04/08/2020 - 23:24 El Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón.

Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle:

“Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo”.

Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle:

“Atiéndela, que viene detrás gritando”.

Él les contestó:

“Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel”.

Ella se acercó y se postró ante él diciendo:

“Señor, ayúdame”.

Él le contestó:

“No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos”.

Pero ella repuso: “Tienes razón, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos”. Jesús le respondió: “Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas”.

En aquel momento quedó curada su hija.

Señor, socórreme

La mujer cananea representa a todos los excluidos de la sociedad por diferentes razones, en este caso por su procedencia étnica, que recurre a Jesús para pedir la curación de su hija atormentada por un demonio. Ella confía en el profeta de Nazaret, no acepta ser discriminada, sabe que es una persona misericordiosa que puede socorrerla, aun cuando parece no escuchar su súplica. Por eso camina tras sus pasos y de manera insistente clama desde su dolor. Los discípulos interceden para que Jesús la atienda, no tanto porque se solidarizan con su sufrimiento sino porque les molesta sus gritos. Jesús dirá: ‘yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel’. Pero la mujer insiste y le pide su auxilio. Jesús responde, ‘no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselos a los cachorros’, marcando la distancia para exigirle una adhesión mayor. La mujer, en su desesperación y con una fe admirable le dice: ‘los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños’, con poco, las migas que parecen insignificantes, alcanza para que mi hija se sane. Jesús alaba la fe de la mujer y cura a su hija.

El relato nos muestra el rostro misericordioso de Jesús, que ha sido enviado por el Padre para sanar las heridas de su pueblo y que más allá de las distancias culturales y religiosas socorre a los que sufren. Jesús siempre escucha nuestros pedidos de auxilio.

La Iglesia de Mateo de los años 80 se preguntaba si el Evangelio debía ser anunciado a los gentiles, entonces, recordando este hecho de la vida de Jesús se lanzaron a la misión más allá de los límites del pueblo judío.

Hoy, el cristianismo necesita de estas dos actitudes: misericordia con los que sufren y apertura a todos los pueblos y culturas. De esta manera, hará creíble el mensaje que Jesús nos dejó.