Central Córdoba arrancará los entrenamientos con plantel reducido

05/08/2020 - 01:09 Deportivo

La esperada vuelta a los entrenamientos en el fútbol argentino ya tiene fecha de regreso. Tras la reunión entre AFA y Gobierno, se determinó que el próximo lunes 10 de agosto retomen los entrenamientos los equipos de la Liga Profesional, entre ellos Central Córdoba.

Pero para el caso del elenco santiagueño, el regreso no será con plantel completo. Esto se debe a que todavía no llegaron a nuestra provincia la gran mayoría de los refuerzos contratados. Y al hacerlo, deberán cumplir con la cuarentena de catorce días para recién sumarse a los entrenamientos.

El arquero Alejandro Sánchez fue el primer refuerzo en llegar a Santiago. Lo hizo el pasado viernes 24 de julio, por lo que el lunes 10 de agosto estará en condiciones de poder entrenar.

El cuerpo técnico que comanda Alfredo Berti, compuesto por sus ayudante de campo Iván Gabrich y Roberto Casteli, más el preparador físico Hernán Puerta, llegó a nuestra provincia el domingo 26 de julio y también habrán cumplido con la cuarentena hasta el próximo lunes.

Leandro Vella (otro refuerzo), Leonel Caffaratti, Jonathan Bay, Emanuel Cuevas y Abel Argañarás llegaron entre el lunes 27 y el miércoles 29 de julio, por lo que algunos llegarían con lo justo para el lunes y otro se incorporarían uno o dos días después.

Cristian Vega, Mateo Montenegro y Hugo Vera Oviedo siempre estuvieron en Santiago, por lo que no necesitan hacer cuarentena. En definitiva, a los sumo diez futbolistas tendrá a disposición Berti el próximo lunes, cuando se realice el primer entrenamiento.

La idea ahora es acelerar los trámites para que el resto de los refuerzos pueda ingresar cuanto antes a Santiago del Estero, pero se estima que recién a fin de mes podría estar entrenando el plantel completo.

La dirigencia de Central Córdoba, junto al mánager del club Alexis Ferrero e integrantes del Departamento Fútbol, mantendrán hoy una reunión para delinear el retorno a las practicas del plantel superior

En la reunión, que será presidida por el ingeniero José Alfano, también se tocarán temas relacionados con los protocolos de seguridad que se pondrán en marcha, respetando las medidas de los gobiernos Nacional, Provincial y de AFA.

Ariel Rojas: “Es un club que hace las cosas bien”

El mediocampista Ariel Rojas, flamante refuerzo de Central Córdoba para la Liga Profesional de Fútbol, advirtió que arribó a un club que “hace las cosas bien” y que pretende consolidarse en la máxima categoría del fútbol argentino.

“Sé que Central Córdoba es un club que hace las cosas bien, que tiene un proyecto serio y que, cuando me llamaron, me contaron lo que buscaban de mí” aseguró el ex jugador de River Plate, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Godoy Cruz de Mendoza y Vélez Sársfield, de 34 años.

El elenco “ferroviario”, ahora dirigido por el DT Alfredo Berti, es uno de los que más jugadores incorporó (lleva 11) para intentar paliar la salida de dos decenas de futbolistas, en junio pasado.

El bonaerense Rojas opinó sobre el entrenador Berti y lo calificó como un DT “que tiene una buena metodología de trabajo. Siempre intenta jugar buscando el arco rival. Conocer que hay una institución que apoya son cosas que seducen” dijo en diálogo con Noticiero 7.

Rojas intuye que podrá ser utilizado como volante por el costado izquierdo, o bien en la zona central de la mitad de la cancha.

“(Berti) Conoce mi presente, por los clubes en donde jugué y en qué posición lo hacía. Me habló de un equipo que intentará ser flexible, no ser fundamentalista solamente con un esquema de juego”, dijo.

Por eso, Rojas apuntó que Central Córdoba continuará en la búsqueda de “jugadores que se adapten a distintas posiciones. En mi caso lo puedo hacer como ‘doble cinco’ o volante interior por izquierda” sentenció.