Nicolás de los Santos: “Olímpico me abrió las puertas después de México”

Nicolás de los Santos, flamante refuerzo de Boca, recordó su paso por Olímpico en la frustrada temporada 2019/20 de la Liga Nacional.

“Con mi vuelta a la Liga me encontré con una Liga muy pareja. Olímpico me abrió las puertas después de México. En su momento me tentó mucho el tema de que estaba jugando Liga Sudamericana que al final no pudo darse ese objetivo. Se armó un equipo muy bueno, con un gran entrenador como Leo (Gutiérrez), un gran cuerpo técnico y un grupo humano muy bueno”, comentó en una entrevista con Pick&Roll.

“Me recibieron muy bien los chicos, más allá de que al principio me costó un poco adaptarme al equipo, encontrar mi rol. A lo último me estaba sintiendo muy bien y el equipo también. Estábamos jugando muy buen básquet, estábamos en alza, estábamos por meternos entre los primeros ocho que era el objetivo. Apareció esta pandemia, la sensación es un poco amarga pero creo que se dio esto y ahora hay que pensar en lo que viene”, explicó el base armador bahiense, que es fanático de Boca Juniors.

Con respecto a su nuevo equipo, señaló: “Creo que es reciente hablar de objetivos hoy en día porque todavía no se armó el equipo. Más allá de eso yo sé lo que quiere Gonzalo (García), porque eligió este proyecto y me eligió a mí. Ya lo hablamos, la idea es estar en las mejores posiciones esta temporada. Seguramente Boca está buscando eso, tratar de mejorar las actuaciones de las últimas temporadas y la idea y armado del equipo va para eso”.