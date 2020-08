Expertos confirman: en las reuniones sociales es altísimo el riesgo de contagiarse de Covid-19

05/08/2020 - 00:13 Santiago

Con la pandemia de coronavirus que azota a todo el mundo desde hace varios meses, las precauciones sanitarias se han convertido en una necesidad imperiosa: mantenerse a dos metros de distancia de otros, usar mascarilla y lavarse las manos constantemente, son las premisas.

Precisamente, nuestra provincia está viviendo uno de los momentos más complicados de esta pandemia, por la actitud de una persona que teniendo síntomas de la enfermedad estuvo en varias reuniones sociales, rompiendo la regla fundamental del aislamiento social, lo cual mereció la condena de toda la comunidad, empezando por el mismo gobernador de la provincia.

En Santiago no están permitidas las reuniones sociales debido al riesgo de contagio de Covid-19 que implica el no respeto por el distanciamiento y el compartir espacios y utensilios con personas de las que no conocemos su procedencia ni de sus relaciones personales.

Expertos internacionales califican estos eventos como “superpropagadores” y los consideran ‘los culpables de una gran cantidad de infecciones de Covid-19’.

¿Puede una simple noche o una sola persona infectada desencadenar decenas de casos? Existen incontables casos que demuestran que sí.

“Uno debe entender que, en una reunión social, se comparte muchas veces con personas desconocidas, y con las que se comparte un mismo espacio, vasos, cubiertos y de las que no se guarda la distancia correspondiente, y todo eso facilita el contagio”, explicó la ministra de Salud de la provincia, licenciada Natividad Nassif.

Peligro

Para comprender cómo algunos eventos pueden pasar de bajo a alto riesgo, y cómo evitar asistir a uno, el doctor Abraar Karan, médico e investigador de salud pública de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que se considera “superpropagador”, un evento en el que el número de casos de contagio se convierte desproporcionadamente alto en comparación con la transmisión general.

“Todavía se están realizando investigaciones, pero los primeros resultados indican que la propagación del coronavirus se debe principalmente a estos eventos, y aunque los perfiles de riesgo variarán ampliamente entre eventos similares, hay ciertos factores que deberían encender la señal de alarma”, analizó el profesional.

Dijo que el hecho de que haya una reunión en un lugar cerrado, que esté muy concurrido, en el que los asistentes no tengan ningún tipo de protección, como mascarillas, debe ser considerado como “de alto riesgo”.

“Si estás en una fiesta de cumpleaños, hay mucho contacto. También hay personas que hacen cola para usar el baño, lo cual los pone juntos en pequeños pasillos donde el distanciamiento social es imposible. A medida que las personas beben y comen, surgen más problemas, comenzando por el hecho de que es poco probable que usen protección facial mientras lo hacen, lo que permite una propagación más fácil”, apuntó.

Karan menciona en segundo lugar, que “si los invitados a la fiesta comienzan a beber, el distanciamiento social se va perdiendo o se ignora por completo”.

“Estamos pidiendo a las personas que cambien sus comportamientos, que hagan cosas que no son naturales para ellos. Si se añaden cosas como el alcohol, es más probable que las personas vuelvan a su comportamiento normal, están menos inhibidas y puedan olvidarlo”, precisó.

Cómo actuar ante la sospecha de contagio

Ante la mínima sospecha de estar infectado de Covid-19, la primera recomendación es llamar al 107 Sease en nuestra provincia, y no concurrir a un centro de salud privado, porque de estar infectado, podría contagiar a otras personas que se encuentran en la guardia. Y en caso de no estarlo, podría contagiarse por el virus.

También se recomienda mantenerse aislado en su casa hasta confirmar si está contagiado o no, y no automedicarse.

El coronavirus puede afectar a personas de todas las edades, aunque afecta principalmente a adultos mayores de 60 años y a personas con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, diabetes, inmunocomprometidos, etc., a quien se les recomienda cumplir estrictamente con las medidas de prevención.