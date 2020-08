Ruggero sigue apostando a la música con “Puede”

05/08/2020 - 20:43 Pura Vida

Luego del éxito de “Probablemente” que alcanzó la posición número 1 en las radios de Latinoamérica y más de 10 millones de reproducciones en Youtube y 5 millones en Spotify, el artista italiano Ruggero sigue sorprendiendo con su nuevo single “Puede”, un adelanto de su próximo disco de estudio.

El también actor, que tuvo protagónicos inolvidables en “Violetta”, “Soy Luna” y “Argentina, tierra de amor y venganza”, habló en exclusiva con EL LIBERAL , vía Zoom, acerca de su nuevo tema, del amor y el desamor, su pasión por la música y el fútbol.

¿Qué significación tiene la canción “Puede”?

Cuando la compuse, en agosto del año pasado, quería escribir un cuento en el cual la gente se pueda identificar. Entonces, generé como un cuento real, algo que pudo haber pasado a una pareja. “Puede” es una canción de desamor, pero en donde hay un contraste. En la primera parte de la canción, él o la protagonista dice: “Nunca borrarás mis fotos...”. Es como que siempre estará pendiente y al mismo tiempo una posibilidad de regreso. En el estribillo hay un contraste donde se revela que la protagonista está viviendo toda una ilusión, un cuento, una imaginación que se fue generando en la cabeza pensando que la otra persona podía estar, pero ya no está más porque se generó otra relación.

¿Cuánto de verdad tiene esta canción en lo que hace a tu propia experiencia?

“Puede” no es una canción autorreferencial. Si pienso en mis amores pasados pude haber pasado por algo así en donde terminé tal como lo refleja la canción. Pudo haber pasado en mi vida, pero en el caso de “Puede” fue algo mágico al escribir una historia así para que la gente, fundamentalmente, se identifique. Estoy feliz por el resultado obtenido.

¿Qué sensaciones te genera el hecho de que tus canciones hayan tenido una aceptación inmediata?

Es algo increíble y agradezco porque el objetivo principal es que la gente se pueda identificar con mis letras y mi manera de componer. Después, sí, me llevé sorpresas muy lindas con todas las canciones, pero especialmente con “Probablemente” que fue el primer lanzamiento que hice, el año pasado, como cantante solista. Empezó bien la canción, pero explotó después de cinco meses que se la había lanzado. Esto te explica un poco cómo es el mercado de la música en este momento, que una canción puede explotar y puede tener una aceptación mayor cuando menos te lo esperas. Eso es lo que pasó y por eso me llevé una sorpresa tan grande. Por suerte, todas las canciones tienen un muy buen recibimiento muy lindo y le están dando mucho amor.

¿Cómo ha sido tu experiencia de hacer, en tu casa y con tu novia como camarógrafa, el videoclip de “Puede”?

En principio quería hacer un gran video, pero para serte sincero estoy contento de haberlo hecho en mi casa. Ojalá que la energía de nuestro hogar, porque también es el hogar de mi novia, se haya transmitido a través del video. Poder hacer partícipe a Cande (Molfese, su novia) en este videoclip, en donde fue la directora y la camarógrafa, fue una experiencia increíble que nunca voy a olvidar. Fue muy raro, pero al mismo tiempo emotivo, porque grabé el primer videoclip de mi nuevo comienzo, en mi casa, donde siento que hay una energía hermosa y esa energía logró acompañarme durante toda la grabación. Ojalá transmita lo mismo a la gente que lo vea.

¿Cómo defines “Puede” y en qué momento de tu vida te encontró?

“Puede” es una novedad que se lanza en un momento en donde hay música enfocada hacia un mismo género. Lo que a mí más representa es la música pop. En este momento, quizás, es el camino más largo y no el más rápido. Ahora, para entrar en el camino más rápido tienes que ir hacia un tipo de música más urbana. Pero, la verdad, yo me estaría mintiendo a mí mismo y a la gente que pueda llegar a escuchar mi música porque no es lo que me representa. “Puede”, conceptual y rítmicamente, es lo que me representa. Yo soy “Puede”. Para mí “Puede” es un nuevo comienzo, donde hay un Ruggero más maduro tanto personal como artísticamente. El año pasado estuve probando sonidos distintos y siento que “Puede” por fin describe el verdadero Ruggero. Escribir canciones es la manera de mostrar quién soy y qué tengo para contar con mi música

¿Elegiste el camino más largo porque aspiras a encontrar trascendencia y permanencia?

¡Ojalá! Estaría buenísimo. Estoy poniendo los cimientos para mostrar realmente quién soy. Entonces, no tengo ningún apuro en que el éxito llegue. Hago esto porque amo hacer música y amo la profesión. Después, lo que viene me va a sorprender. Yo vivo el presente.

La música es la pasión que te anima. Hablame de ese poder que ejerce la música en vos...

La música es parte de mí, es mi esencia, es mi alma, es lo que yo puedo contar al mundo y exteriorizar mis sentimientos. Mi objetivo número uno fue siempre comunicarme a través de la música. Mis sueños giran siempre alrededor de la música. Yo trabajo a mil para conseguir mis objetivos y lo estoy consiguiendo porque al sacar mis propias canciones me hace sentir realizado, contento y me emociona cuando la gente identifica mi estilo, mi forma de cantar y se identifica con lo que cuento en cada uno de los temas.