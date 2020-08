“Juani” Brussino disfruta de la ciudad de Chihuahua

04/08/2020 - 23:10 Deportivo

“Juani” Brussino ya disfruta de la ciudad de Chihuahua, donde el próximo viernes 11 de septiembre debutará con Dorados en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México.

El oriundo de Cañada de Gómez se instaló en un departamento del casco céntrico de la ciudad y se sumó a la pretemporada de su equipo en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

El base armador santafesino no juega desde el pasado 13 de marzo, cuando Quimsa perdió ante San Lorenzo por 100 a 87 el segundo juego de las semifinales de la Champions League.

Esa noche enfrentó al santiagueño Nicolás “Penka” Aguirre, quien fichó en Fuerza Regia de Monterrey, el rival de Dorados en el primer partido de la competencia.

Tras su paso por México, “Penka” retornará al país para jugar con San Lorenzo.

Todo parece indicar que lo mismo ocurrirá con “Juani” Brussino, quien podría volver a Quimsa si prosperan las negociaciones que lleva adelante su representante.

“Yo a Quimsa le voy a servir más entrenado y compitiendo que con un parate de 7 u 8 meses. Yo lo busqué más por ese lado, para no estar parado y no hacer más larga esta espera, que personalmente es muy agotadora en lo sicológico y en lo físico, porque uno vive de esto y si no lo puede hacer hay un montón de sensaciones que se van juntando. Esta posibilidad es una bocanada de aire fresco dentro de tanta incertidumbre que hay”, le dijo a EL LIBERAL , apenas se confirmó su llegada a Dorados.

Hasta que eso ocurra, Brussino está enfocado en su primer desafío fuera del país.