Angustia entre los libaneses de Santiago por la explosión en Beirut

05/08/2020 - 06:32 Santiago

Descendientes y representantes de instituciones libanesas en Santiago del Estero expresaron su dolor por lo sucedido, ayer por la tarde, en el puerto de Beirut, en donde se produjo un impresionante explosión al estallar un almacén que contenía explosivos incautados y provocó al menos 73 muertos y 3.700 heridos como consecuencia de la deflagración, según informes de las autoridades del Ministerio de Salud de la capital del Líbano.

Eden Habel Sapag, integrante de la sociedad Sirio Libanesa de Santiago, destacó: “Estamos consternado por lo sucedido en la mayor ciudad y el principal puerto marítimo del Líbano como es Beirut. Todavía no salimos del asombro de que sigue pasando el tiempo y los países árabes continúan sufriendo este tipo de ataques o tipo de situaciones que no hace más que traer zozobra a la comunidad internacional y sobre todo a nosotros como santiagueños y descendientes de árabes que tenemos parte de nuestro raíz allá. Transmitimos nuestra solidaridad al pueblo libanés. Esperemos que esto cese y que no se convierta en una cadena que después será incontrolable por parte de la comunidad internacional. Esperamos que los líderes mundiales aúnen criterios para que prime el sentido común y la razón sobre todas estas cosas que están pasando en Medio Oriente”.

Julio Alegre, presidente de la Asociación de Colectividades de Santiago del Estero, puntualizó a EL LIBERAL. “Estoy conmovido por lo que sucedió en el puerto de Beirut. Me he comunicado con mis primos hermanos que viven allá y, gracias a Dios, están muy bien. Solo sufrieron daños materiales los edificios en donde viven. Ellos, en estos momentos, están de vacaciones y viajaron desde Beirut hasta Ras Baalbek (ciudad ubicada al norte de Líbano). Gracias a Dios no los alcanzó la onda expansiva del estallido que alcanzó, según informes, 15 kilómetros. Estos tipos de accidentes conmueven no solamente a los descendientes de libaneses sino a toda la sociedad en cualquier país del mundo”.

Dr. Camilo Brahim, cónsul honorario de la República de Siria en Santiago del Estero, enfatizó a EL LIBERAL: “Mis condolencias para los familiares de las más de setenta personas que murieron en la explosión. Ruego a Dios que se recuperen los 3.700 heridos. Es una situación bastante grave y desagradable. Hasta que no se haga una investigación no se va a saber nada acerca del origen de la explosión en el puerto de Beirut. Lamento muchísimo lo que le pasó al Líbano, país que viene de una situación económica difícil más la pandemia del coronavirus. O sea, van sumando cosas”.

Lauren Bitar, oriunda de la ciudad libanesa de Kaa (situada al norte de Líbano) radicada en Santiago desde 1983, dijo a EL LIBERAL: “Me comuniqué con mis familiares y están muy bien. Estoy muy dolida, muy afectada por lo que le pasa a mi país. Estoy, como lo está mi familia, muy afectada por esta situación que conmovió al mundo. Más me afectó cuando vi también, por televisión a un amigo de mi familia brindando su testimonio directamente desde Beirut. Realmente, duele mucho lo que le sucede a mi país”.