pablo, Natalia, Ivana, Molina h. politicos Soledad, Ariel, Jose, Lorena, sus nietos Lara, Ignacio, Pablo, Nahuel, Josefina, Paulina, Lautaro, Lizandro, y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Su hermano Dr. Aldo David Molina, su esposa Amalia Sayago de Molina, sus hijos Ana Cecilia, Eugenia Viviana y Esteban David Molina participan su fallecimiento con dolor y elevan oraciones en su memoria.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. La vida pasa tan rápido. Te fuiste y no pude hacer nada. Se Feliz allá donde estés y nunca pierdas esa sonrisa que te hacia brillar. Su hermana Marcela Molina y familia, acompañan con dolor a tu esposa, hijos y nietos.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Despedimos al querido Chicho, primo por sangre y amistad de corazón y gran aprecio. Que Dios lo reciba en su reino y colme de paz a su esposa, hijo y nietos. Sus primos Alberto, Chabe, Chiqui, Walter con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. ¡Cuánto siento tu partida amigo de la infancia! Nadie sabe porque, pero un día en la vida todos tienen que partir, descansa en paz. Chicho Toño Paz y flia. Participan con dolor su fallecimiento.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Mi querido Chicho, esta vieja Matilde te despide con dolor en el alma, hasta siempre mi amor, mis hijos y yo te decimos hasta siempre. Matilde H. de Paz y flia. Participan con pesar su fallecimiento.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Hermano y amigo cuánto dolor por tu partida! César Federico Herrera y familia, participan con profundo pesar de su fallecimiento, acompañan a su esposa Tere, hijos, hermanos y nietos en este momento de dolor, ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano lamenta el fallecimiento del hermano y primo respectivamente de sus ex compañeros y amigos Aldo y Mirta.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. A una gran persona, ser honesto y solidario, a quien despedimos con mucho dolor y acompañamos a su familia en este duro momento, rogando pronta resignación. Valeria Lescano y José Fernández con su hija Miranda; Muñeca Villalba, Luis Gerez y Pachi, participan de su fallecimiento.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Cacho Senilliani y flia. participan con mucho pesar el fallecimiento de su amigo Chicho. Dios de fortaleza a su familia acompañamos su dolor en especial a su hijo Pablo.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Raúl Rodríguez, su esposa Silvia Nassif e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Los compañeros de su hija Ivana de la prosecretaría de la Escuela Técnica Nº 1, Claudia, M. Martha, Fernanda, Vilma, Sergio, Mirta y Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. El señor Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, junto a los miembros del Consejo Superior y la comunidad, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. José Rigoberto Molina y acompañan en dolor a su hija, Natalia Molina, que desempeña sus funciones en la Dirección de Compras y Bienes de la UNSE y a toda su familia en tan difícil momento.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. La secretaria de Administración, Ing. Rosa Kairuz, junto a los integrantes de la Secretaría mencionada arriba, participan del fallecimiento del Sr. José Rigoberto Molina y acompañan en el dolor a su hija, Natalia Molina, que desempeña sus funciones en la Dirección de Compras y Bienes Patrimoniales, y a toda su familia, en tan difícil momento.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Padrino hoy en el Cielo hay un ángel que me cuidará, estamos desgarrados por tu partida. Te quiero Emi.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Ramón Rodríguez, Lucas Vales, Franco Acosta, Rubén Cáceres, Carlos Cejas, Esteban Weyenbergh participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Pirulo Caro, su esposa Lilia, sus hijos Pedro, Eduardo, Luis y Robertito con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo Chicho. Elevan una oración en su memoria y ruegan pronta resignación a la familia.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Pedro Caro, Cristina, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, rogamos oraciones en su querida memoria.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Eduardo Caro, Haidée, y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, rogamos oraciones en su querida memoria.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Luis Caro, su esposa Marta Corpas y sus hijos Matías, Joaquín, Luján y Julieta participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Chicho. Rogamos oraciones en su querida memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

NÚÑEZ, PATRICIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus padres Patricio Nuñez y Estela Ostera, sus hnos., Verónica, Leandro, Florencia, Facundo, Maximiliano, Cindia y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 17 horas en el cementerio Municipal de Dalmacio de Vélez. Pcia. de Córdoba. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

NÚÑEZ, PATRICIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Directivos y Compañeros de Patricio en Cardinal SRL, acompañan a su familia en este profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, JUAN ABEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/8/20|. Su hermana Emma Haydée Sánchez e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INSAURRALDE, ANA MARÍA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. A un mes de su fallecimiento, la recuerdan con mucho cariño, su esposo Juan Palomo, sus hijos Valeria, Natalia, Emanuel y César, sus nietos Santy, Nico, Máximo, Gael, Franche y Lucía, hijos políticos Alejandro, Maxi, Clara y Bruna. Misa el día miércoles (05) a las 19 hs, iglesia San Francisco.

ROCHA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/13|. A siete años de su partida al Reino Celestial. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Su hija Mari, sus nietos Cristian, Carlitos y Guadalupe, sus bisnietos y nietas políticas, invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy en la Iglesia San Francisco a las 19 hs.

INSAURRALDE, ANA MARÍA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Su familia agradece al cuerpo médico y enfermeros y al Dr. Garzón, diabetólogo de la sala Adultos Mayores del C.I.S.B y al Dr. Ricardo Pasone (oculista) y al personal de vigiladores por su amabilidad.

HERRERA, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Bendición de Dios sobre nosotros y nosotros bendecimos en nombre de Dios. Sus hermanos Gladys y Rafael, sus sobrinos Cony y flia, Alfredo y flia, Cecilia, Sabina, Ruben y flia, Ariel y flia, Dario y flia, Julio y flia, oran siempre por su eterno descanso y piden a amigos que rezen por el a once meses de su encuentro con Dios.

JIMÉNEZ, BERNARDO MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Sus padres Alicia, Julio, sus hermanos Omar, Silvia, Luis, Alejandra, Marcela, Rosa, Gabriel, Carina, Mirian, sobrinos, cuñadas y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata162. Tel. 4219787.

SUÁREZ, MARÍA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Sus hijos Aldo y Mirta, hijos polit. Carmen, Alberto, nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383.

BAZÁN, MERCEDES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 05/07/15|. "Que el Señor te tenga a su lado como yo en mi corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Tu esposo Andrés Garay, tus hijos Javier, Patricia y Lourdes, tus nietos Lucas, Ramoncito, Maxi, Mateo, Vicki, Micol, Maite y Luciana, se la recuerda con el mismo amor y cariño, al cumplirse 5 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

FAJRE DE ABDO, AÍDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Una bellísima morada te espera más allá del Sol, donde reina la paz y el amor, recorrerás las luminosas pradera del cielo, siempre llevaré conmigo los hermosos momentos vividos". Su hija María Leonor Abdo, participa el fallecimiento de su amada madre, rogando por su eterno descanso. Las Termas.

FAJRE DE ABDO, AÍDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Diego R. Layús y familia participan con dolor el fallecimiento de Aída, madre de su amiga Leonor. Elevan oraciones pidiendo pronto consuelo. Las Termas.

FAJRE DE ABDO, AIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Nelsa Buschiazo, Romina Juárez, Araceli Lescano, Melania Layús, Guillermo Yapura, participan con dolor el fallecimiento de la madre su amiga y colega Dra. Leonor. Las Termas.

FAJRE DE ABDO, AIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Marta R. de Mera y familia participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Aida y acompaña en este difícil momento a su hija Leonor. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

FAJRE DE ABDO, AIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. María Teresa Larreina y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga y acompaña a su hija Leonor en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GIMÉNEZ, LUCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Hoy nos toca despedirte Mamita preciosa, nuestra alma esta fria y desolada, nunca mas tus palabras, tu consuelo, tu calor, pero nos dejas tu ejemplo y el corazon colmado de amor". Su esposo Juan Carlos, sus hijos: Mónica, Diego y Cintia Fernández y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en Suncho Corral.

GIMÉNEZ, LUCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Su hermana Esther, Matilde y Mirta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

GIMÉNEZ, LUCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El IFD Nº 9 participa con dolor el fallecimiento de la Madre de la colega Lic. Mónica Fernández. Ruegan oracion en su memoria.

GIMÉNEZ, LUCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "El Señor la reciba en su regazo". El Colegio Nº 5 Trejo y Sanabria, participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Lic. Mónica Fernández. Ruegan oraciones al altísimo pidiendo por el descanso de su alma, y la resignación para toda su flia.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Querida Magui, tus amigos de toda la vida te van a extrañar. René Raed, su esposa María Rosa, hijos Pablo, Seba, Lucki, Martín y Claudio participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Lucía Bolomo, sus hijos Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Victoria Spampinato vda de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Antonio Eduardo Eleán (Chicho) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PERALTA, GERARDO (q.e.p.d) Fallecio el 4/8/20|. La Sra. Intendente de la ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar , participa con profundo pesar su fallecimiento.

PERALTA, GERARDO (q.e.p.d) Fallecio el 4/8/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian y flia., Sebastian y flia. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracion en su memoria.

PERALTA, GERARDO (q.e.p.d) Fallecio el 4/8/20|. Los empleados de la Municipalidad de Suncho Corral.participan con dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo Bachicha.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Su hija Isabella Zuaín Re, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Todavía no se inventó la fortaleza para poder decir adiós, Prefiero Tupananchiskama, que significa; hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Seguí tu camino en busca de paz, desde mi lugar, estaré cuidando de tu princesa como si fuera mía porque así lo elegiste. Te amo con el alma. Su hermana Belu.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Me quedo con tu sonrisa de la última vez que nos vimos guardado en mis ojos tu última mirada y en mi corazón todo lo que vivimos. Te recordaré auténtica y apasionada amiga mía .Te amo en esta vida y en la otra. Su sobrino Ignacio, amiga Jimena.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Maribe Carol de Parra, sus hijos Fidol, Teresita, Verónica, su hijo político Andrés Ledesma y su nieto Marcelo Nicola Gallotti Parra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su familia. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. "Ya descansas en verdes praderas". Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. "Querida Anto, vivirás eternamente en nuestros corazones. Descansa en paz". Chicho Eleán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su excompañera Miki y ruegan oraciones en su memoria.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. El intendente de la ciudad de Fernández, Víctor Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo, obreros y empleados municipales, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Guillermo R. Zuaín, Susana Roldán y sus hijos Guillermo Gabriel, Juan Carlos y Félix Nicolás Zuaín y su nieta Isabella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Guillermo Gabriel Zuaín y su hija Isabella Zuaín Re, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Mamis y compañeritos de su hijita Isabella del Jardín de Infantes "Mi Jardincito", acompañan en este difícil momento a su hijita y familia y elevan oraciones, rogando por su eterno descanso.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Pedro Sepeluk y familia, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Walter Gómez, Raquel Sepeluk y sus hijos Emiliano y Pablo participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos difíciles y dolorosos momentos, rogando por el eterno descanso de su alma.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Ahora que ya no perteneces a este mundo nos enseñaste que la amistad puede pasar los límites de tu partida y que ese sentimiento que nos unió en vida permanecerá siempre en nuestros corazones. Fuiste y serás siempre parte de nuestra familia. Descansa en paz, te amamos. Familia González Aráoz y Santillán Julieta.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Quique Caldera, su esposa Tony Leguizamón, sus hijos David, Melina y Daniela y Tere Chemez participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones por su memoria y pronta resignación a su familia.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Su amiga de por y para siempre Daniela Caldera participa muy apenada su fallecimiento, eleva oraciones en su querida memoria.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. ¡Anto! Que nuestro Dios te tenga en su gloria y te dé la paz eterna. "Mi Jardincito" y su comunidad educativa participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su alumna Isabella Zuaín Re, eleva oraciones por su eterno descanso y acompaña a Isabella y a su papá en este difícil momento. ¡Amén!

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ DE HERRERA, CLARA N. (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Nos duele tanto tu partida, siempre y en cada momento te recordaremos. Eternamente agradecidos por todo lo que hiciste por tu nieto el Rey como lo llamabas. Su hija Elizabeth, su yerno Claudio y su nieto Benjamin Alejo. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE HERRERA, CLARA N. (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Que dolor grande deja su partida, ruego a Dios y a la Virgen que la reciban con los brazos abiertos como te mereces. Su consuegra Alicia sus hijos Claudio, Magali y Maria Belen y sus respectivas familias ruegan una oración en su memoria y que sus familiares encuentren la pronta resignación.

RUIZ DE HERRERA, CLARA N. (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas". Tus compañeros y amigos de la promoción 1993, acompañan a Elizabeth Herrera en este dificil momento.

RUIZ DE HERRERA, CLARA N. (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. José Umaño y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Sus hijos Mercedes, Raúl, Octavio, Manuela, Isabel, Pedro, Hugo, Ofelia, Luis, Agustina, h. politicos Marga, Ruben, Carlos, Isabel, Walter, Negrita, Jose, nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Forres. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MONTERO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Hermana hoy se cumplen 3 años de tu partida al Reino de Dios, siempre estás presente en mi corazón y hoy estás reunida con tus hermanos y nuestros padres. Que brille la luz que no tiene fin. Su hermana Luqui y hermanos que nunca te olvidaremos. Las Termas.